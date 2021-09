L'essentiel de la semaine : 100 euros de plus pour les bénéficiaire du chèque énergie, augmentation de 35 euros du Smic, collecte en hausse sur le livret A

(Crédits photo : Pixabay - Steve Buissinne )

Les ménages bénéficiaires du chèque énergie recevront une aide exceptionnelle de 100 euros en décembre 2021. La hausse de l'inflation occasionne une revalorisation du Smic de près de 35 euros brut par mois. Les Français ont épargné 1,67 milliards d'euros sur leur livret A en août 2021. Les aides au logement augmentent de 0,42 % dès le 1er octobre 2021. Dès 2022, les agents publics percevront une participation de 15 euros aux cotisations de protection sociale complémentaire. La prise en charge totale du coût de la contraception féminine sera étendue jusqu'à l'âge de 25 ans dès le 1er janvier 2022. Les salaires des aides à domicile du secteur associatif augmentent de 13 à 15 % au 1er octobre 2021.

Sommaire:

100 euros supplémentaires en 2021 pour les bénéficiaires du chèque énergie

Le Smic augmente de 35 euros brut par mois

Epargne: collecte en hausse pour le livret A en août 2021

Hausse de 0,42 % des aides au logement au 1er octobre 2021

Participation de 15 euros aux cotisations des fonctionnaires à la mutuelle

La contraception remboursée pour les femmes jusqu'à 25 ans dès 2022

Augmentation de 13 à 15 % du salaire des aides à domicile du secteur associatif

100 euros supplémentaires en 2021 pour les bénéficiaires du chèque énergie

Les ménages bénéficiaires du chèque énergie recevront une aide exceptionnelle de 100 euros en décembre 2021, annonce le Premier ministre Jean Castex le 16 septembre 2021. L'aide sera automatiquement envoyée aux bénéficiaires du chèque énergie en 2021, soit 5,8 millions de ménages. Elle vise à aider les ménages à faire face à la montée des prix de l'énergie. D'un montant moyen de 150 euros, le chèque énergie est envoyé chaque printemps depuis 2018 aux ménages modestes. Il peut être utilisé pour régler les factures de gaz et électricité ou encore certains travaux ou dépenses énergétiques.

Le Smic augmente de 35 euros brut par mois

Le Salaire minimum de croissance (SMIC) est augmenté de près de 35 euros brut mensuel dès le 1er octobre 2021. Pour un temps plein, il passe ainsi de 1 554,58 euros à 1 589,47 euros brut par mois. Le taux horaire grimpe de 10,25 euros à 10,48 euros. Cette revalorisation est la deuxième pour l'année 2021. Elle est déclenchée par la hausse de l'inflation: l'indice des prix à la consommation des ménages (hors tabac) a en effet augmenté de 2,2 % en août 2021 en comparaison à novembre 2020, selon l'Insee. Cette hausse supérieure à 2 % permet de revaloriser le Smic en cours d'année, comme le prévoit le Code du travail.

Epargne: collecte en hausse pour le livret A en août 2021

En août 2021, la collecte nette du livret A s'élève à 1,67 milliards d'euros, en hausse par rapport à juillet 2021. Concernant le livret de développement durable et solidaire (LDDS), la collecte nette stagne à 230 millions d'euros. Ces chiffres sont ceux attendus pour un mois d'août d'avant-crise, comme le commente Les Echos. Depuis début 2021, la collecte nette cumulée pour les deux livrets atteint plus de 24 milliards d'euros, dépassant largement celle de l'année 2019. Ces résultats sont communiqués par la Caisse des dépôts le 22 septembre 2021.

Hausse de 0,42 % des aides au logement au 1er octobre 2021

Dès le 1er octobre 2021, les bénéficiaires des aides au logement toucheront des allocations revalorisées de 0,42 %. Cette hausse concerne l'Allocation Personnalisée au Logement (APL), l'Allocation Logement Social (ALS) et l'Allocation Logement Familial (ALF). Cette revalorisation se calque sur l'augmentation de l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre 2021, publié par l'Insee. Cet indice fixe le pourcentage d'augmentation possible des loyers pour les propriétaires bailleurs.

Participation de 15 euros aux cotisations des fonctionnaires à la mutuelle

Un forfait de 15 euros par mois sera versé dès le 1er janvier 2022 aux agents publics. Celui-ci est destiné à couvrir une partie des cotisations de protection sociale complémentaire, comme les mutuelles, les institutions de prévoyance et les entreprises d'assurances. Le remboursement interviendra pour de nombreux agents: fonctionnaires, magistrats, agents contractuels de droit public et privé et de la direction générale de la sécurité extérieure, enseignants, ouvriers de l'Etat et militaires. Le forfait sera automatiquement attribué aux agents en activité, en détachement, en congé parental ou encore en disponibilité.

La contraception remboursée pour les femmes jusqu'à 25 ans dès 2022

Dès le 1er janvier 2022, la contraception sera intégralement prise en charge par l'Assurance maladie pour les femmes jusqu'à l'âge de 25 ans. La prise en charge interviendra sans avance de frais. Elle concernera les pilules hormonales de 1er et 2ème génération, les implants contraceptifs hormonaux, les stérilets, les contraceptions d'urgence hormonales et également les actes liés. Une consultation annuelle avec un médecin ou une sage-femme et les examens biologiques ou actes médicaux potentiels seront ainsi couverts. La même prise en charge s'applique actuellement aux mineures.

Augmentation de 13 à 15 % du salaire des aides à domicile du secteur associatif

Les salaires des aides à domicile du secteur associatif augmentent de 13 à 15 % en moyenne dès le 1er octobre 2021. Cette revalorisation concerne les employés du secteur associatif intervenant au domicile des personnes âgées ou handicapées, comme les auxiliaires de vie, les assistantes de vie et les personnes prodiguant des soins infirmiers à domicile. L'augmentation peut monter jusqu'à 300 euros bruts par mois selon l'ancienneté et le statut. L'Etat compense le surcoût à hauteur de 70 % en 2021 et 50 % en 2022, selon des modalités précisées dans un décret paru au Journal officiel le 8 septembre 2021.