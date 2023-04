Investissements ESG: le «G» de gouvernance a aussi son mot à dire

La bonne gouvernance d’une entreprise implique par exemple que le dialogue entre les dirigeants est de qualité, ou encore que l’égalité hommes/femmes est respectée ( crédit photo : GettyImages )

Dans l’acronyme ESG, le «G» fait référence à la gouvernance des entreprises. Le terme désigne la déontologie d’une entreprise au sens large : son respect des chartes, sa transparence, la qualité des interactions entre ses dirigeants… En tant qu’investisseur, plusieurs critères vous permettent de savoir si votre argent est investi dans des sociétés de bonne gouvernance.

Critères ESG: le «G» de gouvernance nécessite un horizon d’action long

Avec le «E» d’Environnementaux et le «S» de Sociaux , le «G» de Gouvernance est un des trois piliers de l’analyse extra-financière. Il est étroitement lié aux deux premiers. Toutefois, il est soumis à un paradoxe. En effet, l’horizon des entreprises est généralement court: leurs plans d’action sont pensés et mis en place sur des périodes restreintes. Ainsi, elles peuvent s’adapter plus rapidement à leur environnement. À l’inverse, les enjeux climatiques nécessitent des années de bonnes pratiques et de constance. Les organisations doivent donc repenser leur manière de fonctionner. En tant qu’organe décisionnel de l’entreprise, la gouvernance est pleinement concernée par ce changement de mentalité.

Comment sont constitués les fonds ESG?

L’Autorité des marchés financiers (AMF) rappelle que les sociétés de gestion doivent expliquer «comment elles prennent en compte les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) quand elles sélectionnent les valeurs qui figurent dans les fonds qu‘elles proposent». Par conséquent, les fonds sont sélectionnés pour leur appartenance à un label de type ISR, Greenfin ou Finansol. Les critères ESG, dont celui lié à la gouvernance, servent de référence à chacun de ces labels.

À noter La collecte d’informations sur les entreprises est effectuée par des agences de notation extra-financière. Grâce à elles, les organismes financiers peuvent construire leurs fonds. Elles proposent ensuite des offres vous permettant d’ investir de façon éthique et responsable .

Quels sont les critères pris en compte pour évaluer la gouvernance d’une entreprise?

Pour réaliser leurs évaluations extra-financières, les agences de notation ont accès à plusieurs sources. Elles peuvent:

se servir de données publiées par les gouvernements,

se servir de données en provenance des ONG,

utiliser des réponses fournies par les entreprises elles-mêmes,

mener un travail de regroupement sur les données du secteur.

Lorsqu’il s’agit d’évaluer la gouvernance d’une entreprise, les critères pris en compte incluent notamment:

la possibilité pour les actionnaires de voter des décisions importantes,

le respect de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes,

les efforts en matière d’inclusion et d’accès au travail pour les handicapés,

la diversité des genres au conseil d‘administration,

l’utilisation de pratiques comptables transparentes,

la lutte contre la corruption,

le respect des réglementations en vigueur et des codes de déontologie,

la relation de l’entreprise avec ses différents actionnaires et/ou les ONG.

Le respect des critères ESG peut être synonyme de bonnes performances

Pendant la crise de la Covid-19, les entreprises ayant mis l’accent sur la qualité du dialogue social, les bonnes relations employeurs-employés et la formation ont fait preuve d’une forte résilience. Les fonds labellisés ISR ont fait de même. Selon une étude conjointe du Forum pour l’investissement responsable (FIR) et de l’École polytechnique, ces derniers ont surperformé le marché de 62% au plus haut de la crise. Ainsi les fonds attentifs aux critères humains et environnementaux semblent aptes à offrir des rendements intéressants. De plus, ils donnent un sens à vos placements.

Les fonds respectueux des critères ESG sont mis en avant par les assureurs

Depuis le 1er janvier 2022, les assureurs ont l’obligation de proposer au moins un fonds ISR, un fonds vert labellisé Greenfin et un fonds solidaire Finansol dans tous les contrats d’assurance-vie multisupports. Il en va de même pour le plan épargne retraite (PER) ou le plan d’épargne en actions (PEA). Ces portefeuilles peuvent être investis dans une sélection de fonds indiciels (ETF), misant sur des entreprises respectant leurs engagements ESG. Lors de la souscription, et pendant la gestion de votre contrat, vous avez la possibilité de consulter la liste des sociétés faisant partie du fonds dans lequel vous investissez. C’est une façon de vous assurer que votre argent est bien dirigé là où vous le souhaitez.