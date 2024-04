Les aides au permis de conduire / iStock.com - Richard Villalonundefined undefined

Une plateforme pour recenser les aides

Disponible depuis le 21 mars dernier sur le site gouvernemental 1jeune1solution, « 1 jeune, 1 permis » est un service dédié aux jeunes adultes de moins de 25 ans. Il recense notamment les différentes aides financières dont peuvent bénéficier les jeunes candidats au permis, selon leur situation et leur localisation.

Comment y accéder ?

La plateforme, facile d’accès, permet d’avoir un aperçu en quelques clics des aides régionales au permis de conduire et des coups de pouce financiers offerts par France Travail, l’Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) ou encore par le gouvernement. À noter : la majorité des dispositifs d’aide au financement du permis de conduire sont à destination des jeunes de moins de 25 ans. Les conditions d’éligibilité sont également précisées en ligne.

La fourchette d’aides

Les montants des aides répertoriées sur le site sont variables. Au niveau régional, la Normandie offre jusqu’à 600 euros alors que la Bretagne peut proposer un financement allant jusqu’à 1 300 euros. L’État offre quant à lui un coup de pouce aux apprentis, à hauteur de 500 euros. Les conditions d’éligibilité varient également selon les aides. En Bretagne, par exemple, le candidat au code et au permis B doit être suivi par une Mission locale et pouvoir démontrer que l’absence de permis de conduire représente un frein à la réalisation d’un projet professionnel, suivre une formation QUALIF Emploi ou bénéficier de l’accompagnement à la qualification de la région Bretagne.

Le point sur les démarches

Le service « 1 jeune, 1 permis » liste également les différentes démarches à accomplir en ligne concernant la demande d’aide financière ou l’inscription au permis de conduire (code et examen pratique). Il recense par ailleurs les auto-écoles les plus proches du lieu de résidence des candidats et détaille les démarches à effectuer pour constituer et déposer son dossier d’inscription. On y trouve enfin une gamme de conseils pour préparer l’examen du code de la route ou l’examen pratique.

Un permis de plus en plus cher

Rappelons que près d’un million de candidats se présentent chaque année à l’examen du permis de conduire en France. Depuis le 1er janvier dernier, les jeunes âgés de 17 ans et plus peuvent s’inscrire en auto-école et conduire dès l’obtention de leur permis de conduire. Selon une étude réalisée par le réseau d’auto-écoles Le PermisLibre en octobre dernier, le prix moyen du permis était de 1234 euros en 2023 (tarif couvrant les frais d’inscription, l’examen du code, et un forfait de 20 h de conduite), contre 1 151 euros en 2016 selon l’Insee.