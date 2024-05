Investir dans l’eau: bonne idée pour votre portefeuille?

Investir dans l’eau est une manière de diversifier son portefeuille tout en lui donnant du sens.

Sommaire:

Dans quoi investissez-vous quand vous investissez dans l’eau?

L’eau est indispensable à la vie sur Terre. Il s’agit d’une ressource renouvelable mais pas infinie. La demande mondiale d’eau douce a été multipliée par six depuis le début du XXème siècle. Cette pression va encore s’accentuer sous l’effet de la croissance démographique et du dérèglement climatique. Selon le think tank World Resources Institute, la demande en eau devrait croître de 20% à 25% d’ici 2050.

La raréfaction de l’eau nécessite d’investir massivement dans le secteur. Il est indispensable de développer des solutions innovantes pour optimiser l’utilisation des ressources hydriques. Le marché de l’eau enregistre une croissance exponentielle. Il s’agit donc d’un investissement porteur, à privilégier pour les épargnants souhaitant donner davantage de sens à leurs placements financiers.

Les opportunités d’investissement concernent l’ensemble du secteur:

Les entreprises de services aux collectivités gérant les infrastructures d’approvisionnement, de traitement et d’évacuation de l’eau. Il s’agit par exemple de renouveler des réseaux souterrains vieillissants ou de créer des réseaux dans les pays émergents…

Les entreprises concevant, fabriquant et déployant des produits, équipements et services pour:

- Mesurer la qualité de l’eau,

- Traiter l’eau pour la rendre propre à la consommation,

- Utiliser l’eau de manière intelligente.

Cette thématique regroupe des entreprises axées sur les technologies innovantes, telles que les «cleantechs».

3 solutions pour investir dans l’eau quand on est un investisseur particulier

Investir en direct

Les épargnants peuvent investir en Bourse au travers d’actions ou d’obligations émises par des entreprises engagées dans le secteur de l’eau. Veolia Environnement (VIE) est le principal groupe français œuvrant dans la gestion et le traitement de l’eau. Il maîtrise «l’ensemble des étapes du cycle de l’eau»: gestion de la ressource, acheminement, traitement et valorisation des eaux usées, conception et réalisation d’ouvrages…

Côté distributeurs, on peut également citer American Water, Severn Trent , Pennon ou la chinoise Guandong Investment. Ces entreprises opèrent grâce à des contrats de concessions à long terme. Cela vous offre une grande visibilité.

En matière solutions technologiques ( pompes, systèmes de filtrations, capteurs, compteurs intelligents…), Xylem, Parker Hannifin, Ferguson, Dover, Thermo Fisher, Evoqua Water Technologies ou encore Ecolab sont des valeurs dynamiques.

Investir via des fonds spécialisés

Il est possible de placer votre épargne dans des fonds d’investissement spécialisés dans la thématique de l’eau. Ces derniers sont gérés par des professionnels. Ils sélectionnent les titres boursiers les plus porteurs. Ils optent pour une diversification à la fois géographique et sectorielle. La combinaison de sociétés matures et de valeurs technologiques de croissance offre un profil performance/risque intéressant. Cet investissement est accessible via les contrats d’assurance-vie ou les PER.

Certains de ces fonds ont plusieurs dizaines d’années d’existence. Ainsi, ils sont en mesure d’offrir des rendements potentiellement élevés et stables. Cependant, ils peuvent être très concentrés, avec un nombre de valeurs réduites. Il est donc conseillé d’y recourir dans le cadre d’un portefeuille diversifié .

Quelques exemples de fonds:

- Pictet Water: il s’agit du premier fonds thématique sur l’eau, lancé par la société Pictet Asset Management en 2000. Il pèse plus de 8 milliards d’euros. La performance annuelle moyenne est de 7%.

- Thematics Water: ce fonds a été créé par la société de gestion d’actifs Thematic, adossée au groupe Natixis, en 2020. Il pèse plus de 400 millions d’euros.

- BNP Aqua. Créé en 2008, il pèse 3 milliards d’euros.

Investir via des ETF

Il existe plusieurs indices boursiers centrés sur la thématique de l’eau, comme le S&P Global Water Index et le MSCI Global Sustainable Water Index. Il est intéressant d’investir dans des trackers ou ETF (Echange-traded funds). Ces fonds répliquent la performance d’indices boursiers.

Ce placement est accessible via un compte-titre , par exemple. Il s’agit d’un placement liquide et diversifié, avec des frais peu élevés. Attention, certains ETF spécialisés dans la thématique de l’eau sont côtés sur la Bourse américaine et libellés en dollars. Par conséquent, le capital investi est exposé à un risque de dépréciation du dollar face à l’euro.

Quelques ETF permettant d’investir dans l’eau:

- iShares Global Water UCITS ETF,

- Invesco Water Resources ETF,

- Lyxor World Water UCITS ETF,

- Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF.