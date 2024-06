information fournie par AFP Video • 04/06/2024 à 20:46

Le Premier ministre indien Narendra Modi arrive au siège de son parti, le Bharatiya Janata Party (BJP), après avoir revendiqué la victoire pour son parti et ses alliés aux élections législatives mais avec une majorité parlementaire réduite. Les analystes et les sondages à la sortie des urnes prévoyaient une victoire écrasante de M. Modi et de son parti, dont la campagne a séduit la majorité hindoue, au grand dam des minorités religieuses. IMAGES