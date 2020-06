Quelle tendance pour les rendements des SCPI?

crédit photo : Thomas Dekiere/Shutterstock / Thomas Dekiere

Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ont délivré une rémunération moyenne en nette hausse en 2019, à 4,5 %. Le succès de la pierre papier n'est toutefois pas sans danger sur le long terme.

Des rendements à la hausse

Selon France SCPI, les SCPI ont servi un taux de distribution de 4,51 % en moyenne en 2019, contre 4,35 % en 2018. Les SCPI de bureaux ont rapporté 4,26 %, celles investies dans les commerces 4,75 %, les SCPI spécialisées 4,95 % et les SCPI diversifiées 5,19 %.

Les sociétés civiles de placement immobilier ont généré une collecte de plus de 8 milliards d'euros en 2019, séduisant toujours plus les investisseurs particuliers. La collecte a bondi de plus de 50 % sur un an.

A noter: Selon MeilleureSCPI.com, le taux de rendement moyen des SCPI se situe entre 4,35 % et 4,45 % en 2019 (hors SCPI fiscales). Selon l'Aspim (Association Française des Sociétés de Placement Immobilier), il ressort à 4,5 %.

Un placement qui pourrait devenir risqué

Le succès des SCPI ne se dément pas auprès des particuliers, en quête de placements performants présentant un nveau de risque limité. Toutefois, la collecte élevée enregistrée depuis plusieurs années pourrait poser problème sur le long terme. Selon certains professionnels du secteur, certaines SCPI pourraient devenir moins exigeantes dans le choix et la qualité de leurs investissements, ce qui entrainerait une baisse des rendements servis aux épargnants. Pour limiter ce risque et assurer la pérennité de leurs performances, les gérants de SCPI sont de plus en plus nombreux à limiter leur collecte.

A savoir

Les opportunités dans l'immobilier devenant plus rares en France, plus du tiers des fonds investis par les SCPI le sont désormais à l'étranger. L'Allemagne est plus particulièrement privilégiée.

La SCPI est un placement de long terme, peu liquide En comparant le rendement des SCPI à celui de l'assurance-vie en euros, les investisseurs oublient que le sous-jacent des SCPI est l'immobilier. Or, ce dernier est peu liquide. La liquidité des SCPI est elle-même réduite. Chaque année, seuls 2 % de la capitalisation totale des SCPI sont échangés par des investisseurs. En outre, le niveau élevé des frais d'entrée prélevés par les gestionnaires implique de conserver ces produits sur le très long terme (au moins 10 ans). A l'inverse, les fonds en euros de l'assurance-vie peuvent être achetés ou vendus à tout moment pour des frais réduits, voire nuls.

Les rendements des SCPI ont grimpé en 2019, mais la forte collecte inquiète certains professionnels du secteur. Avant d'investir sur ces produits, il est important de prendre conscience de leur liquidité réduite.