Fonds ISR, quels critères pour choisir un investissement responsable?

Les fonds d'Investissement Socialement Responsable (ISR) sont gérés selon les critères ESG crédit photo : Shutterstock

Les fonds ISR sont investis selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Ces fonds d'investissement socialement responsable sont aussi parfois appelés fonds ESG ou fonds durables. Qu'est-ce qui différencie ces fonds obéissant à des stratégies diverses ? Comment faire son choix face à leur nombre croissant ?

Sommaire:

Investir responsable pour donner du sens à son épargne

La gestion ESG, un succès croissant

ISR, investir selon des critères extra-financiers

Une offre ISR qui s'étoffe

Pour bien choisir ses fonds ISR, miser sur des thématiques d'avenir

Les fonds multithématiques, source de diversification pour son ISR

Rester attentif aux critères financiers

Investir responsable pour donner du sens à son épargne

La quête de sens ne touche pas uniquement la sphère professionnelle avec le développement de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Avec les contraintes que la crise sanitaire a imposées à tous, les investisseurs ont été de plus en plus nombreux à se soucier aussi du sens à donner à leur épargne. Les fonds de l'univers de l'investissement socialement responsable (ISR) permettent d'investir selon des critères conformes aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU. Le succès de ces fonds a accompagné le rebond des marchés après le point bas de mars 2020.

La gestion ESG, un succès croissant

Les encours des fonds durables ont progressé de 26% sur l'année 2020, selon les chiffres de Novethic de fin septembre 2020. Et 51% de la collecte des fonds gérés en suivant les indices de marché a porté sur des ETF (Exchange-Traded Funds) ESG sur les trois premiers trimestres de 2020. Ces chiffres sont le résultat de leur relative résistance à la baisse des marchés en mars 2020. Et leur succès ne se dément pas. Depuis début janvier 2021, les fonds ESG qui suivent les indices de manière passive s'arrogent déjà 60% de la collecte des ETF en France.

ISR, investir selon des critères extra-financiers

Selon l'étude Fonds durables France publiée par Novethic le 30 septembre 2020, 90% des fonds durables appliquent désormais les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) à travers leur processus de gestion et de sélection des sociétés dans lesquelles ils investissent. Ces critères permettent d'évaluer, d'une part, la responsabilité sociale de l'entreprise et, d'autre part, la manière dont elle contribue au développement durable.

Trois types de critères ESG coexistent:

Le premier porte sur les impacts et risques environnementaux d'une entreprise. Ses émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, le recyclage de ses déchets ou sa consommation électrique sont ainsi pris en considération à travers la dimension environnementale de l'ESG.

Le deuxième porte sur la gestion des ressources humaines et les relations de l'entreprise avec ses différentes parties prenantes. Sont mesurés, par exemple, la qualité du dialogue social, la formation des salariés ou l'emploi des personnes handicapées.

Le troisième, celui de la gouvernance, porte enfin sur des aspects tels que la qualité et la diversité des équipes de direction ou la politique de vote aux assemblées générales des sociétés.

Une offre ISR qui s'étoffe

À mesure que les critères d'investissement responsable s'affinent et que les données ESG mises à disposition des investisseurs s'enrichissent, l'offre de cet univers continue de s'étoffer. 840 fonds "durables" ont ainsi été répertoriés par Novethic en septembre 2020, avec un investissement à 50% en actions, 18% en obligations, 25% en monétaire et 7 % en autres classes d'actifs. Comment, dès lors, faire son choix parmi ce nombre croissant de fonds?

Les fonds ISR peuvent être gérés de trois manières différentes. Certains gérants adoptent une stratégie de gestion des risques ESG. Un second type de stratégie repose sur les exclusions thématiques, qui portent par exemple sur les armes, l'alcool ou le jeu. Enfin, d'autres fonds sélectionnent les entreprises en fonction de leur impact sociétal et environnemental. Il s'agit des fonds d'investissement d'impact. Ces stratégies sont détaillées dans la documentation réglementaire des fonds durables. Pour les distinguer, ils sont présentés selon une typologie plus explicite (fonds thématiques ou multithématiques, fonds investis dans la dimension sociale ou fonds labellisés ISR).

Pour bien choisir ses fonds ISR, miser sur des thématiques d'avenir

Les fonds thématiques représentent le quart des fonds investis de manière durable. Cette approche de gestion facilite le choix parmi les fonds ISR. Une majorité des fonds thématiques sont consacrés à l'environnement (énergies renouvelables, efficacité énergétique, eau et traitement des déchets, technologies propres, économie circulaire ou économie des océans). Ainsi, parmi les fonds créés au 3e trimestre 2020, figurent huit fonds bas-carbone, dont la gestion répond à un objectif climat. Les investisseurs peuvent aussi opter pour des ETF orientés climat, indexés sur les indices boursiers Paris Aligned Benchmark (PAB) et Climate Transition Benchmark (CTB), moins gourmands en frais.

Les fonds multithématiques, source de diversification pour son ISR

Les fonds investis en tenant compte de la dimension sociale des entreprises ont vu leur collecte progresser de 69% au 3e trimestre 2020. Les fonds multithématiques ont également le vent en poupe. Leur collecte a ainsi bondi de 133% sur la même période. Enfin, parmi les 840 fonds durables, 405 fonds bénéficiant du label ISR étaient en outre accessibles aux investisseurs particuliers en septembre 2020. Le label ISR constitue un critère de choix utile. Les fonds labellisés figurent en effet sur une liste tenue par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance.

Rester attentif aux critères financiers

Investir sur des critères extra-financiers ne doit pas faire oublier les critères financiers qui président au choix d'un fonds. Pour bien choisir ses fonds dans l'univers de l'investissement socialement responsable, il faut pouvoir en évaluer le couple rendement/risque. Comment faire? Tout d'abord, il est important de connaître les performances de la durée de détention recommandée du fonds, et de vérifier également leurs performances à plus longue échéance.

Consultez également l'indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) du fonds. Ce ratio rapporte sa volatilité à son rendement. Il permet de savoir dans quelle mesure la valeur du capital investi peut baisser. C'est donc un critère important pour bien choisir son fonds.