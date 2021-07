Crédit immobilier: vous pouvez sans doute emprunter plus

À noter

Le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) est l'autorité française chargée d'exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. Le HCSF est également chargé de faciliter la coopération et l'échange d'informations entre les différentes institutions représentées par ses membres (ministère de l'Économie, Autorité des marchés financiers, Banque de France, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).