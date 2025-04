Performances inédites en 20 ans : l'assurance vie enchaîne les records en février

La collecte nette du placement affiche son meilleur résultat depuis 2006.

Le succès de l'assurance vie auprès des Français ne s'est pas démenti en février, avec une collecte nette (les dépôts moins les retraits) jamais vue depuis 20 ans pour un mois de février. Les professionnels s'interrogent toutefois sur les conséquences du climat géopolitique.

Les épargnants ont déposé au mois de février 5,8 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré sur leurs contrats d'assurance vie, selon les données publiées vendredi par la fédération du secteur, France Assureurs.

Février a montré "une poursuite de la tendance qu'on observe maintenant depuis plus d'un an, c'est-à-dire une bonne dynamique commerciale sur l'assurance vie, avec deux records", a déclaré le directeur général de France Assureurs, Paul Esmein, lors d'une conférence téléphonique.

Les cotisations, nom donné aux versements sur un contrat d'assurance vie, déposées en février sont en effet à leur plus haut niveau historique pour un deuxième mois de l'année, à 17 milliards d'euros, en hausse de 2% sur un an, selon France Assureurs.

Les prestations, qui comprennent les rachats et les versements en cas de décès, sont elles en forte baisse de 16% à 11,1 milliards d'euros sur un an.

Le solde entre les deux, dit "collecte nette", de 5,8 milliards d'euros, se présente lui comme le meilleur mois de février depuis février 2006.

L'encours de l'assurance vie s'établit à 2.038 milliards d'euros à fin février 2025, en hausse de 5,4% sur un an.

Sur les deux premiers mois de l'année, les cotisations affichent une hausse de 6%, atteignant 34,2 milliards d'euros.

La dynamique est plus marquée pour les supports en unités de compte (UC) dans le cadre des contrats multisupports (+10%) que pour ceux en euros (+3%). La part des UC dans les cotisations s'établit à 41% sur le mois et à 42% depuis le début de l'année, souligne le communiqué.

Avec 19 millions de détenteurs pour 56 millions de contrats, l'assurance vie "représente en stock la moitié des principaux placements financiers des ménages français", souligne France Assureurs.

Périodes de flottement

"L'assurance vie et l'épargne retraite restent les principaux placements financiers des ménages français", indiquait la semaine dernière l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), gendarme des banques et des assurances en France.

Elle représente environ un tiers du patrimoine financier des Français devant les actions non cotées et les dépôts bancaires rémunérés, autour de 20% chacun.

En février, les cotisations sur un Plan épargne retraite (PER) assurantiel se sont élevées à 787 millions d'euros, en hausse de 10% sur un an, avec 87.600 nouveaux assurés, a par ailleurs indiqué la fédération professionnelle de l'assurance.

Le solde entre les dépôts et les retraits a atteint 478 millions d'euros, soit 6% de plus qu'en février 2024.

"L'assurance vie (...) assume parfaitement son rôle de leader de l'épargne française en accumulant en ce début d'année d'excellents résultats en lien avec l'amélioration du rendement des fonds euros et la baisse des taux de rémunération des placements bancaires dont le Livret A", a commenté dans une note le président du Cercle de l'épargne Philippe Crevel.

L'ACPR estime de son côté que les taux des fonds euros sont stables pour 2024, autour de 2,6%.

Pour les mois qui viennent, après l'annonce de la hausse des droits de douanes américains par Donald Trump, France Assureurs reste cependant dans l'expectative.

"Il n'y a pas d'impact direct sur l'assurance vie qui n'est pas un produit d'exportation", a indiqué M. Esmein. "On sait que quand il y a une moindre croissance, ça a un impact à la fois sur les revenus et sur la création monétaire. Donc tout cela aurait plutôt un effet négatif sur l'épargne en général". Mais dans le même temps "lorsqu'il y a des périodes de flottement ou d'incertitude, le taux d'épargne, notamment le taux d'épargne de précaution, a tendance à progresser", a-t-il souligné.

Pour M. Crevel, "le caractère anxiogène de la situation économique et géopolitique pourrait amener les ménages à se tourner une fois de plus vers les placements de court terme comme le Livret A".