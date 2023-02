Comment profiter de l’inflation à long terme?

Si l’inflation affaiblit le pouvoir d’achat, elle offre aussi des opportunités de placement. Certains secteurs (transport, médecine, matières premières) sont porteurs ( crédit photo : GettyImages )

L’inflation correspond à une augmentation générale des prix des biens et des services sur une période de temps prolongée. Elle peut avoir des effets négatifs sur votre épargne. Cependant, cette période présente également des opportunités d’investissement. Pour cela, il faut choisir les bons produits et pouvoir profiter d’un horizon de placement long.

Sommaire:

Quels investissements privilégier pendant une période d’inflation?

Les actifs tangibles sont valorisés en période d’inflation

La santé: une valeur défensive de choix pour vos investissements durant l’inflation

Les matières premières et les infrastructures: des opportunités d’investissement

Le viager: un achat décoté intéressant en période de baisse du pouvoir d’achat

Vieillissement de la population: une opportunité de placement

Quelles sont les zones géographiques à privilégier en période d’inflation?

Quels investissements privilégier pendant une période d’inflation?

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) décrit l’inflation comme une période au cours de laquelle une «augmentation générale et durable des prix» est constatée. Cette hausse se reporte directement sur le pouvoir d’achat des consommateurs. En effet, la progression des prix est plus rapide que la hausse des salaires. Certaines dépenses doivent être revues à la baisse, quand c’est possible. Toutefois, l’inflation apporte aussi son lot d’opportunités pour les investisseurs.

Il est important de se tourner vers des placements permettant de protéger votre épargne et peut-être la faire fructifier. Certains supports sont à considérer en premier lieu:

l’immobilier,

l’or,

les obligations indexées sur l‘inflation ou sur le cours des matières premières,

les actions défensives.

Les actifs tangibles sont valorisés en période d’inflation

Quand les économies sont florissantes, les banques centrales mettent en place des politiques monétaires plutôt accommodantes. Cela signifie que les taux d’emprunt sont bas. Ainsi, les entreprises peuvent emprunter pour financer leurs projets de croissance. Cette période est généralement favorable aux actions de croissance de type technologique (startups, GAFAM...). Ce sont des actions d’entreprises tournées vers une offre de service.

Quand l’inflation s’installe, les conditions d’accès au crédit se durcissent. Emprunter devient plus cher. Les secteurs les plus en vogue sont ceux qui produisent des actifs tangibles (des produits), plutôt que des services. Ces actifs concrets rassurent. Ils ont une valeur intrinsèque et sont susceptibles d’être échangés. Ainsi, les produits retrouvent de la valeur et offrent des opportunités d’investissement. En période d’inflation, la rotation sectorielle consiste à investir dans des secteurs résistants face aux soubresauts inflationnistes et proposant des perspectives de croissance solides.

La santé: une valeur défensive de choix pour vos investissements durant l’inflation

Parmi les secteurs prometteurs, celui de la santé se distingue. Il surperforme le marché actions dans son ensemble en période de crise. À titre d’exemple, l’indice S&P 500, représentant les 500 plus grandes sociétés cotées en Bourse aux États-Unis, a baissé de 1,1% durant la pandémie liée au Covid-19. Sur la même période, l’indice S&P 500® Health Care, reflétant la performance des entreprises du secteur de la santé, gagnait plus de 8%.

Cette performance est essentiellement due à la bonne résistance des laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques. En effet, ceux-ci peuvent augmenter leurs prix pour compenser la hausse des coûts. C’est ce qu’on appelle des «valeurs défensives»: leurs performances financières sont peu affectées par l’évolution négative de la conjoncture économique.

Les matières premières et les infrastructures: des opportunités d’investissement

Le secteur des matières premières est également solide face à l’inflation: pétrole, gaz, or… Certaines Bourses sont spécialisées dans la négociation des contrats à terme pour le secteur de l’énergie et des métaux.

Le secteur des infrastructures est également résilient:

autoroutes,

ponts,

aéroports,

pipelines,

services de l’eau et de l’électricité…

Ces entreprises bénéficient de certaines tendances structurelles favorables, comme l’expansion démographique ou la demande croissante d’énergie. Inflation ou pas, vous aurez toujours besoin de carburant, de traverser le viaduc ou de vous rendre à l’aéroport. Ces sociétés peuvent moduler leurs prix à la hausse et maintenir leur niveau de rentabilité.

Plusieurs solutions s’offrent à vous pour investir dans les infrastructures. Vous pouvez:

acquérir directement des actions d’entreprises cotées pour tenter de recevoir des rendements sous forme de dividendes ou de bénéficier de plus-values lors de la revente des titres ;

vous positionner sur une unité de compte corrélée aux indices liés aux entreprises du secteur. Plusieurs dispositifs permettent procéder ainsi: Plan d’Épargne en Actions (PEA), contrat d’assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite (PER) …

Il peut également être intéressant de vous concentrer sur les secteurs d’avenir: ceux liés à la transition énergétique, aux voitures propres... La demande reste soutenue, y compris en période d’inflation. En effet, les États ont de plus en plus tendance à entretenir et modeler la reprise économique, notamment via des plans de relance orientés vers la transition énergétique.

Le viager: un achat décoté intéressant en période de baisse du pouvoir d’achat

Le marché de l’immobilier en viager est peu touché par la hausse des taux d’intérêt. En effet, les transactions se réalisent le plus souvent sans recours à un crédit immobilier. Les logements sont décotés lors de l’achat, permettant aux acquéreurs de devenir de futurs propriétaires à moindre coût. De plus, avec un risque d’impayés nul et une vacance locative inexistante, cet investissement est particulièrement adapté en période de crise.

D’autre part, l’investissement en viager permet de bénéficier d’une rente indexée sur l’inflation. Quand vous êtes le vendeur du viager, votre rente perçue est susceptible d’augmenter. En effet, elle croît automatiquement en fonction de l’augmentation des prix à la consommation. En période inflationniste, cela permet de protéger et maintenir votre pouvoir d’achat. Du côté de l’acquéreur, la transaction est une opportunité puisqu’elle permet d’investir dans la pierre à moindre coût: environ 30% à 40% de moins qu’une transaction classique. En outre, l’achat en viager s’accompagne d’avantages fiscaux intéressants. En contrepartie, le viager vous expose à la longévité du rentier. L’espérance de vie augmente d’un peu plus de 2 ans tous les 10 ans. La transaction en viager a un caractère aléatoire.

Quand vous recherchez plutôt la sécurité, il est possible de passer par des Sociétés Civiles Immobilières (SCI). L’investissement en commun donne accès à un éventail beaucoup plus large de logements grâce à la mutualisation des risques d’acquisition. Accessibles via l’assurance-vie ou le Plan d’Épargne Retraite individuel (PERin), ces fonds permettent de diversifier votre patrimoine. En 2022, la moyenne du rendement des SCI s’élevait à 4,5%, selon les chiffres publiés par France Transactions.

Vieillissement de la population: une opportunité de placement

À partir de 2040, la population de plus de 60 ans aura quasiment doublé, passant de 900 millions à près de 2 milliards d’individus. Le phénomène est planétaire, bien que tous les pays y soient confrontés de différentes manières. En conséquence, le vieillissement de la population est un secteur porteur pour la finance. Il est recherché par les investisseurs expérimentés en période de crise économique. C’est un domaine sûr et prévisible: deux paramètres appréciés par les marchés financiers.

Dans ce contexte, détenir dans votre portefeuille d’actions des entreprises actives dans les secteurs liés au vieillissement de la population peut s’avérer intéressant. Il peut aussi s’agir de sociétés liées à la domotique, aux soins à la personne, à la gestion de la dépendance... Certains ETF (Exchange-Traded Fund), ou fonds indiciels, vous permettent d’investir dans des actions spécialisées. Vous pouvez les intégrer dans votre contrat d’assurance-vie, votre PEA ou votre CTO (Comptes-Titres Ordinaire). La diversité de ces supports d’investissement financier contribue à la diversification de votre portefeuille.

Quelles sont les zones géographiques à privilégier en période d’inflation?

Tous les continents ne sont pas logés à la même enseigne face à l’inflation. L’Europe est moins touchée par la hausse des prix que les États-Unis. Toutefois, le Vieux Continent subit de plein fouet les conséquences de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique liée. En conséquence, les États-Unis semblent offrir plus de garanties à court et moyen terme. Il peut être intéressant d’avoir dans son portefeuille une exposition aux marchés américains, et notamment sur les entreprises ayant des perspectives de croissance solide. Les pays émergents comme la Chine présentent aussi des opportunités intéressantes. L’immobilier, les services informatiques ou les transports sont des secteurs à privilégier sur ce territoire.