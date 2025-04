Droits de douane: le président de la Fed pointe le risque de déconvenue pour l'économie américaine

Le président de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell, à Arlington, en Virginie, le 4 avril 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le président de la banque centrale américaine (Fed) a déclaré vendredi que les droits de douane mis en place par Donald Trump risquaient de se traduire par moins de croissance, plus d'inflation et plus de chômage aux Etats-Unis.

"Il devient clair que les taxes sur les produits importés seront significativement plus étendues qu'anticipé", a affirmé Jerome Powell dans un discours à prononcé à Arlington (Virginie), à deux pas de la capitale américaine.

Les "conséquences économiques" vont "probablement l'être aussi" (plus étendues qu'anticipé), a-t-il ajouté, évoquant les risques d'une "plus forte inflation et d'une croissance ralentie".

Il s'agit de la première prise de parole publique du président de la banque centrale depuis que les annonces de mercredi de Donald Trump sur les droits de douane se sont transformées en déflagration pour l'économie mondiale.

Quelques minutes avant son intervention, depuis sa plateforme Truth Social, le président Donald Trump a pressé Jerome Powell de baisser les taux d'intérêt, estimant qu'il y avait déjà eu des progrès significatifs sur l'inflation depuis son retour au pouvoir en janvier.

"Il est trop tôt pour dire quelle est la politique monétaire appropriée", a estimé de son côté le patron de la Fed, une façon de dire qu'il n'entendait pas faire bouger les taux dans ce contexte.

"Les droits de douane relevés vont faire leur chemin dans notre économie et probablement augmenter l'inflation dans les trimestres qui viennent", a aussi déclaré Jerome Powell.