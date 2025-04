Le S&P 500 perd 5 000 milliards de dollars en deux jours à cause de la chute des tarifs douaniers de Trump

Les marchés boursiers mondiaux ont prolongé leur récente déroute vendredi, les sociétés du S&P 500 ayant effacé 5 000 milliards de dollars de valeur boursière depuis que le président américain Donald Trump a dévoilé des tarifs douaniers radicaux mercredi, tandis que les investisseurs se sont réfugiés à l'abri des obligations d'État. Le Nasdaq a confirmé qu'il se trouvait dans un marché baissier, terminant plus de 20 % en dessous de son record de clôture, tandis que les prix du pétrole et d'autres matières premières ont plongé. Cette perte de 5 billions de dollars a marqué une baisse record en deux jours pour l'indice de référence S&P 500, dépassant la perte de 3,3 billions de dollars en deux jours en mars 2020 lorsque la pandémie a ravagé les marchés mondiaux, selon les données du LSEG compilées par Reuters. En réponse aux droits de douane imposés par M. Trump, la Chine a déclaré vendredi qu'elle imposerait des taxes supplémentaires de 34 % sur les produits américains, confirmant ainsi les craintes des investisseurs qu'une véritable guerre commerciale mondiale soit en cours et que l'économie mondiale soit menacée de récession. M. Trump a imposé des droits de douane de 10 % sur la plupart des importations américaines et des prélèvements beaucoup plus élevés sur des dizaines de pays, érigeant ainsi les barrières commerciales les plus importantes depuis plus de 100 ans . "Il s'agit en quelque sorte des pires craintes concernant l'orientation du programme tarifaire", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments, un bureau d'investissement familial situé à New Vernon, dans le New Jersey. "Pour les investisseurs qui étaient convaincus qu'il ne s'agissait que d'une transactions - bien que cela puisse encore être vrai à un moment donné - les choses deviennent terriblement plus détaillées et plus dangereuses pour les entreprises Le Nasdaq, à forte composante technologique, a chuté de 22,7 % depuis sa clôture record du 16 décembre, les investisseurs ayant fui les actifs plus risqués en raison des inquiétudes liées aux tarifs douaniers (). Parallèlement, l'indice Dow Jones des valeurs industrielles et l'indice paneuropéen STOXX 600 ont tous deux confirmé qu'ils subissaient une correction. Les trois principaux indices boursiers américains ont subi leurs plus fortes pertes hebdomadaires en pourcentage depuis mars 2020, et l'indice de volatilité Cboe .VIX a bondi à 45,31, son niveau de clôture le plus élevé depuis avril 2020. Les sociétés exposées à la Chine ont chuté dans tous les secteurs, Apple AAPL.O perdant 7,3 %. L'indice des fabricants de puces .SOX a chuté de 7,6%. Les actions des banques et de l'énergie ont chuté en raison des craintes de récession. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 2 231,07 points, soit 5,50%, à 38 314,86. L'indice a confirmé une correction, terminant plus de 10 % en dessous de son record de clôture du 4 décembre. Le S&P 500 .SPX a perdu 322,44 points, soit 5,97%, à 5 074,08 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 962,82 points, soit 5,82%, à 15 587,79. L'indice paneuropéen STOXX .STOXX a clôturé en baisse de 5,1%, sa plus forte perte journalière depuis la chute de COVID-19 en 2020. L'indice a chuté de près de 12 % par rapport à son record historique de clôture du 3 mars, confirmant qu'il était en territoire de correction. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a perdu 43,35 points, soit 5,37%, à 764,29, et s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis 2020. Les prix du pétrole ont plongé d'environ 7% pour s'établir à leur plus bas niveau depuis plus de trois ans, après la réponse tarifaire de la Chine, le plus grand importateur de pétrole au monde. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont chuté de 6,5% pour s'établir à 65,58 dollars. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 ont perdu 7,4 % pour s'établir à 61,99 $. Les données montrant que l'économie américaine a créé beaucoup plus d'emplois que prévu en mars n'ont guère contribué à améliorer l'humeur. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell , a déclaré lors d'une conférence de journalistes économiques à Arlington, en Virginie, que les nouveaux tarifs douaniers de Trump sont "plus importants que prévu" et que les retombées économiques, y compris une inflation plus élevée et une croissance plus lente, le seront probablement aussi. Il a également déclaré que la banque centrale américaine ne prévoyait pas de ralentissement dans ses perspectives, mais il a reconnu que les prévisionnistes du secteur privé changeaient d'avis à ce sujet. Plus tôt, la banque d'investissement JP Morgan a déclaré qu'elle prévoyait 60 % de chances que l'économie mondiale entre en récession d'ici la fin de l'année, contre 40 % auparavant. ) "Je pense que les commentaires de (Powell seront décevants pour ceux qui croient que la Fed va intervenir bientôt", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York. Le dollar américain s'est redressé par rapport à l'euro et au yen, M. Powell ayant fait preuve de prudence quant à l'assouplissement futur de la politique monétaire. L'indice du dollar =USD était en hausse de 0,7 % vendredi, après avoir enregistré jeudi sa plus forte baisse depuis novembre 2022. L'euro EUR=EBS était en baisse de 0,69% à 1,10976 $, après avoir bondi de 1,8% - sa plus forte hausse quotidienne depuis novembre 2022 - jeudi. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,58% à 146,9. Après des années de flux massifs vers les actions américaines et une économie américaine en plein essor, les investisseurs se demandent où placer leurs liquidités. Cela a contribué à une forte ruée vers les marchés des obligations d'État. Le rendement du bon du Trésor américain de référence à 10 ans US10YT=TWEB a baissé de 12,2 points de base à 3,933 % après être tombé à 3,86 %, son plus bas niveau depuis six mois. Les rendements évoluent inversement aux prix. Le rendement des obligations allemandes à 10 ans DE10YT=RR , la référence pour le bloc de la zone euro, a perdu jusqu'à 17 points de base au cours de la journée. Les contrats à terme sur le marché monétaire tablaient sur des baisses de taux cumulées de 110 points de base de la part de la Fed d'ici la fin de l'année, contre environ 75 points de base une semaine plus tôt. Les traders ont également augmenté leurs paris sur les réductions de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne. "Beaucoup d'investisseurs à qui j'ai parlé se sont simplement dit que dans ce genre d'environnement, il était préférable d'opter pour des liquidités et d'attendre la fin de la crise", a déclaré M. Meckler.