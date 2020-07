Taxe sur les logements vacants: ce qu'il faut savoir

Le nombre de logements vacants est en hausse

Selon une étude de la FNAIM, le nombre de logements vacants n'a cessé d'augmenter pour atteindre 3 millions en 2017, soit 8,4 % du parc immobilier français. Le taux de vacance est plus faible dans les agglomérations de plus de 500.000 habitants mais plus élevé dans les zones urbaines de moins de 200.000 habitants. La forte augmentation du nombre de logements neufs contribue à cette hausse des vacances.