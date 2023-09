Immobilier : à Orléans, les prix s'effondrent et le nombre de logements à vendre explose

Dans le centre-ville d'Orléans (Loiret), le nombre de logements à vendre a augmenté de 30 % sur un an. (Schluesseldienst / Pixabay)

À Orléans (Loiret), il est de plus en plus difficile de vendre son bien immobilier. Alors que les prix sont une chute libre, le stock de logements à vendre est en train d'exploser. Dans le centre-ville, le nombre de biens à vendre a augmenté de 30 % sur un an.

En raison de la remontée des taux , qui vient compliquer l'accès au crédit immobilier pour les ménages, il est de plus en plus difficile d'acheter un bien. Résultat : les prix sont en baisse dans la plupart des grandes villes françaises . Et Orléans (Loiret) ne fait pas exception avec une spectaculaire baisse de la demande. Par conséquent, le stock de logements à vendre a fortement augmenté, rapporte Capital lundi 25 septembre 2023.

Par exemple, les prix ont baissé de 3 à 5 % sur un an dans le centre-ville. Sur la même période, le nombre de logements à vendre a, lui, grimpé de 30 %. « Sur des biens où on recevait l’an dernier dix candidats à l’achat, aujourd’hui nous n’en avons plus que deux ! » , explique Maxime Petel, directeur de l’agence ERA Orléans Bannier, à nos confrères.

L'importance des performances énergétiques

Les prix se sont même parfois effondrés de 20 % sur les biens locatifs nécessitant d'importants travaux de rénovation thermique . Même chose pour les habitations individuelles ne bénéficiant pas d'une bonne isolation. Si les passoires énergétiques sont fortement pénalisées par la conjoncture, les maisons disposant d'un bon DPE ( diagnostic de performance énergétique ) restent à des prix stables, voire ont connu des augmentations de 2 à 4 % dans certains secteurs, comme celui de Saint-Marc.

Grâce à des aménagements réalisés, la zone allant de la rue des Carmes à la rue de la Porte-Saint-Jean pourrait aussi enregistrer des hausses de prix allant jusqu'à 5 %. « En particulier sur les petites surfaces, en raison de la forte demande estudiantine » , souligne Romain Gounot, directeur de l'agence Success Immo. Au deuxième trimestre 2023, Orléans était la septième ville française avec la tension locative la plus importante selon le baromètre Yanport.