Faut-il revendre son or ?

Avec la hausse du cours, bijoux, pièces et même or dentaire se vendent très rapidement. Mais est-ce le bon moment ?

Si vous voulez vendre de l’or, rien de plus facile ! « Même avec des prix très élevés, comme actuellement, dès qu’il y a un vendeur, il y a un acheteur » , assure Jean-François Faure, fondateur d’AuCoffre.com, service en ligne de placement en or physique . Le marché est très vendeur, car beaucoup profitent des cours actuels pour se séparer de leur métal précieux. « Entre 2023 et 2024, nous avons enregistré + 70 % de transactions. Et la tendance est encore plus marquée depuis le début de 2025 » , observe de son côté Laurent Schwartz, président du Comptoir national de l’or.

Les lingots et les pièces ne sont pas les seuls concernés. « Plus les cours sont hauts, plus le volume du marché du recyclé augmente : les bijoux, objets et débris divers contenant de l’or, et même l’or dentaire » , constate-t-il. Car une dent peut, selon son poids et le type de métal, rapporter 400 € au vendeur.

Les bijoux représentent donc une part de plus en plus importante de l’or vendu par les particuliers. « Ce sont des personnes qui ont, par exemple, des bijoux qu’elles ne mettent plus et se disent que, plutôt que de laisser cet or dormir dans un tiroir, il vaut mieux le vendre et en faire quelque chose d’utile en le donnant aux enfants ou petits-enfants, observe Laurent Schwartz. C’est une façon de transformer quelque chose de futile en quelque chose d’utile. »

Faire jouer la concurrence

Autrefois, les bijoux étaient principalement en or 18 carats, c’est-à-dire pur à 75 %. Aujourd’hui, c’est plutôt 14, voire 9 carats. « Entre du 18 et du 9 carats, le prix au gramme n’est pas le même, car plus le titrage est bas, plus il est difficile et donc cher, de traiter pour récupérer l’or » , nuance Laurent Schwartz. En clair : il y a deux fois moins d’or dans du 9 carats que dans du 18, mais on vous le rachètera 40 % du prix du 18 carats, et non pas la moitié. Si les bijoux se vendent dans la majorité des cas au poids, attention, car certaines pièces de haute joaillerie peuvent valoir plus cher que la quantité d’or qu’elles contiennent. « C’est souvent le cas avec les grandes marques, comme Cartier, Van Cleef & Arpels, Dinh Van et d’autres » , précise Laurent Schwartz.

Pour vendre au meilleur prix, il est indispensable de pousser la porte de plusieurs enseignes. Car, s’il n’y a pas à proprement parler de frais sur l’achat d’or, ces commerçants spécialisés vous proposeront systématiquement un prix de rachat en dessous du cours, pour pouvoir le revendre un peu au-dessus, et en tirer ainsi un bénéfice. « Les boutiques achètent entre 5 % et 10 % en dessous du cours journalier de l’or. Chacun fixant son prix, il est intéressant de faire jouer la concurrence » , conseille Jean-François Faure.

La question de la fiscalité

Et quel est le meilleur moment pour vendre ? « L’or, on ne le vend que le couteau sous la gorge ! » , estiment nos experts. Par exemple lorsqu’on a besoin d’argent, d’un financement et qu’on ne peut pas débloquer d’autres actifs, comme une assurance-vie ou un bien immobilier, car avec l’or la transaction est quasi immédiate. Dans les autres cas, mieux vaut encore le conserver, malgré les prix actuels. Les experts que nous avons interrogés estiment en effet tous que le prix de l’or peut encore grimper, notamment en raison des incertitudes actuelles sur la situation géopolitique et la crise avec la Russie. « En 1985, l’once d’or avait atteint les 850 $, soit l’équivalent de 3 200 $ de 2025, soit plus que le cours actuel de l’once, qui était de 2 900 $ début mars » , estime Jean-François Faure.

Enfin, pour ceux qui se décident à vendre, reste la question de la fiscalité. Les bijoux sont exonérés de taxe sur les plus-values lorsque leur prix de vente n’excède pas 5 000 €. Pour l’or sous d’autres formes, vous devrez acquitter une taxe forfaitaire de 11,5 % sur le prix de vente, ou opter pour une taxe de 36,2 % sur la plus-value. L’intérêt, c’est que cette taxe est dégressive avec le temps et devient nulle au bout de 22 ans de possession. Mais il faut alors avoir la preuve de la date et de la valeur d’achat de l’or. « Pour un lingot, c’est simple, car il possède un numéro, qui figure sur la facture. En revanche, pour des pièces, on peut, lors de l’achat, faire sceller dans un même sachet les pièces et leur facture » , conseille Jean-François Faure. Pour les très gros bijoux, pensez à conserver la facture du bijoutier.