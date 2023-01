En 2022, les loyers ont augmenté moins vite que l’inflation dans les 10 plus grandes villes de France

(Crédits photo: 123RF)

Si en 2022 les loyers ont fortement augmenté dans les villes moyennes, leur progression reste inférieure à l'inflation dans les 10 plus grandes métropoles. Dans quelles villes la hausse des loyers aura-t-elle été la plus forte ? Qu'en est-il dans les villes soumises à l'encadrement des loyers ?

Dans les 10 plus grandes villes de France, les loyers ont augmenté de plus de 3 % en moyenne

Selon le site SeLoger, les loyers ont augmenté en moyenne de plus de 3 % dans les dix plus grandes villes de France en 2022. Elle a même dépassé les 3,5 % dans cinq métropoles.

Rennes est la métropole où les loyers enregistrent la plus forte progression avec + 5,1 % sur un an. Les prix à la location atteignent en moyenne 16,50 euros/m² pour un meublé. Dans ce classement des villes qui ont vu les loyers le plus fortement augmenter en 2022, viennent ensuite Nice (+ 4,8 % sur un an avec + 5,6 % sur les loyers des meublés et + 3,6 % sur ceux des locations vides), Marseille (+ 4,8 %), Strasbourg (+ 4,2 %) et Toulouse (+ 3,7 %).

« L'attractivité du marché immobilier global impacte le marché locatif et Marseille illustre bien ce phénomène. La cité phocéenne a longtemps présenté des prix particulièrement attractifs et se trouve actuellement en plein phénomène de rattrapage. En l'espace de 2 ans, les prix de l'immobilier y ont grimpé de + 25,3 %, et les loyers de + 6,3 % sur la même période, ce qui peut représenter un surplus de plus de 215 euros par an sur la location annuelle d'un appartement meublé de 20 m². L'encadrement des loyers à venir dans les prochains mois vise justement à protéger les locataires dans cette tendance haussière » explique Thomas Lefebvre, Directeur Scientifique du groupe Aviv.

Les villes moyennes ne sont pas épargnées par la hausse des loyers

Les villes moyennes ont vu leur attractivité boostée par la crise sanitaire, soutenue par la compétitivité de leurs prix, tant à la vente qu'à la location. Victimes de leur succès, ces villes n'ont pas été épargnées par la hausse des loyers. Ainsi, à Mérignac (en périphérie de Bordeaux), les loyers ont enregistré une hausse de 8 %. Bien que les prix à la location à Quimper aient progressé de 4,6 % sur 1 an (et de 10,7 % sur 2 ans), ils comptent parmi les plus attractifs. Le loyer d'un meublé y est, par exemple, trois fois moins élevé qu'à Paris.

L'évolution des loyers est contrastée dans les villes soumises à l'encadrement

Les loyers n'évoluent pas de la même façon dans toutes les villes soumises à l'encadrement des loyers. À Paris, alors que le prix au mètre carré à la vente est à la baisse (- 1,2 % sur 1 an), celui des loyer enregistre une hausse annuelle de 1,8 %. À Lyon, la hausse est plus modérée (+ 0,4 %) et à Bordeaux, les loyers sont en baisse (- 0,8 %).

« Dans la capitale, un nombre important de biens sont toujours proposés sur le marché avec des loyers qui ne respectent pas l'encadrement des loyers, quatre ans après sa mise en place. Dès janvier, une nouvelle version du dispositif permettra à la mairie de Paris de sanctionner directement les bailleurs en infraction. Il sera intéressant d'analyser si cette nouvelle méthode permettra de changer la donne » explique Thomas Lefebvre.