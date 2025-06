Argent : quelle somme garder en liquide pour les situations d'urgence ?

Y-at-il un montant de liquide à garder chez soi pour faire face à une catastrophe naturelle ? ( Crédits photo: © Lazy_Bear - stock.adobe.com)

Catastrophe naturelle, conflit armé, cyber-attaque, panne informatique… pour anticiper une éventuelle catastrophe de grande ampleur, combien faut-il garder d'argent liquide sur soi ou à son domicile ?

Vous envisagez de vous constituer un kit d'urgence afin d'être préparé à une éventuelle catastrophe de grande ampleur ? Au sein de la liste des éléments à réunir fournie par le gouvernement afin de tenir 72 heures en autonomie, figure l'argent liquide. Pour autant, la somme à conserver sur soi ou dans son logement n'est pas précisée. Vous vous demandez combien d'espèces prévoir en cas d'urgence ? Voici la somme d'argent à garder de côté par précaution .

Pourquoi conserver de l'argent liquide chez soi ?

Tensions commerciales, terrorisme, cybercriminalité, guerres… face à la montée de certains risques, les Français peuvent être tentés de prévoir un kit d'urgence. Le gouvernement liste même les éléments à réunir afin de tenir au moins trois jours en cas de coupure d'électricité, de gaz et d'eau courante ou de routes impraticables, indiquant que "lorsqu'une catastrophe majeure survient, les premières 72 heures sont souvent les plus éprouvantes".

Parmi les objets figurant dans la liste mise à disposition par le gouvernement, figure l'argent liquide. En effet, conserver une certaine somme d'argent en billets chez soi peut permettre de faire des achats de première nécessité, même en cas de panne du réseau informatique entraînant l'impossibilité de retirer des espèces à un distributeur automatique de billets (DAB) ou de payer par carte bancaire sur un terminal de paiement électronique (TPE).

Bon à savoir : chargeur de téléphone, radio à piles, médicaments, eau… tout kit d'urgence doit contenir un certain nombre d'éléments et être vérifié chaque année.

Quelle somme d'argent garder en liquide pour les situations d'urgence ?

Bien que listé dans la composition d'un kit d'urgence, la somme d'argent précise à réunir pour anticiper une possible situation d'urgence n'est pas précisée par le gouvernement. Le National Forum on the Payment System (NFPS), regroupant les représentants des pouvoirs publics, des banques et des consommateurs aux Pays-Bas, a néanmoins récemment fournit une estimation de ce qu'il est nécessaire de garder chez soi au sein d'un communiqué.

Le NFPS conseille ainsi aux consommateurs de garder 70 euros en cash par adulte composant le foyer, et 30 euros par enfant. Pour une famille de quatre personnes, composée de deux adultes et de deux enfants, il est donc recommandé de disposer d'environ 200 euros de côté, en liquide. Pour le NFPS, "cette somme devrait suffire à couvrir les dépenses minimales nécessaires pendant trois jours, telles que l'eau, la nourriture, les médicaments et les transports".

A lire aussi: Argent : pourquoi un Français sur quatre envisage de cacher davantage d'argent liquide ?

Ces autres recommandations à suivre en cas de catastrophe majeure

Les conseils du NFPS ne se sont pas limités à la somme d'argent à prévoir en cas d'urgence. L'organisme néerlandais a également mis en avant l'intérêt pour les consommateurs de disposer d'une application bancaire sur leur smartphone dans l'objectif de pouvoir effectuer des paiements en ligne, des paiements mobiles ou des transferts d'argent par virement classique ou par SMS. De quoi remplacer efficacement les paiements sur un TPE, et éviter de se retrouver dans l'impossibilité d'effectuer des achats de première nécessité.

Autre suggestion : toujours conserver une carte bancaire physique à son domicile, même lorsque l'on réalise la totalité de ses règlements par l'intermédiaire du paiement mobile en temps normal. Les commerçants, quant à eux, sont encouragés à avoir recours à des solutions d'encaissement alternatives aux traditionnels terminaux de paiement électroniques, à l'image de celles permettant de payer avec un simple QR code, et à toujours conserver suffisamment de monnaie au sein de leurs caisses.