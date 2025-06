Vous avez un chauffage électrique ? Évitez ces 4 erreurs qui font exploser la facture (votre consommation double)

Shutterstock

Alors que la fin de l'hiver approche, il y a fort à parier que certains Français se réjouissent de pouvoir baisser le chauffage pour faire diminuer leur consommation d'électricité et réduire le montant de la facture. Voici 4 erreurs à ne pas commettre pour éviter de la faire grimper en flèche !

Le gouvernement a mis fin au bouclier tarifaire qui garantissait de contenir au mieux la hausse du coût de l’électricité en France, conséquence entre autres du déclenchement de la guerre en Ukraine il y a trois ans maintenant. Certains ménages moins favorisés ont d’ailleurs bénéficié de chèques signés par l’État pour les aider à payer leurs factures, avant que le tarif de l’électricité ne finisse par se stabiliser, et même diminuer dans certains cas, au mois de février. Pour autant, avec le froid ressenti ces derniers jours, avant le retour du beau temps, les chauffages ont dû tourner à plein régime. Les températures observées la semaine dernière étaient en dessous des normales de saison, alors que le printemps se profile enfin.

Pour veiller soi-même à ce que la facture ne soit pas trop salée, il existe des gestes simples à réaliser au quotidien . Et surtout des erreurs à ne pas commettre ! On en a listé quatre parmi les plus importantes, sans omettre de souligner qu’il est avant tout important de contrôler l’entretien de sa chaudière , annuellement, qu’on soit propriétaire ou locataire, par un professionnel. Sachez qu’ une chaudière bien entretenue peut vous faire économiser jusqu’à 15% d’énergie ! Ce qui n’est pas négligeable au moment de régler la note auprès de votre fournisseur…

Bien comprendre les réglages de vos appareils

Nos confrères de 20 Minutes estiment que certaines erreurs, mises bout à bout, peuvent contribuer à « doubler votre consommation d’électricité » , avec l’impact que cela peut avoir sur votre budget. À commencer par la bonne configuration de votre thermostat . Dans le cas inverse, cela peut « entraîner une surconsommation sans que vous ne vous en rendiez compte » , dit-on, à hauteur de 7% sur la facture annuelle d’après leurs estimations. Il convient de rappeler que la compréhension des réglages du thermostat est essentielle, dans la mesure où les différents modes sont conçus pour s’adapter avec précision à vos besoins. De même qu’il est tout à fait possible, la plupart du temps, de définir des horaires auxquels la température des chauffages peut être plus ou moins élevée, selon que vous soyez ou non présent à votre domicile, dans une pièce plutôt qu’une autre. Vous l’aurez compris, il est important d’ ajuster la température selon vos besoins réels .

On ne saurait ignorer l’impact des ouvertures mal isolée s. Dans ce cas précis, on parlera plus particulièrement du cas des fenêtres . « En hiver, jusqu’à 30% de la perte de chaleur peut se produire à travers des fenêtres mal isolées » , spécifie le quotidien, tout en rappelant que « cette situation paradoxale vous amène à chauffer davantage l’extérieur que votre intérieur » . Pour détecter et enrayer ces fuites de l’énergie, il convient de commencer par une reconnaissance tactile en passant votre main et vos pieds autour des fenêtres. Si vous ressentez du froid, alors c’est que vos fenêtres ne remplissant pas leur fonction isolante. « Pour une approche plus précise, l’utilisation d’une caméra thermique permet de visualiser directement les zones de déperdition de chaleur » , stipulent aussi nos confrères. Dans ce cas-là, si vous ne bénéficiez pas du dispositif MaPrimeRénov’ et que vous ne souhaitez pas changer l’ensemble de vos installations en raison du coût qui peut se révéler élevé, sachez qu’il existe des « films isolants faciles à appliquer aux rideaux thermiques épais » . On parle également de l’installation de joints adaptés.

Chauffages obstrués, consommation élevée

Par ailleurs, quand le froid commence à se faire sentir et à des fins de maitrise de la consommation d’énergie, certains Français se ruent sur des chauffages d’appoint . Sachez que c’est une fausse bonne idée car, selon les modèles, on parle à l’inverse de véritables « gouffres énergétiques » . Ces appareils qui permettent de diffuser une forte chaleur de manière presque instantanée peuvent atteindre des consommations de l’ordre de 2 000W. Ce qui est énorme ! C’est pourquoi on recommande plutôt l’usage de poêles à bois ou des chauffages infrarouge.

Il est également important de rappeler que l’ aération quotidienne est importante, car on chauffe mieux un air sec qu’un air humide, et qu’il est nécessaire de purger les radiateurs , avant et après l’hiver. Autrement dit, deux fois par an ! Sans purge régulière, cela entraîne une mauvaise circulation de la chaleur et une consommation forcément plus élevée. Enfin, la quatrième et dernière erreur majeure à ne pas commettre pour éviter de voir bondir la facture d’électricité est d’ obstruer les chauffages . En effet, en plaçant des meubles devant les radiateurs ou en posant du linge dessus, vous empêchez la diffusion de la chaleur de façon optimale. La chaleur doit circuler librement dans la pièce pour bien se répartir sans demander d’efforts supplémentaires à vos appareils.