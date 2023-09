Paris, Bordeaux, Lyon : les grandes villes où les prix de l'immobilier chutent en 2023

A Paris, les prix de l'immobilier ont chuté de 4,5% sur un an. (Sadnos / Pixabay)

Les prix de l'immobilier sont en légère baisse dans l'ensemble du pays sur un an. Les grandes villes sont davantage touchées par le phénomène à l'exception de Nice et Marseille.

La baisse des prix de l'immobilier est une réalité dans les grandes villes françaises, selon le bilan de la rentrée de Meilleurs Agents, relayé ce mardi 5 septembre par Capital . Après sept ans de hausse, la baisse atteint 0,4 % sur 12 mois. Quand on observe les prix dans les dix plus grandes villes, les tarifs de l'immobilier ont même chuté de 1,1 % sur un an en septembre.

Dans certaines villes, la tendance est plus marquée encore. A Paris, on assiste à une baisse historique des prix sur un an (-4,5 %). Depuis 2020, les prix ont ainsi chuté de 7,6 %. Les prix moyens au mètre carré des biens sont passés en dessous de la barre symbolique des 10 000 euros. Mais des villes sont encore plus touchées comme Bordeaux (-8,6 % sur un an) et Lyon (-8,1 %).

Les prix devraient continuer de baisser en 2024

« La chute du volume de transactions fait reculer les prix dans plus de la moitié des villes du pays, commente Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs Agents. On constate une accumulation du nombre de biens à vendre dans les métropoles. » Deux villes résistent à l'érosion des prix. Nice (+7,9 % sur un an) et Marseille (+2,2 %). A Rennes, Nantes, Montpellier, Toulouse, Lille ou Strasbourg, les prix ont reculé, ou stagné.

La situation va-t-elle se poursuivre ? La hausse des taux a « asséché la demande qui devrait continuer à se dégrader dans l’année à venir » , selon Meilleurs Agents. « Nous prévoyons un recul des prix de l’immobilier d'environ -4 % en 2024 » , confie Thomas Lefebvre.