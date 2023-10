Achat immobilier: pourquoi attendre 2024 est une mauvaise idée

En immobilier, il est essentiel de se lancer de bonne heure. Ainsi, vous diversifiez vos placements et optimisez votre horizon financier. ( crédit photo : Shutterstock )

Pour un achat immobilier, faut-il attendre des jours meilleurs ou sauter le pas dès aujourd’hui ? Il y a encore deux ans, les prix des biens étaient élevés et les taux d’intérêt, faibles. Aujourd’hui, les taux d’intérêt sont élevés. Pourtant, de nombreux Français souhaitent accéder à la propriété.

Immobilier: vers des taux d’emprunt à 5% pour les futurs propriétaires?

Selon l’ Observatoire Crédit logement/CSA , le taux moyen des crédits immobiliers a atteint 3,80% en août 2023. Pour un emprunt sur 25 ans, il dépasse les 4%. Selon les calculs du courtier Vousfinancer, publiés en avril dernier, un ménage disposant d’un revenu de 4.200 euros peut emprunter 228.000 euros en 2023 (au taux de 4%) contre 300.000 en 2021 (au taux de 1%).

Rien ne laisse présager une baisse des taux dans les mois à venir. Mi-septembre, la Banque centrale européenne (BCE) a même augmenté ses taux directeurs. C’est la dixième hausse consécutive. L’objectif est de lutter contre l’inflation. La stratégie de la BCE est la suivante: avec un coût de l’emprunt plus élevé, les consommateurs dépensent moins. Cela entraîne une baisse des prix.

Attendre une baisse des prix de l’immobilier: une stratégie incertaine

La hausse des taux entraîne une baisse des prêts accordés. En effet, certains aspirants à la propriété repoussent d’eux-mêmes leur projet en espérant un recul des prix dans les mois à venir. En 2023, les transactions plafonnent autour des 950.000 ventes, selon la FNAIM en septembre 2023. C’est moins qu’en 2021. Pour autant, sur un an, les prix sont en hausse de 1,1%, toujours selon la FNAIM.

Zoom sur… le taux d’usure Ces derniers mois, les Français désirant acheter un bien avaient les yeux rivés sur le taux d’usure. Cet indicateur correspond au taux maximum légal pratiqué par les établissements de crédit, à l’octroi d’un prêt. Le TAEG doit être égal ou inférieur au taux d’usure (taux d’intérêt, assurance, frais de dossier et de garantie). En le relevant à 5,56%, la Banque de France permet aux ménages de continuer à emprunter, même pour des crédits dont le taux va atteindre ou dépasser les 5%.

Immobilier: 4 bonnes raisons d’acheter dès maintenant

La pierre a toujours séduit les Français. C’est un attachement compréhensible: un bien immobilier est un investissement concret. Il vous permet de mettre votre famille à l’abri et même d’en tirer un revenu. C’est aussi une bonne façon de préparer votre retraite. Les propriétaires peuvent compenser leur perte de revenu par la mise en location d’un logement. Voici quatre autres bonnes raisons d’acheter cette année:

1 - Le contexte est toujours favorable

La Banque de France le souligne dans une note publiée en septembre: «Les prêts immobiliers sont restés accessibles à toutes les catégories d’emprunteurs.» Les primo-accédants, dont «la part dans la production de crédits pour l’achat d’une résidence principale représente presque un prêt sur deux en 2022», restent nombreux. Par ailleurs, le cadre réglementaire français «favorise la maîtrise du risque par les banques et la protection des emprunteurs via une offre majoritairement à taux fixes». Les taux poursuivent leur progression, mais les taux des crédits restent fixes. Par conséquent, attendre est une stratégie risquée.

2 - Investir, c’est épargner…

En empruntant de l’argent, vous bénéficiez de l’effet levier du crédit. Vous vous endettez pour augmenter vos bénéfices futurs. En effet, chaque mois, vous remboursez des mensualités. Au terme du remboursement de votre crédit, vous avez un bien dont la valeur a augmenté. Selon l’Institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF) en avril 2023, l’immobilier affiche un taux de rentabilité de 9,3% en moyenne entre 1992 et 2022 .

3 - Il faut sauter le cap de la propriété immobilière le plus tôt possible

Plus vous achetez tôt votre bien, plus vite vous êtes débarrassé des mensualités de remboursements. Dans l’idéal, il faudrait investir dès son premier emploi. Être pleinement propriétaire de son logement est une forme de liberté. En cas de coup dur, vous pouvez le revendre et profiter du capital.

4 - L’immobilier est un moyen de diversifier vos placements

L’achat d’un bien immobilier est une épargne forcée, potentiellement rémunératrice des années plus tard. C’est aussi un bon placement pour diversifier son patrimoine. En effet, l’immobilier est une valeur sûre, peu impactée par les cycles économiques et les crises. En répondant au besoin primaire de se loger, l’immobilier tire son épingle du jeu.