Attention, une nouvelle démarche est nécessaire pour se connecter au site des impôts

La double authentification a été instaurée sur le site des impôts. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

Ce mercredi 25 juin, le site des impôts intègre une nouvelle étape d'authentification pour renforcer la sécurité. Désormais, pour vous connecter à votre espace personnel, votre numéro fiscal et votre mot de passe ne seront plus suffisants. Vous devrez saisir un code à usage unique que vous recevrez par mail, rapporte Le Parisien . Objectif de ce système à double authentification : réduire les risques d’usurpation d’identité et de fraude.

Pas de nouveau code pendant six mois

L'expéditeur du mail contenant le code à six chiffres sera le suivant : otp@authentification.impots.gouv.fr. Ainsi, « même en cas de compromission du mot de passe, un attaquant ne peut accéder au compte sans le code temporaire envoyé par courriel » , explique au quotidien francilien Tomasz Blanc, chef du service des systèmes d’information de la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

La double authentification était testée dans deux départements depuis septembre 2024 : l’Eure-et-Loir et le Pas-de-Calais. « Afin de faciliter vos connexions à partir de vos appareils et navigateurs habituels, la saisie d'un premier code reçu permet de se connecter sans nouveau code durant six mois » , peut-on lire dans un communiqué publié ce mercredi sur le site impots.gouv.fr.