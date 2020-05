Jeunes: comment choisir votre premier contrat électricité?

fizkes/Shutterstock / fizkes

Depuis 2007, vous pouvez opter pour le fournisseur d'électricité de votre choix. Avec l'ouverture du marché de l'énergie, l'offre a augmenté et les tarifs sont désormais non réglementés. Il est donc important de comparer les prix et les services associés avant de souscrire un contrat. Comment faire en pratique.

Sommaire:

Comment faire son choix de contrat?

Quels sont les autres critères que vous devez prendre en compte?

Et si vous changez de fournisseur en cours de route?

Comment faire son choix de contrat?

Pour faire un comparatif, commencez par regarder le montant de votre abonnement. L'abonnement ne varie pas, contrairement au prix du kWh. L'abonnement est fixe, chaque mois: mieux vaut privilégier des tarifs les moins élevés, pour réduire la facture. Regardez également le prix du kWh d'électricité, pouvant varier d'un fournisseur à l'autre. Avec ces deux tarifs, vous pouvez faire des économies, selon le contrat choisi. Prenez garde à l'option tarifaire que vous allez choisir: EDF propose par exemple un tarif avec des heures creuses. À vous de calculer ce qui est le plus intéressant, selon vos utilisations. Il est souvent préférable de rester sur un tarif basique, où l'on paie l'énergie la même chose à toute heure de la journée. Plusieurs comparateurs existent sur Internet. A vous de faire le point.

Quels sont les autres critères que vous devez prendre en compte?

Le prix n'est pas le seul critère à prendre en compte. Si vous êtes attentif à l'écologie, vous pouvez par exemple favoriser l'offre d'un fournisseur engagé dans les énergies renouvelables, vous proposant une électricité plus verte. Prenez également en compte le service client, il doit être facilement joignable, en cas de problème.

Et si vous changez de fournisseur en cours de route?

Pas de panique, aujourd'hui vous pouvez changer facilement de fournisseurs. Vous pouvez par exemple commencer par un contrat chez EDF, puis changer si vous trouvez plus intéressant ailleurs. Comme pour l'abonnement téléphonique, vous pouvez changer librement de fournisseurs d'énergie, sans avoir à subir de coupure d'électricité ou d'intervention pénible. Tout peut se faire en ligne, à distance, ou par téléphone. Votre nouveau contrat fera résilier sans frais le précédent. Une bonne raison de comparer les prix, et de choisir l'offre la plus intéressante.