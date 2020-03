Déclarer ses revenus: mode d'emploi

create jobs 51/Shutterstock / create jobs 51

La déclaration de revenus est pré-remplie par l'administration fiscale. Pour autant, il faut rester vigilant avant de la signer. Découvrez-ici les éléments à passer en revue pour éviter toute erreur dans le calcul de votre impôt sur le revenu.

Les revenus à déclarer

Le formulaire n° 2042 constitue la base de la déclaration de revenus. Votre état civil, celui de votre conjoint si vous êtes marié ou pacsé et votre adresse figurent sur la première page. Tout changement en cours d'année doit être mentionné.

La deuxième page est consacrée à la situation de votre foyer fiscal. Les mariages, PACS, séparations, divorces et décès doivent être communiqués à l'administration fiscale.

La troisième page répertorie vos revenus. Doivent y figurer:

Les traitements, salaires, pensions, retraites et rentes.

Les revenus des placements et capitaux mobiliers (dividendes d'actions, coupons d'obligations, intérêts de livrets...).

Les plus-values et gains divers sur les valeurs mobilières (après application des éventuels abattements).

Les revenus fonciers.

Déclaration des plus ou moins-values Le formulaire n° 2074 permet de déclarer les plus ou moins-values sur cession de valeurs mobilières, droits sociaux, options négociables et titres assimilés. En outre, il est utile pour le calcul des abattements pour durée de détention et le suivi des moins-values reportables sur dix ans. Il doit également être joint à votre déclaration n° 2042 en cas de clôture d'un Plan d'épargne en actions (PEA).

Les charges, crédits et réductions à mentionner

La quatrième page vous permet de déclarer vos charges déductibles, à savoir:

La CSG déductible calculée sur les revenus du patrimoine.

Les pensions alimentaires.

L'épargne retraite.

Dans le cadre de la déclaration n° 2042 pré-remplie, l'administration fiscale a normalement tenu compte de la plupart de vos revenus imposables, et de ceux de votre conjoint ou partenaire de pacs si vous êtes mariés ou pacsés. Certaines charges déductibles sont également pré-remplies.

Pour les réductions et crédits d'impôts, il convient de remplir le formulaire n° 2042 RICI ou n° 2042 C. Ces formulaires ne sont jamais pré-remplis, vous devez les compléter intégralement. Vous devez notamment mentionner vos réductions et crédits d'impôt pour les dépenses suivantes:

L'emploi d'un salarié à domicile.

Les investissements locatifs défiscalisants (Pinel par exemple).

Les investissements réalisés dans les DOM-TOM.

Les dépenses liées à la qualité énergétique de l'habitation principale.

Les dons aux œuvres.

Les cotisations syndicales.

Les frais d'accueil d'une personne âgée sous votre toit.

o Les souscriptions au capital de SOFICA (sociétés de financement du cinéma et de l'audiovisuel).

Les frais de garde d'enfant de moins de 6 ans hors du domicile.

Les erreurs possibles

Les montants pré remplis par le fisc dans votre déclaration ne correspondent pas forcément à ce que vous devez déclarer. Ils peuvent ne pas tenir compte d'un abattement (ou d'une exonération) auquel vous avez droit en tant qu'assistant(e) maternel (le), journaliste, étudiant salarié ou apprenti, par exemple. Le fisc peut également se tromper si les informations transmises par votre employeur ou votre caisse de retraite sont erronées. Et il n'inscrira rien sur dans votre déclaration si les informations dont il dispose ne sont pas fiables et ne permettent pas de vous identifier avec certitude (problème de nom, de date de naissance, etc.), ou si elles lui ont été transmises tardivement.

Si vous constatez des erreurs ou des omissions dans les montants inscrits, corrigez-les. Il suffit de barrer les chiffres erronés et de les remplacer par les bons, dans les cases blanches prévues à cet effet. Vous pouvez expliquer vos corrections par une mention manuscrite ajoutée dans votre déclaration.

La déclaration pré-remplie ne doit pas vous empêcher de vérifier l'exactitude de son contenu. Certains revenus, charges, crédits ou réductions peuvent avoir été oubliés par l'administration fiscale. D'autres ne sont pas pré-remplis et doivent être indiqués par vous-même.