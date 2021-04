(Crédits photo : Pixabay - Raten Kauf )

Le Livret A a connu en février 2021 une collecte record pour le deuxième mois de l'année. L'application mobile Impots.gouv est disponible dans une version rénovée et intégrant de nouvelles fonctionnalités. Les pensions alimentaires peuvent être déduites du revenu imposable à certaines conditions. L'Assurance retraite propose une série de podcasts pour mieux anticiper son passage à la retraite. Les propriétaires d'un bien immobilier en location dont les charges sont supérieures aux recettes peuvent bénéficier du déficit foncier. Les ménages les plus modestes peuvent avoir accès à un microcrédit de 5.000 euros maximum pour financer l'achat d'un véhicule propre. Une nouvelle version du guide de prévention contre les arnaques a été publiée.

Sommaire:

Niveau record de collecte pour le Livret A en février 2021

Une nouvelle version de l'application mobile Impots.gouv est disponible

Impôt sur le revenu: comment déduire les pensions alimentaires?

Une série de podcasts pour mieux préparer son passage à la retraite

Qu'est-ce que le déficit foncier?

Ménages très modestes: un nouveau microcrédit pour acquérir un véhicule propre

Lutte contre les arnaques: nouvelle version du guide de prévention

Niveau record de collecte pour le Livret A en février 2021

Le Livret A a enregistré en février 2021 un niveau record de collecte sur ce mois, avec 2,86 milliards d'euros, selon les chiffres communiqués par la Caisse des dépôts. Le précédent record pour un mois de février sur ce produit d'épargne réglementée était de 2,4 milliards d'euros en 2009, année au cours de laquelle la commercialisation du Livret A avait été ouverte à l'ensemble des établissements bancaires. De son côté, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a collecté 910 millions d'euros en février 2021. L'encours total sur ces deux livrets atteint 459,3 milliards d'euros à fin février 2021.

Une nouvelle version de l'application mobile Impots.gouv est disponible

L'application mobile Impots.gouv est désormais disponible dans une nouvelle version, entièrement rénovée et intégrant de nouvelles fonctionnalités, indique le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Parmi les nouveautés, la capacité pour les usagers de visualiser leur déclaration de revenus automatique, la possibilité d'utiliser la fonctionnalité de reconnaissance faciale ou de reconnaissance des empreintes digitales du téléphone pour se connecter, la simplification des paiements et une traduction en anglais. D'autres fonctionnalités seront introduites à l'avenir, comme la géolocalisation des services des impôts et l'accès à la messagerie sécurisée.

Impôt sur le revenu: comment déduire les pensions alimentaires?

Les pensions alimentaires versées aux enfants, aux parents, et aux ex-conjoints sont déductibles du revenu imposable de celui qui les verse, à condition de respecter certaines conditions, rappelle le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Par exemple, la pension alimentaire versée à un ex-mari ou une ex-femme est déductible si le contribuable est séparé de corps, divorcé, en instance de séparation ou de divorce, si la pension est versée en vertu d'une décison de justice et si elle a un caractère alimentaire. Les pensions versées aux enfants mineurs peuvent quant à elles être déduites intégralement par celui ou celle qui n'a pas la garde. En cas de garde alternée, aucune pension alimentaire n'est déductible car il y a alors une majoration du nombre de parts de quotient familial.

Une série de podcasts pour mieux préparer son passage à la retraite

L'Assurance retraite a lancé une série de podcasts intitulée «Le temps d'être soi» s'adressant à celles et ceux qui souhaitent «préparer sereinement» leur passage à la retraite. En sept épisodes, la série aborde plusieurs thématiques comme la rupture avec la vie professionnelle, le rapport au temps, la question de l'habitat ou encore la question du vieillissement et de la mort. La série fait intervenir plusieurs témoignages ainsi que l'éclairage de trois experts: un philosophe, un psychologue et une sociologue.

Qu'est-ce que le déficit foncier?

Les propriétaires d'un bien immobilier en location dont les charges sont supérieures aux recettes peuvent bénéficier d'un coup de pouce fiscal appelé déficit foncier. Pour bénéficier de ce mécanisme, le logement proposé à la location doit être non meublé et le propriétaire doit relever du régime d'imposition au réel. Le déficit foncier, c'est-à-dire la part de charges supérieure aux revenus fonciers, peut alors être déduit du revenu global, dans la limite de 10.700 euros par an. Les charges pouvant être déduites sont par exemple les frais de gestion et d'administration du bien, les dépenses de réparation et d'entretien, les provisions pour charge ou encore les primes d'assurance. Par contre, les travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ne sont pas déductibles.

Ménages très modestes: un nouveau microcrédit pour acquérir un véhicule propre

Le gouvernement a annoncé un nouveau dispositif pour aider les personnes à faibles ressources à acquérir ou louer sur la longue durée une voiture ou un deux-roues peu polluant. Il s'agit d'un microcrédit allant jusqu'à 5.000 euros, garanti à 50% par l'État et remboursable sur cinq ans. Ce microcrédit, dont le montant varie en fonction des revenus du ménage, est cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion. Les véhicules concernés sont les voitures et camionnettes Crit'Air 0 (électriques ou hybrides rechargeables), les voitures et camionnettes Crit'Air 1 dont le taux d'émission de CO2 est inférieur ou égal à 132 g/km et les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur électrique.

Lutte contre les arnaques: nouvelle version du guide de prévention

Une «task-force de lutte contre les arnaques» a été constituée en avril 2020 par les services de l'État et les autorités de contrôle afin d'optimiser l'action publique dans ce domaine dans le contexte de la crise sanitaire. Un guide pratique avait alors été édité, dont une version enrichie vient d'être publiée. Ce guide de prévention se présente sous la forme de 13 fiches détaillant chacune un différent type d'arnaques (usurpation d'identité, faux sites administratifs, offres frauduleuses d'épargne et de crédits, vols de coordonnées bancaires, etc.) et comment s'en prémunir.