Comment éviter qu’un mauvais DPE diminue le prix de votre bien immobilier?

Vendre un logement dont le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) est défavorable peut s’accompagner de désillusions. En effet, le prix au mètre carré de votre bien immobilier est tiré vers le bas. Votre plus-value éventuelle peut être remise en cause. Afin de limiter cette baisse, vous pouvez négocier avec l’acheteur pour tenter de faire valoir les atouts de votre logement. Il est également possible de faire estimer le montant des travaux à réaliser pour gagner une ou plusieurs classes énergétiques.

Sommaire:

Qu’est-ce que le DPE ou Diagnostic de performance énergétique?

Mauvais DPE: limiter l’impact sur le prix de vente en réalisant des travaux

Il est important de mettre en avant les atouts de votre bien immobilier malgré un mauvais DPE

Faire estimer le montant des rénovations énergétiques permet de rassurer les acheteurs

Qu’est-ce que le DPE ou Diagnostic de performance énergétique?

Le DPE ou diagnostic de performance énergétique est un outil de mesure indiquant:

la consommation d’énergie d’un bâtiment ou d’un logement,

ses émissions de gaz à effet de serre.

Le classement s’effectue sous forme de lettre. A désigne un logement hautement performant, quand G sanctionne une habitation particulièrement énergivore. Tout propriétaire ou bailleur souhaitant mettre son bien en vente ou en location doit obligatoirement produire un DPE réalisé par un professionnel certifié.

On estime qu’un logement dont la classe énergie est comprise entre A et C (consommant moins de 180 KWh/m² et émettant jusqu’à 30 kg de CO2/m² par an) est un logement économe avec un bon DPE. Un logement classé D ou E (jusqu’à 330 KWh/m² et 70 kg de CO2/m² par an) est un logement énergivore. Au-delà, les logements classés F et G sont considérés comme des «passoires thermiques».

Mauvais DPE: limiter l’impact sur le prix de vente en réalisant des travaux

Le critère de la consommation énergétique d’un logement est devenu incontournable dans la vente d’un bien immobilier. En effet, l’efficacité énergétique joue un rôle sur le montant des factures et sur le confort de vie des occupants. Un mauvais DPE a donc des conséquences directes sur le prix de vente.

Plusieurs solutions s’offrent à vous pour éviter que votre diagnostic énergétique ne rogne sur une éventuelle plus-value . Vous avez le choix entre:

vendre le logement en l’état,

vous attaquer aux travaux.

Toutefois, si vous engagez des travaux, leur coût pourrait ne pas être totalement réintégré dans le prix de vente. En revanche, si vous effectuez des rénovations nécessaires pour atteindre une classe énergie comprise entre A et C, vous pouvez espérer vendre le logement à un meilleur prix, et réaliser une plus-value.

Les aides pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique - Le dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) accordés par les fournisseurs d’énergie. - L’ éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) , - MaPrimeRénov’, Il existe plusieurs dispositifs pour vous aider à faire des économies ou à financer ces travaux coûteux:

Il est important de mettre en avant les atouts de votre bien immobilier malgré un mauvais DPE

Pour contrebalancer un DPE défavorable, il est essentiel de valoriser les atouts de votre logement. Votre maison est située dans un quartier calme? Elle dispose d’un grand jardin? Votre appartement est lumineux et se trouve à proximité des transports en commun? Il faut souligner ces points forts dans votre annonce immobilière, notamment en soignant les photos. Lors des visites, vous pouvez mentionner ces points avec attention. Il est toujours possible d’ améliorer l’efficacité énergétique d’un logement . À l’inverse, une localisation prisée est irremplaçable.

Afin de valoriser votre bien, vous pouvez entreprendre de petits travaux de rafraîchissement:

Rénover les pièces stratégiques comme la cuisine ou la salle de bains.

Désencombrer votre logement pour le faire paraître plus grand.

Retirer les rideaux pour accentuer la luminosité.

Repeindre les murs dans des couleurs neutres.

Créer une atmosphère cosy à l’aide de lampes, coussins, miroirs.

L’objectif est de susciter un coup de cœur chez l’acheteur, afin de faire passer le DPE au second plan.

Faire estimer le montant des rénovations énergétiques permet de rassurer les acheteurs

Un mauvais DPE sera une préoccupation pour de potentiels acquéreurs. Faire estimer le montant des travaux peut permettre de les rassurer. Le DPE comporte de nombreuses informations. Une partie «Recommandations» vous indique les rénovations à effectuer pour améliorer la performance énergétique de votre bien. Vous pouvez prendre les devants et contacter 2 ou 3 entrepreneurs afin d’obtenir des devis. Ces documents permettent aux futurs acheteurs d’avoir une idée plus précise du coût des travaux. Ils constituent une base de négociation solide et vous pouvez éventuellement envisager de retrancher la moyenne des devis du prix de vente.