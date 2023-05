Comment investir 50 000 euros en 2023 ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Vous disposez d'un capital de 50 000 euros mais ne savez pas comment l'investir ? Pourtant, il existe de nombreuses options pour valoriser un capital de ce montant. Il est cependant important de choisir les placements en adéquation avec votre profil d'investisseur et notamment votre aversion au risque et vos projets.

Découvrez dans cet article nos conseils pour bien gérer ce patrimoine financier et deux solutions d'investissement à envisager lorsque l'on est à la tête d'une épargne de 50 000 euros.

Trouver la juste répartition entre épargne et investissement

Lorsque l'on possède un capital de 50 000 euros, il est essentiel, selon son profil de risque, et de manière plus générale son profil d'investisseur, de déterminer quelle part doit être consacrée à l'épargne et quelle part doit être consacrée à l'investissement.

Pourquoi et comment se constituer une épargne

Il est en effet primordial de se consacrer une épargne de précaution . Avant tout investissement, il faut posséder un fonds d'urgence, de préférence sur livret bancaire, qui couvre 3 à 6 mois de dépenses. Il servira notamment à payer les facture imprévues et urgentes comme le serrurier, le plombier, le garagiste, etc. mais aussi une période de chômage par exemple en attendant que les indemnités soient versées par Pôle Emploi.

En plus de l'épargne de précaution, vous devrez placer sur des livrets ou le fonds euros de l'assurance-vie votre épargne destinée à financer des projets de court-terme comme le financement de travaux, des prochaines vacances, d'une nouvelle voiture, du nouvel électro-ménager, etc.

Enfin, vous pourrez placer aussi sur le fonds euros de l'assurance-vie des liquidités, plus ou moins conséquentes selon votre aversion au risque, pour disposer d'une partie de votre capital sur un placement garanti en capital.

Pourquoi et comment investir son argent

Il conviendra ensuite d'investir le reste de votre capital afin de faire fructifier votre argent. S'il s'agit de placements non garantis en capital, le potentiel rendement est beaucoup plus élevé que sur les placements à capital garantis. De nombreux placements existent pour valoriser son épargne en l'investissant sur les marchés financiers. Vous pourrez par exemple investir dans un plan d'épargne en actions ou PEA. Cette enveloppe permet de bénéficier d'un cadre particulièrement avantageux puisque, au-delà de 5 ans de détention du plan, vous bénéficiez d'une exonération de l'impôt sur les plus-values (vous devrez tout de même vous acquitter des prélèvements sociaux à 17,2 % sur vos gains). Il n'est toutefois possible d'investir via un PEA que sur des sociétés dont le siège social est situé dans l'Union Européenne. Il reste toutefois possible d'investir sur les autres places boursières du globe au travers d'ETF éligibles qui permettent de contourner cette restriction. Pour investir sur tous les marchés financiers sans contraintes, il faudra ouvrir un compte-titres (CTO) qui lui permet d'investir sur toutes les places boursières et tous les produits financiers.

L' assurance-vie est également un moyen avantageux d'investir sur les marchés financiers. Elle ne se limite pas en effet au fonds euros garanti en capital mais permet aussi d'investir sur les marchés boursiers, obligataires, matières premières ou encore immobilier au travers des unités de comptes qui permettent d'investir dans des titres vifs ou des fonds, mais aussi des SCPI et SCI.

Vous possédez déjà une épargne de précaution des liquidités pour vos projets de court terme et une assurance-vie et un PEA et/ou un CTO ? D'autres placements et investissements existent qui peuvent être envisagés.

Opter pour le PER

Vous pouvez par exemple choisir de préparer votre retraite avec un Plan Epargne Retraite (PER) , qui, depuis la loi Pacte, remplace tous les produits d'épargne retraite existants.

Le PER est, comme l'assurance-vie, constitué de deux enveloppes : un fonds euros à capital garanti, peu rémunérateur mais aussi sans risques, et des supports en unités de compte, plus risqués mais aussi potentiellement bien plus rémunérateurs. Il diffère malgré tout de l'assurance-vie pour deux raisons principales.

Il s'agit d'un « placement tunnel » car les sommes épargnées sur ce placement sont bloquées jusqu'à la retraite, sauf exceptions (chômage, invalidité, surendettement, décès du conjoint, achat de la résidence principale). En contrepartie de ces restrictions, il permet de bénéficier d'avantages fiscaux non négligeables puisqu'il est possible de déduire les sommes versées sur le PER dans la limite d'un certain plafond. Ainsi, les salariés peuvent déduire chaque année de leurs revenus fiscaux soit 10 % des revenus professionnels de 2022, nets de cotisations sociale et de frais professionnels, avec une déduction maximale de 35 194 € ; soit 4 114 € si ce montant est plus élevé. Les indépendants peuvent eux déduire chaque année de leurs revenus fiscaux 10 % des bénéfices imposables de 2022, dans la limite de 351 936 € + 15 % du bénéfice imposable compris entre 43 992€ et 351 936€ ; 4 114 € + 15 % du bénéfice imposable compris entre 43 992€ et 351 936€, si ce montant est plus élevé.

Si vous ne souhaitez pas déduire de vos revenus imposables les versements effectués sur votre PER (ou que vous ne le pouvez pas car vous ne payez pas d'impôt), vous pourrez alors bénéficier d'avantages fiscaux à la sortie du plan, variables selon le type de sortie choisie (en rentes ou en capital).

Choisir le private equity

Il sera aussi possible si l'on a 50 000 euros à investir, de se tourner vers le marché non coté, dans une optique de diversification. En effet, le private equity est en grande partie décorrélé des marchés boursiers, ce qui peut être intéressant si vous êtes déjà largement investi en Bourse.

Attention tout de même, si le private equity qui consiste à investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées en Bourse, est potentiellement plus rémunérateur, il est aussi plus risqué que l'investissement dans des big caps en Bourse. Plusieurs options possibles : capital-risque, capital-développement, capital-transmission, etc. Le plus souvent, les entreprises non cotées sont plus susceptibles de connaître une croissance rapide que les entreprises cotées en bourse, ce qui peut conduire à des rendements plus élevés. Ainsi, d'après une étude de France Invest en 2022, sur un horizon de 10 ans, le Taux de Rentabilité Interne (TRI) du capital-investissement était de 11,3 %. Mais il s'agit souvent d'entreprises jeunes ou de start-ups qui sont plus susceptibles de faire faillite. Attention donc à bien diversifier vos placements. Mieux vaut investir dans une dizaine de projets que dans un seul. De plus, cet investissement est assez illiquide et doit donc s'envisager sur le moyen-long terme. Ne placez pas dans le non coté des sous dont vous pourriez avoir besoin dans l'immédiat.

Enfin, l'investissement en private equity permet de bénéficier d'avantages fiscaux non négligeables, notamment dans le cas d'investissement dans des fonds. Ainsi, l'investissement dans le Private Equity via un FCPR permet de bénéficier d'une exonération de l'impôt sur les plus-values si les parts ont été détenues au moins 5 ans. De plus, certaines catégories de FCPR comme les FIP et FCPI permettent de bénéficier en plus d'avantages fiscaux à la souscription. Les FIP et FCPI permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt équivalente à 25 % des versements effectués.