4 solutions pour un investissement responsable

La crise sanitaire a accéléré la prise en compte des enjeux environnementaux par les investisseurs. Ainsi, la demande pour des placements "verts", en phase avec la transition énergétique, a bondi. Cette dynamique a incité les émetteurs de fonds et d'obligations à développer une offre répondant à ces considérations. Aujourd'hui, quatre solutions s'offrent aux particuliers désireux de verdir leur épargne : les fonds ISR ou Greenfin, les SCPI ou OPCI ISR, les fonds d'obligations vertes et les fonds thématiques.

Sommaire:

Solution n° 1: les fonds ISR ou Greenfin

Solution n° 2: les SCPI ou OPCI ISR

Solution n° 3: les fonds d'obligations vertes (Green Bonds)

Solution n° 4: les fonds thématiques

Solution n° 1: les fonds ISR ou Greenfin

L'Investissement Socialement Responsable (ISR) a pour objectif de concilier performance économique et impact social et environnemental. Concrètement, il vise à financer les entreprises contribuant au développement durable, au sens large. Le label ISR, créé par les pouvoirs publics, est attribué aux fonds d'investissement qui le souhaitent s'ils répondent à un certain nombre d'exigences.

Parallèlement à l'analyse financière classique, les gérants de fonds ISR doivent réaliser une analyse extra-financière. Celle-ci vise à repérer les meilleures pratiques au regard de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Dans ce cadre, les gérants utilisent les données des entreprises, des organisations internationales et des agences de notation extra-financières.

De son côté, le label Greenfin, créé et soutenu par le ministère de la Transition écologique et solidaire, se focalise plus particulièrement sur les produits contribuant au financement de la transition énergétique et écologique. Là encore, les fonds candidats aux labels doivent remplir certains critères. Ils sont tenus, par exemple, d'exclure les énergies fossiles et nucléaires de leurs investissements, ce qui n'est pas le cas des fonds ISR.

Vous pouvez sélectionner des fonds ISR ou Greenfin dans un contrat d'assurance-vie, un Plan d'Épargne d'Actions (PEA), un compte-titres ordinaire, un Plan d'Épargne Entreprise (PEE) ou un Plan d'Épargne Retraite (PER).

Solution n° 2: les SCPI ou OPCI ISR

Depuis octobre 2020 et après des années de discussion avec les pouvoirs publics, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) et les Organismes de Placement Collectif en Immobilier (OPCI) peuvent obtenir le label ISR. Toutefois, le mécanisme de sélection intègre des exigences plus concrètes que pour les actifs financiers. En effet, il s'agit de pouvoir mesurer les conditions d'usage et l'amélioration progressive du parc immobilier existant.

Le cahier des charges imposé aux gestionnaires de SCPI concerne aussi bien le parc immobilier que la gestion. Pour ce qui est de l'aspect environnemental, la réduction de l'empreinte carbone et de la consommation énergétique est particulièrement recherchée. Bien évidemment, la spécificité du compartiment immobilier sur lequel le fonds est investi (bureaux, logistique, commerces...) est prise en compte.

Pour acquérir des SCPI ou OPCI ISR, il suffit de s'adresser à sa banque, à son conseiller de gestion en patrimoine (CGP), à une société de gestion ou encore à une plateforme spécialisée dans ce type d'actifs.

Solution n° 3: les fonds d'obligations vertes (Green Bonds)

Un Green Bond, ou obligation verte, est un emprunt obligataire émis sur les marchés financiers par une entreprise, une collectivité locale, un État ou une organisation internationale dans le but de financer des projets liés à la transition écologique. Pour s'adresser aux investisseurs, l'émetteur est obligé d'identifier en amont les projets "verts" destinés à recevoir les sommes empruntées. En outre, il doit publier, chaque année, un rapport de suivi.

Bien qu'il n'existe pas encore de standard réglementé, une série de grands principes a été identifiée par les établissements financiers chargés des émissions obligataires. Des experts extérieurs, à l'image des agences spécialisées comme Vigeo Eiris ou Oekom Research, sont par exemple appelés à intervenir au cours du processus.

Les obligations vertes sont généralement réservées aux investisseurs institutionnels. Pour investir dans ce type d'actif, il faut donc passer par des fonds spécialisés, lesquels comportent la mention Green Bonds dans leur intitulé. Ces fonds investissent en moyenne 60% de leurs encours dans des obligations d'entreprise.

À savoir Le marché des Green Bonds devrait avoir dépassé le cap des 1.000 milliards de dollars au terme de l'année 2022. À cette date, le montant global aura été multiplié par quatre en deux ans.

Solution n° 4: les fonds thématiques

Pour répondre à l'intérêt croissant des investisseurs particuliers pour l'investissement "vert", les sociétés de gestion adaptent leur offre. Par conséquent, les thématiques d'investissement sont de plus en plus ciblées.

Il est, par exemple, possible d'investir dans les secteurs de l'eau, des énergies renouvelables, de l'économie circulaire, de la transition énergétique, du traitement des déchets, de l'agriculture ou encore la mobilité propre. Le plus souvent, ces fonds ont obtenu un label ISR ou Greenfin.