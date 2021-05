Épargne de précaution : quand pouvez-vous l'utiliser ?

(Crédits photo : Pixabay - Steve Buissinne )

L'épargne de précaution ou fonds d'urgence est une somme d'argent mise de côté qui sert à payer tous les imprévus auxquels vous pourriez faire face. Son montant devrait correspondre à trois à six mois de salaire, voire davantage si vos revenus sont relativement faibles. Elle sera conservée sur un placement à capital garanti vous permettant de retirer vos fonds à tout moment, comme un livret bancaire par exemple.

Mais quand au juste pouvez-vous piocher dans cette enveloppe ? Quelles dépenses convient-il de ne pas régler avec son fonds d'urgence et quelles dépenses devraient être assumées grâce à votre épargne de précaution ? Découvrez dans cet article ce qu'il faut faire et ne pas faire avec l'épargne de précaution.

Ces dépenses à ne jamais régler avec les sous mis sur votre fonds d'urgence

D'abord, le fonds d'urgence ne doit absolument pas servir à régler les dépenses régulières et prévues que sont les factures d'abonnement d'énergie, d'opérateurs de téléphonie, le loyer, les mensualités de crédit, le paiement de vos assurances, des impôts, etc. Tous ces postes de dépenses doivent être prévus au sein de votre budget et n'ont donc aucune raison de nécessiter un recours au fonds d'urgence.

Les dépenses variables et plus exceptionnelles que sont les cadeaux, les vacances, etc., du fait de l'importance des sommes qui peuvent entrer en jeu et de l'irrégularité de ces dépenses, devront faire l'objet d'une épargne spécifique. En plus de votre fonds d'urgence, il est en effet recommandé de détenir une enveloppe d'épargne qui vous permettra de mettre des sous de côté régulièrement pour pouvoir vous offrir par exemple 3 semaines sur la côte basque ou une montre pour votre anniversaire.

Autre dépense à ne jamais régler avec son fonds d'urgence : toutes les dépenses non essentielles (un téléphone mieux que l'ancien, une nouvelle robe pour l'été alors que vous en avez déjà 10 dans votre placard pour cette saison, etc.). Ce genre de dépense doit là encore être prévue dans votre budget dans la catégorie achats plaisir.

Enfin, le fonds d'urgence ou épargne de précaution, comme son nom l'indique, ne peut être utilisée pour financer des projets planifiés, de long terme, tels que les frais des études de vos enfants, l'achat de votre résidence principale ou secondaire, etc. Ces projets doivent faire l'objet d'une épargne régulière sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, sur un support d'épargne spécifique, pas nécessairement à capital garanti, pour booster la performance du placement et valoriser son capital dans la durée.

Ces dépenses que vous pouvez payer avec votre fonds d'urgence

De manière générale, le fonds d'urgence doit vous permettre d'assumer, sans avoir recours à un crédit à la consommation, toutes les dépenses imprévues et souvent à régler rapidement.

On pensera par exemple aux frais de réparation ou de dépannage comme un chauffe-eau qui lâche, une voiture qui tombe en panne, une serrure cassée, etc. et qui nécessite de payer une facture de plombier, de garagiste, de serrurier, etc.

Le fonds d'urgence pourra aussi vous servir à payer des frais médicaux imprévus, peu ou pas remboursés par la sécurité sociale et votre mutuelle, comme par exemple une hospitalisation, une opération, etc.

Enfin, et c'est pour cela qu'il vaut mieux disposer sur son fonds d'urgence d'un matelas assez confortable, votre épargne de précaution pourra aussi servir à assumer le quotidien en cas de perte d'emploi si vous êtes salarié, avant de toucher le chômage. Il pourra aussi s'avérer une aide précieuse pour les indépendants qui doivent faire face à une chute de leurs revenus inattendue.

Il est primordial de se servir à bon escient de son épargne de précaution afin de ne pas vider son fonds d'urgence en réglant des dépenses certes légitimes mais prévisibles et/ou non essentielles. Il conviendra en effet de limiter les ponctions sur son fonds d'urgence aux dépenses imprévues auxquelles il est destiné. Il s'agit en effet du meilleur moyen d'avoir toujours de quoi assumer financièrement les imprévus qui pourraient arriver.