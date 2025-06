Investissement locatif : Bon rendement, risque limité, dans quelles villes acheter ?

Annecy et Nantes font partie des villes où il est le moins intéressant d'investir dans l'immobilier locatif. (illustration) (Schluesseldienst / Pixabay)

Celles et ceux qui ont les moyens d’investir dans l’immobilier ont à cœur de trouver un bien qui propose un rendement aussi élevé que possible. Ils recherchent toutefois également l’assurance de trouver facilement un locataire afin de limiter les périodes sans loyer. Pour cela, la catégorie et la taille du logement comptent, tout comme sa localisation. Une récente étude réalisée par Guy Hoquet et Bien'ici aide les futurs investisseurs à y voir plus clair.

Plusieurs facteurs à prendre en compte

Les auteurs des travaux relayés par Notre Temps se sont intéressés aux studios et aux appartements de deux pièces dans 33 villes françaises, dont Paris. En étudiant le rendement locatif, le budget moyen dépensé au moment de l’acquisition mais aussi les éventuelles tensions sur le marché et l’attractivité de la commune, ils ont établi des palmarès révélant des tendances concernant les villes à privilégier et celles à éviter.

Pour les bailleurs prêts à investir dans un logement de deux pièces, Nice est la ville placée en tête du podium par les experts, même si elle demande une mise de départ de 271 572 euros en moyenne. La tension locative y est forte. Le classement est complété par Perpignan, avec des prix d’achat bien plus bas mais une moindre tension, et Montpellier. A l’inverse, Nantes, Aix-en-Provence et Annecy sont les trois communes les moins recommandées pour un achat d’investissement.

Annecy en dernière place

Nice et Perpignan dominent également le classement des villes les plus attractives pour y mettre en location un studio. La troisième place revient cette fois-ci à Paris, où il faudra cependant pouvoir payer plus de 240 000 euros en moyenne pour acquérir ce type de logement. Aix-en-Provence, Nantes et Annecy ferment la marche. Cette dernière commune pâtit de tarifs assez élevés à l’achat sans pour autant garantir un bon retour sur investissement.

Les acquéreurs à la recherche d’un bien à mettre en location sans pour autant débourser un budget faramineux peuvent se tourner vers des villes au marché immobilier dynamique mais demeurant financièrement accessibles. C’est notamment le cas de Saint-Etienne, Limoges ou encore Besançon.