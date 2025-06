Barbecue en copropriété : quelles sont les règles ?

Faire un barbecue sur son balcon peut être interdit par la copropriété (Crédits: Adobe Stock - IA)

Le retour des beaux jours lance aussi la saison des barbecues ! Il existe aujourd'hui pléthore de modèles de barbecues et de planchas ingénieux qui vous permettent d'assouvir votre envie de grillades pour peu que vous disposiez d'un balcon ou d'une terrasse. Toutefois, si vous vivez en copropriété, des restrictions peuvent exister. Il vous faut donc vérifier certains points avant d'acheter le barbecue de vos rêves…

Vous avez envie de profiter de la période estivale pour partager des moments conviviaux avec vos proches et tester de nouvelles recettes de grillades ?

Chaque année, les marques proposent de nouveaux modèles de barbecue, des appareils toujours plus ingénieux pour permettre à chacun de réaliser facilement des barbecues même dans des espaces restreints comme un balcon.

Toutefois, si vous vivez en copropriété, vous pouvez être soumis à des restrictions voire à des interdictions.

Règlement de copropriété, règlementation locale, voici ce que vous devez savoir avant d'enfiler votre tablier.

Pouvez-vous faire un barbecue sur votre balcon ?

Vous habitez dans un appartement en copropriété et vous souhaitez profiter des beaux jours pour faire un barbecue sur votre terrasse ou votre balcon ?

Si aucune loi ne l'interdit, le règlement de votre copropriété lui le peut !

Vous devez donc commencer par vérifier le règlement de copropriété, qui définit les droits et obligations des habitants de l'immeuble : faire un barbecue est-il autorisé ? certains types de barbecues, par exemple les modèles à charbon, sont-ils interdits ? Le règlement de copropriété prévoit-il des créneaux spécifiques (jours, heures, etc.) pour pouvoir faire votre barbecue ?

Bon à savoir : pour des raisons de sécurité, les barbecues électriques ou à gaz sont conseillés en copropriété et plus généralement en ville.

Si le règlement de votre copropriété autorise les barbecues, prenez tout de même quelques précautions pour garantir la sécurité de tous et éviter au maximum les nuisances pour vos voisins.

Pensez par exemple à installer votre barbecue à l'abri du vent et à distance du mur de votre voisin et de toute végétation.

A lire aussi // Copropriété : peut-on vraiment interdire les animaux de compagnie ?

DPE collectif obligatoire : votre copropriété est-elle en règle ?

Locataire : que se passe-t-il si votre propriétaire vend votre logement ?

Comment bien aménager votre espace barbecue ?

Si votre copropriété autorise l'utilisation d'un barbecue, il ne vous reste plus qu'à vous aménager un coin grillade pour exprimer vos talents de cuisinier !

En fonction de l'espace disponible, de votre budget et de vos goûts, vous pouvez opter pour différents modèles.

Il est généralement conseillé d'éviter les barbecues à charbon, qui ont tendance à sentir fort, à émettre beaucoup de fumée, avec le risque de noircir la façade de votre immeuble, et présentent un risque accru d'incendie.

A l'inverse, un barbecue électrique a l'avantage de produire peu de fumée et un barbecue équipé d'un couvercle permet de limiter à la fois les fumées et les odeurs pour le voisinage.

Choisissez bien l'endroit où vous installez votre matériel : à l'abri du vent, le plus loin possible du mur des voisins et de toute végétation, sur un sol stable et pas dans un endroit de passage afin d'éviter tout accident.

Vous pouvez aussi craquer pour une plancha, multifonctionnelle et facile à ranger ensuite.

Bon à savoir : vous avez besoin d'un coup de pouce pour financer votre achat et vous faire plaisir cet été ? Si vous êtes client BoursoBank , découvrez l'offre Cli€ qui peut vous donner un peu de souplesse dans votre budget !

Pouvez-vous faire un barbecue dans votre jardin ?

Si vous vivez en maison individuelle, vous êtes a priori libre de faire un barbecue dans votre jardin.

Il existe toutefois quelques règles à respecter : aucune autorisation n'est requise pour un barbecue mobile ou pour un barbecue fixe de moins de 5 mètres carrés de surface et moins de 12 mètres de hauteur – hors zone protégée ou classée.

En revanche, pour un barbecue fixe de plus de 5 mètres carrés de surface et/ou plus de 12 mètres de hauteur, vous devrez déposer une déclaration préalable de travaux, voire obtenir un permis de construire selon la taille de votre projet.

Par ailleurs, si vous souhaitez adosser votre barbecue à un mur mitoyen, vous devrez obtenir l'accord de votre voisin, en vertu de l'article 662 du Code civil.

Pour éviter tout litige, envoyez-lui un courrier expliquant votre projet et faite luis signer les plans de construction.

Bon à savoir : que vous habitiez en copropriété ou en maison individuelle, la règlementation locale peut interdire ou encadrer l'utilisation des barbecues. Certaines communes interdisent par exemple l'usage d'un barbecue en période de sécheresse ou de canicule afin de prévenir les risques d'incendie. Prenez contact avec votre mairie, afin de vérifier si un arrêté municipal ou préfectoral prévoit des règles particulières.

Que faire en cas d'abus de l'un de vos voisins ?

Même si vous trouvez cela désagréable, si le règlement de copropriété l'autorise, votre voisin peut faire un barbecue sans que les fumées et les odeurs dégagées ne soient considérées comme un trouble anormal du voisinage.

En revanche, si votre voisin utilise son barbecue de manière intensive, par exemple tous les jours, midi et soir, que de cendres sont projetées ou que la façade de l'immeuble est noircie par le dégagement de fumée, cela peut être considéré comme une source de nuisance pour le voisinage.

Dans ce cas, commencez toujours par chercher la conciliation, en ouvrant le dialogue avec le voisin concerné pour qu'il puisse trouver de solutions, comme s'équiper d'un barbecue à couvercle ou d'un pare-fumée par exemple, ou encore réduire la fréquence de ses grillades.

En revanche, s'il n'agit pas, envoyez-lui cette fois un courrier simple en réunissant un maximum de preuves des nuisances qu'il génère, comme des témoignages d'autres voisins par exemple.

Vous pouvez aussi contacter le syndic de copropriété ou votre propriétaire si vous êtes locataire de votre logement.

Si les nuisances persistent, vous pouvez également saisir un conciliateur de justice (cette démarche est gratuite), un médiateur (cette démarche est payante) ou entamer une procédure participative via un avocat pour trouver une solution.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Un imprévu ? Un coup de cœur ? Avec CLI€, financez vos projets grâce à un crédit rapide de 200€ à 3 000€ et remboursez-le en 3 mensualités fixes, claires et simples à comprendre, sans justificatif. Découvrez CLI€ Voir conditions sur site