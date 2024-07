Investir dans l’océan à l’approche de l’été

Investir dans l’océan diffère d’un investissement dans l’eau: vous engagez votre argent dans les ressources océaniques uniquement.

Sommaire:

L’océan, une ressource stratégique pour la planète et pour vos investissements

Les océans couvrent 71% de la surface de la Terre. Ils produisent 50% de l’oxygène que nous respirons et absorbent 20% à 30% des émissions de CO² mondiales. Ils stockent près de 97% de l’eau de la planète. Selon l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), la contribution annuelle des océans au PIB mondial peut atteindre 3000 milliards de dollars en 2030. L’océan constitue l’un des piliers de la vie sur Terre, mais aussi un vivier de croissance, de création d’emplois et d’innovation.

Les investissements dans les océans se multiplient. En avril 2024, l’Union européenne annonce consacrer 3,5 milliards d’euros à la protection des océans et à la promotion du développement durable par le biais de 40 engagements. La Commission européenne a interrogé 87 institutions en 2023. 76 d’entre elles prévoient d’investir en moyenne 124,5 millions d’euros dans l’économie bleue d’ici à 2030.

Dans le secteur non lucratif, la Fondation Prince Albert II de Monaco noue une alliance avec Monaco Asset Management pour la constitution d’un fonds d’investissement tourné vers la protection marine. Baptisé Re.Ocean Fund, il a pour objectif de financer des entreprises innovantes à fort impact:

Luttant contre la pollution des océans,

Transformant les modes de production et de déplacement,

Protégeant les écosystèmes marins.

Le secteur privé s’intéresse aussi de près à la préservation de l’océan. En 2021, le gestionnaire d’actifs SWEN Capital Partners a lancé un fonds dédié en partenariat avec l’Ifremer (Institut Français de Recherche Pour l’exploitation de la mer). Le fonds doit permettre de soutenir 20 à 25 startups œuvrant en faveur de la régénération de l’océan. Fin 2022, Blue Ocean a levé 150 millions d’euros. L’objectif initial de 120 millions d’euros est dépassé.

D’autres fonds d’investissement sont aussi importants:

DWS Concept ESG Blue Economy,

CPR Invest Blue Economy ,

Le fonds Ocean 14 Capital, soutenu par le groupe Nestlé, vient de lever 201 millions d’euros.

Sanso IS a lancé le premier fonds obligataire à échéance labellisé Investissement Socialement Responsable: Sanso Objectif Durable . Il s’est associé avec deux associations reconnues pour leur engagement en faveur de la protection des océans, la Fondation Prince Albert II de Monaco et la Surfrider Foundation Europe.

Les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) sont de deux types: SICAV ou de Fonds Commun de Placement (FCP). Certains sont accessibles aux particuliers. Ils peuvent être logés dans un compte-titres, un PEA ou sur un contrat d’assurance-vie libellée en unités de compte . D’autres sont réservés aux institutionnels.

Certains ETF sont spécialisés dans l’économie bleue. Également appelés «trackers», ces fonds répliquent la performance d’autres indices boursiers. Il s’agit d’un produit facilement accessible pour les particuliers, via un PEA, un contrat d’assurance-vie ou un compte-titres. En septembre 2023 par exemple, Rockefeller Asset Management et KraneShares ont annoncé le lancement d’un ETF visant à développer les ressources marines et d’eau douce et à les gérer de manière durable. Ce tracker investit dans l’aquaculture, la gestion des déchets, la pêche commerciale, les énergies renouvelables et les entreprises de logistique. Il existe également IQ Clean Oceans ETF, rassemblant près de 80 valeurs, et Newday Ocean Health ETF.

En France, BNP Paribas Asset Management se veut pionnière sur la thématique de l’économie bleue. L’entreprise a lancé un ETF spécialisé dans la préservation des océans: BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy Ucits, côté sur Euronext. Le tracker est investi dans cinq sous-thèmes prioritaires: les activités côtières (protection du littoral et écotourisme), l’énergie et les ressources maritimes, la pêche et l’aquaculture, la réduction de la pollution et les transports maritimes. L’indice est composé de 50 valeurs. Les entreprises de lutte contre la pollution comptent pour 26%, avec par exemple Veolia Environnement et West Management,s le géant américain de la collecte, du traitement et du recyclage des déchets. 24% appartiennent au secteur de l’énergie, 24% au transport maritime, 18% à la pêche et 8% à l’activité côtière.