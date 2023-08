5 minutes pour comprendre le vocabulaire de l’assurance-vie

18 millions de Français disposent d’au moins un contrat d’assurance-vie, pour un encours moyen de 31.900 euros. ( crédit photo : GettyImages )

Les conseils et les recommandations en assurance-vie sont utiles… si vous les comprenez. Unités de compte, rachat, fonds en euros : nous faisons un point pédagogique et concis sur les termes essentiels à vos arbitrages.

L’assurance-vie est le placement financier favori des Français. Elle attire par sa flexibilité (vous pouvez retirer l’argent placé à tout moment) et une fiscalité avantageuse (surtout après 8 ans de détention).

À toutes les étapes de la vie, l’assurance-vie apparaît comme un outil pertinent pour se constituer un capital et le faire fructifier. Elle répond à des objectifs variés: achat d’une résidence principale, financement des grandes études des enfants, préparation de la retraite, transmission d’un patrimoine…

À noter Tout le monde peut souscrire une assurance-vie, sans condition d’âge et sans obligation de versement.

Assurance-vie: comment ça fonctionne?

L’assurance-vie est un contrat conclu entre une banque ou une compagnie d’assurances et un particulier. Ce dernier est appelé le souscripteur. À votre convenance, vous versez (ou pas) de l’argent sur votre contrat. En effet, vous choisissez les montants et la fréquence de vos versements. Votre argent est ensuite réinvesti sur les marchés financiers, au travers de deux supports:

les fonds en euros (ou fonds euros): ils ciblent des obligations d’État et/ou d’entreprises,

les fonds en unités de compte (UC): ils visent des actions, des actifs immobiliers (SCI, SCPI , OPCI…), des fonds d’investissement (FCP…), des fonds indiciels (ETF), des SICAV, etc.

En général, les contrats d’assurance-vie sont des contrats dits «multisupports»: ils sont composés d’un ou de plusieurs fonds en euros et de plusieurs fonds en UC.

Fonds en euros vs fonds en UC: quelle différence?

La différence entre les fonds en euros et les fonds en unités de compte réside dans la prise de risque engendrée.

Les fonds en euros sont peu risqués. En effet, les obligations d’État et d’entreprises sont des actifs considérés comme sûrs. En contrepartie, leur rendement est faible: les fonds en euros sont peu rémunérateurs. Néanmoins, leur avantage réside dans la garantie apportée. Votre capital est garanti. Vous ne pouvez pas perdre d’argent.

Les fonds en unités de compte sont plus risqués et non garantis. Les rendements potentiels sont plus importants que ceux des fonds en euros, mais vous courez un risque de perte en capital. En clair, avec les UC, il peut arriver de perdre de l’argent.

Qu’est-ce qu’un profil d’investisseur?

Lorsque vous souscrivez une assurance-vie, vous avez l’obligation de remplir un questionnaire définissant votre profil d’investisseur . Vous identifiez quelle stratégie d’épargne adopter et quelle répartition choisir entre fonds en euros et fonds en UC. Cela se joue en fonction de:

votre âge,

votre situation personnelle et professionnelle,

vos ressources,

votre patrimoine,

votre goût plus ou moins prononcé pour le risque,

vos objectifs.

Qu’est-ce que la gestion libre ou sous mandat?

Vous pouvez gérer vous-même votre portefeuille d’actifs en assurance-vie. Néanmoins, la prudence s’impose: effectuer des opérations sur les marchés financiers nécessite de solides connaissances en matière de macro et de micro-économie. Il faut aussi du temps pour suivre en temps réel une multitude d’informations géostratégiques, économiques et financières.

Si vous n’êtes pas à l’aise avec cette idée ou que vous manquez de temps, vous pouvez déléguer la gestion de votre assurance-vie à votre assureur . On parle alors de gestion sous mandat (GSM).

Vous pouvez retirer votre argent placé sur un contrat d’assurance-vie à tout moment

Les fonds placés en assurance-vie sont totalement disponibles. À tout moment, vous pouvez retirer tout ou partie de votre argent, sans condition de durée de détention du contrat.

Qu’est-ce qu’un rachat? Dans le langage de l’assurance-vie, on parle de «rachat» pour désigner un retrait d‘argent. Un rachat peut être partiel (vous retirez une partie des sommes épargnées) ou total (vous retirez la totalité des sommes épargnées). Un retrait total entraîne la clôture de votre contrat. Vous pouvez récupérer les fonds soit en capital, soit en rente viagère.

Pourquoi la fiscalité de l’assurance-vie est attrayante?

En assurance-vie, vos versements ne sont pas imposés. La fiscalité s’applique seulement en cas de rachat (partiel ou total). Le cas échéant, seuls les intérêts générés par le contrat sont taxables.

Dès lors, le taux d’imposition applicable dépend:

de l’âge du contrat,

de la date des versements.

Des frais à prendre en compte

Étudier les coûts liés à votre contrat d’assurance-vie est nécessaire pour ne pas entacher la rentabilité finale de votre placement. Parmi les frais appliqués, se trouvent:

les frais de versements, prélevés par l’assureur lors de chaque versement. Ils peuvent être gratuits chez les assureurs en ligne ;

les frais d’arbitrage, soit en forfait, soit en pourcentage des sommes concernées. Ils peuvent être gratuits ;

les frais de gestion, prélevés annuellement. Ils sont calculés à partir des sommes détenues sur le contrat.