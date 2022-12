Immobilier résidentiel : quelles perspectives pour 2023 ?

(Crédits photo: 123RF)

Selon l'Observatoire BPCE, le marché de l'immobilier résidentiel devrait connaître, en 2023, une chute des volumes des transactions suivie d'un effet limité sur les prix .

Les économistes de la BPCE ont dévoilé les résultats de l'Observatoire BPCE sur le marché de l'immobilier. Impact de la hausse des taux sur les comportements des acheteurs, perception négative de la conjoncture immobilière par les ménages, DPE : quelles sont les perspectives pour le marché de l'immobilier résidentiel en 2023 ?

Le bilan 2022 du marché immobilier

Bien que le nombre de transactions sur un an soit en recul de 5 % (1,1 million de transactions), le marché de l'ancien se situe toujours à un niveau historiquement élevé. Si les prix sont toujours en forte croissance à 6,4 % sur un an au T3 2022, cela cache une réalité plus contrastée qui se traduit par une stagnation dans les grandes métropoles et un rattrapage des autres zones, notamment en province avec + 8,1 %.

La production de nouveaux crédits à l'habitat est passée sous la barre des 18 milliards en septembre 2022 alors qu'elle représentait 19 à 24 milliards d'euros par mois depuis avril 2021.

Les volumes restent toutefois élevés en termes historiques. Dans le neuf toutefois, les difficultés semblent plus structurelles avec notamment le recul des mises en chantier.

Les taux d'intérêt et le DPE impactent le comportement des Français

Même si les taux d'intérêt sur le crédit immobilier ont fortement augmenté en France, la hausse est moins marquée qu'en Europe avec un écart de 89 points de base en octobre 2022, plaçant les taux fixes Français parmi les plus bas européens.

Toutefois, cette hausse des taux impacte le comportement des Français et modifie la dynamique du marché. En effet, seulement un quart de ceux qui avaient un projet d'achat estime que la hausse des taux n'a pas eu d'impact sur leur projet. Pour les autres : ¼ a renoncé, ¼ a reporté et ¼ a modifié son projet d'achat.

Le DPE (diagnostic de performance énergétique) a aussi une forte influence sur le marché résidentiel : 78 % des Français estiment que cela joue un rôle important, préférant éviter d'acheter des biens en F ou G. Une minorité seulement estime que cela peut offrir des opportunités.

La perception des ménages s'est dégradée

Les ménages commencent à avoir une perception dégradée du marché de l'immobilier. Jamais, depuis 2019, ils n'ont jugé aussi négativement la conjoncture immobilière : seulement 16 % considèrent que le moment est favorable pour acheter quand 44 % sont d'un avis contraire. Malgré tout, les Français placent l'immobilier au premier rang de leurs placements préférés, convaincus que les prix vont progresser cette année.

Les perspectives du marché immobilier pour 2023

Selon l'Observatoire BPCE, le taux moyen des crédits pourrait atteindre 3,20 % fin 2023. Cela pourrait avoir un impact important sur la solvabilité des ménages, qu'un allongement de la durée ne suffirait pas à compenser.

Cette augmentation des taux pèserait d'abord sur les transactions, qui pourraient reculer de l'ordre de 10 % en 2023, puis sur les prix avec une baisse en glissement annuel de 2,5 % en fin 2023, même si en moyenne, le maintien d'une hausse est probable en 2023.