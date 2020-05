Premier appartement: les 3 pièges à éviter lors de l'état des lieux

Gorodenkoff/Shutterstock / Gorodenkoff

Vous êtes locataire pour la première fois. Restez vigilant durant l'état des lieux d'entrée. Lors de l'état des lieux de sortie, tout ce qui ne sera pas conforme au document signé à l'entrée pourra impacter votre dépôt de garantie. L'état des lieux d'entrée permet de faire la liste des problèmes et dégradations présents avant de vous remettre les clefs.

Etat des lieux d'entrée: soyez pointilleux... sur tout

C'est essentiel: les dégâts et défauts de l'appartement doivent être bien notés dans ce document avant de le signer, au risque de devoir les payer au moment de rendre l'appartement. Cela peut être une latte de parquet cassée, une prise déchaussée, une rayure sur une fenêtre, des joints dégradés dans la salle de bains.

Vérifiez que les lumières s'allument bien, que les portes s'ouvrent et se ferment sans encombre. Testez la sonnette, l'interphone. Vérifiez qu'il n'y a pas d'écoulement d'eau ou de fuite dans la salle de bains et la cuisine. En résumé, ayez les yeux partout et faites attention à ce que tout soit consigné, conformément à la réalité, dans l'état des lieux. N'hésitez pas à venir accompagné, un parent ou un ami averti pourra voir des problèmes auxquels vous n'avez pas pensé.

Relevez les compteurs avec attention

C'est un autre point important. Au moment de votre emménagement, vous allez ouvrir à votre nom un contrat d'électricité, parfois aussi de gaz. Pour cela, vous devez disposer de vos relevés de compteurs. Ces chiffres doivent également être inscrits sur l'état des lieux. N'hésitez pas à les prendre en photo. Soyez bien précis car si une erreur s'y glisse et que vous devrez payer de l'énergie que vous n'avez pas consommée.

Vous avez dix jours après un état des lieux pour déclarer un problème

Si vous remarquez une dégradation n'étant pas de votre fait, et qui n'a pas été inscrite dans l'état des lieux, vous avez dix jours pour le signaler à l'agence ou au propriétaire. Conservez toujours une trace écrite, même si votre interlocuteur semble de bonne foi (que ce soit en personne ou par téléphone). Seul un courrier ou un mail pourront prouver le signalement du problème à votre interlocuteur.