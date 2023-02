Logement Vacant : un nouveau service pour aider les propriétaires à remettre leur bien sur le marché

On compte en France plus d’un million de logements vacants (Crédit photo : Fotolia)

L'administration Française a lancé un dispositif baptisé « Zéro Logement Vacant » et un outil numérique à destination des propriétaires de logements vacants pour les aider à remettre leur bien sur le marché.

Selon le ministère de la transition énergétique, on compte en France plus d'un million de logements vacants depuis plus de deux ans dans le parc privé, dont 300.000 situés en zone tendue. Pour contrer ce phénomène, le gouvernement a mis en place un Plan national de lutte contre les logements vacants. Contrairement aux dispositifs qui jusqu'ici s'appuyaient sur des outils coercitifs ( taxe sur la vacance , réquisition, …) qui se sont révélés insuffisants, le Plan national de lutte contre les logements vacants a pour objectif de développer des solutions incitatives pour aider les propriétaires à remettre sur le marché leurs logements durablement vacants.

C'est dans ce cadre que l'administration Française a lancé en 2022 un dispositif baptisé « Zéro Logement Vacant », destiné à aider les collectivités à mieux connaître le parc vacant. Depuis janvier 2023, le dispositif s'est enrichi d'un nouvel outil : un guichet numérique est désormais ouvert aux propriétaires pour mieux les informer et les accompagner.

Mieux informer les propriétaires

Ce nouveau guichet numérique permet aux propriétaires de logements vacants de s'informer et d'être recontactés par les services en charge de l'habitat au sein de la collectivité où est situé leur logement afin de définir conjointement une stratégie de sortie de vacance, de bénéficier d'une expertise et d'un accompagnement pour l'accès aux aides locales et nationales.

Le guichet permet également au propriétaire de savoir si son logement est soumis à la taxe sur les logements vacants ou la taxe d'habitation sur les logements vacants. Il le renseignera également bientôt sur les aides nationales et locales disponibles.

Améliorer l'accompagnement des propriétaires

Depuis 2022, Zéro Logement Vacant outille les 220 collectivités pionnières mobilisées dans la lutte contre la vacance. Celles-ci peuvent par exemple créer des campagnes ciblées pour proposer l'information et l'accompagnement le plus pertinent aux propriétaires de logements vacants, d'envoyer des courriers informatifs, de centraliser et partager le suivi d'un dossier pour suivre les parcours de sortie de vacance.