Private equity: des fonds de plus en plus accessibles

Les fonds de private equity s’invitent au cœur des stratégies des particuliers ( crédit photo : GettyImages )

Longtemps considérés comme de simples outils de défiscalisation, les fonds de private equity s’invitent maintenant au cœur des stratégies des particuliers. La loi Pacte les a mis en avant à travers différents dispositifs comme l’assurance-vie et l’épargne retraite. Si les performances sont attractives, l’investisseur doit mesurer son risque avant de s’engager.

Sommaire:

Qu’est-ce que le private equity?

Quels sont les différents types de fonds accessibles en private equity?

Quelle est la fiscalité applicable aux FIP/FCPI?

Quel est le montant pour investir dans des FIP/FCPI?

Comment investir en private equity avec les trackers et l’assurance-vie?

Quelles sont les performances du private equity?

Les apports de la loi Pacte au private equity

Quel est l’horizon de placement pour investir en private equity?

Des investisseurs informés pour mesurer leur risque

Qu’est-ce que le private equity?

Le private equity (capital-investissement, en français) est une prise de participation dans le capital d’une société. Suivant la stratégie retenue, ce procédé permet de financer la création (capital-innovation), le développement (capital-développement), la cession (capital-transmission) ou le redressement (capital-retournement) d’une entreprise. À cet effet, l’investisseur apporte des fonds propres.

Longtemps, l’accès au private equity (investissement dans les entreprises non cotées) s’est limité pour les particuliers, notamment les particuliers fortunés, aux FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) ou aux FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation) dont la fiscalité est particulièrement attractive. Mais, de plus en plus, cette classe d’actifs se démocratise et se retrouve au cœur des contrats d’assurance-vie ou d’épargne à très long terme. Portant sur des sociétés non cotées, cette opportunité de diversification du patrimoine met à l’abri les investisseurs des fluctuations du marché boursier.

Quels sont les différents types de fonds accessibles en private equity?

Le private equity est désormais largement démocratisé via des fonds de types FCPR, FIP ou FCPI. Le FCPR, par exemple, est un portefeuille de participations. Il est nécessairement composé d’au moins 50% de sociétés non cotées sur les marchés financiers. En contrepartie du risque accepté par l’investisseur pour soutenir une entreprise, celui-ci peut bénéficier d’un avantage fiscal important. Il est exonéré d’impôt sur les plus-values réalisées. Toutefois, les prélèvements sociaux obligatoires de 17,2% s’appliquent et minorent les gains.

L’investissement en FCPR est à la fois risqué et potentiellement rémunérateur. En effet, cette classe d’actifs permet de tirer parti du développement d’entreprises sélectionnées par votre gestionnaire de fonds. Cependant, il faut accepter un risque de perte en capital avant de se lancer.

Les FIP sont une sous-famille des FCPR. Ce sont des fonds composés d’au moins 60% de PME régionales non cotées. En outre, ces fonds doivent être fléchés vers des entreprises employant a minima 250 salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros.

Les FCPI appartiennent aussi à la famille des FCPR. Ils sont composés d’au moins 60% de sociétés innovantes non cotées. Ce sont des entreprises consacrant au moins 15% de leurs dépenses en Recherche & Développement.

Les FCPI et les FIP sont soumis à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers.

Quelle est la fiscalité applicable aux FIP/FCPI?

Compte tenu des risques à investir dans les petites et moyennes entreprises (PME) et de leurs besoins en capitaux, les gouvernements successifs ont toujours cherché à inciter les particuliers à investir dans ces actifs via des incitations fiscales. Celles-ci ont longtemps essentiellement concerné les FIP et les FCPI.

La souscription de parts de FCPI ou de FIP donne en effet droit à une réduction au titre de l‘impôt sur le revenu (IR), à condition de s’engager à les conserver pendant une période de cinq ans au minimum. La réduction d’impôt de 25% a été prorogée en 2021 et 2022. Elle concerne les sommes investies dans la limite de 12.000 euros pour chaque catégorie de produit (FIP et FCPI) pour une personne seule. Cette somme est doublée pour un couple au sein d’un même foyer fiscal. Toutefois, le montant de la réduction est tenu de respecter la limite du plafonnement global des niches fiscales, d’un montant de 10.000 euros par an.

Quel est le montant pour investir dans des FIP/FCPI?

Le ticket d’entrée pour investir en FCPI ou FIP est très variable. Tout dépend de vos besoins de liquidité, de vos objectifs et surtout de vos capacités financières. En effet, certains fonds ne sont accessibles qu’à partir de 100.000 euros, voire beaucoup plus. Ils sont souvent réservés à une clientèle hors grand public. Plus accessible, le private equity propose des tickets d’entrée à partir de 1.000 euros. Ces investissements sont proposés par des sociétés de gestion et destinés aux investisseurs souhaitant à la fois donner du sens à leur épargne et optimiser leur fiscalité.

Comment investir en private equity avec les trackers et l’assurance-vie?

Il est possible d’investir en private equity facilement, via l’intermédiaire d’un compte-titres ou d’un PEA. Si les sociétés visées par l’opération sont originaires de l’Union européenne, vous pouvez aussi investir via un PEA-PME. Depuis la loi Pacte de 2019, ce marché est également accessible par le biais d’un contrat d’assurance-vie ou un plan épargne retraite (PER). Dès lors, il est possible d’investir en private equity avec des unités de compte (UC) de l’un ou l’autre de ces contrats pour quelques centaines d’euros.

Pour choisir votre fonds de private equity, privilégiez ceux faisant preuve de diversification (sectorielle et géographique). Il est également intéressant que le fonds affiche un historique de rendement intéressant. Toutefois, cela ne saurait présumer en rien des rendements à venir. L’expérience du gérant du fonds de private equity est un élément capital dans votre prise de décision: elle contribue à améliorer les chances de bien sélectionner les entreprises à financer. En effet, l’enjeu du gérant est d’identifier les entreprises qui afficheront une croissance forte et rapide au cours des 5 à 10 ans après l’investissement.

Il est également possible d’investir en private equity via des ETF. Les EFT (ou «trackers») sont des fonds indiciels, cherchant à répliquer la performance d’un panier d’actifs cotés en Bourse, appelé le sous-jacent. Il peut s’agir d’un indice comme le CAC 40, par exemple. Dans ce cas, l’ETF subit les mêmes fluctuations haussières et baissières que le CAC 40.

Les ETF disposent d’une importante quantité de sous-jacents. Cela leur permet de répliquer la performance de sociétés de gestion en private equity, cotées en Bourse. Les ETF sont faciles d‘accès et proposent des frais très bas. Les sommes placées dans ces fonds peuvent être récupérables à tout moment, selon la manière dont vous investissez. Les trackers sont disponibles en assurance-vie via des unités de compte. Cette solution permet d’investir en private equity et de diversifier votre portefeuille.

Enfin, vous pouvez investir dans le private equity grâce au crowdfunding, ou financement participatif. Dans ce cas de figure, vous investissez dans des start-up en répondant à des levées de fonds en ligne. Ainsi, vous choisissez vous-même les entreprises que vous soutenez.

Quelles sont les performances du private equity?

Selon les niveaux de risque, les rendements du capital-investissement ressortent entre 7% et 8% par an et jusqu’à 15%. Selon l’étude 2021 France Invest (association des investisseurs pour la croissance qui regroupe 7.000 professionnels et experts du capital-investissement) et EY (organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited), à fin 2021, la performance globale du capital-investissement français, mesurée sur un horizon de 15 ans, est de 12,2% en moyenne par an. Le capital-innovation est en progression et affiche une performance de 12% entre 2007 et 2021. Quant au capital-développement ou capital-transmission, les performances sont de 7,9% et de 13,1% pour la même période.

Cette performance moyenne annuelle est équivalente à celle du MSCI World, regroupant les 1.600 plus grandes sociétés cotées du monde. Toutefois, la performance du MSCI World a été exceptionnelle dans les années 2010 sous l’influence de la baisse des taux et l’impulsion des banques centrales.

Les apports de la loi Pacte au private equity

À une période où les rendements dans les fonds en euros baissaient, les compagnies d’assurances ont été contraintes de mettre à la disposition des particuliers de nouvelles classes d’actifs. La loi Pacte, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, a servi cet objectif. À ce titre, le champ des véhicules d’investissement éligibles à l’assurance-vie a été étendu aux fonds professionnels de capital-investissement. Désormais, il est possible pour les particuliers d’accéder à ces fonds, via les unités de compte d’un contrat d’assurance-vie. C’est aussi le cas pour les fonds européens à très long terme, appelés ELTIF ou FEILT.

Les plafonds d’encours des unités de compte éligibles à l’assurance-vie varient en fonction des compétences de l’investisseur et/ou du montant de la prime investie auparavant. Cette faculté a aussi été offerte aux investisseurs considérés comme professionnels ou avertis. De même, le nouveau plan épargne retraite (PER) créé par la loi Pacte peut être investi dans des supports très divers comme le club deal ou le capital-investissement. Une façon, là encore, de démocratiser ce type d’investissement.

Quel est l’horizon de placement pour investir en private equity?

Le capital-investissement est particulièrement adapté à une gestion à long terme d’un patrimoine. En échange d’un rendement relativement élevé, ces investissements doivent être réalisés sur une longue période pour déployer leur potentiel, au minimum de 5 à 10 ans selon la stratégie retenue.

Ainsi, en tant qu’apporteur de fonds privés, vous allez pouvoir intervenir à différents stades de la vie d’une PME locale (ou innovante). Certains FCPR vous permettent d’accompagner des entreprises dès leur naissance. Cela vous confère un statut de business angel en phase d’amorçage. D’autres gérants privilégient la phase de développement des sociétés après des premières réussites (venture-capital). Pour l’investisseur en private equity, il y a toutefois plus de risque d’investir dans une entreprise naissante n’ayant pas encore donné de résultats probants.

Des investisseurs informés pour mesurer leur risque

La démocratisation du private equity et la possibilité ouverte à tout un chacun d’investir dans des entreprises non cotées constituent de réelles opportunités pour les épargnants. S’ils permettent de réduire sa volatilité globale du fait qu’il s’agit d’actifs non cotés sur un marché, les placements s’accompagnent toujours d’une prise de risque. L’investisseur doit prendre connaissance des dispositions contenues dans le DICI. Ce Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) précise notamment la durée de blocage des fonds, les conditions pour bénéficier des dispositifs fiscaux, ainsi qu’un avertissement sur les risques spécifiques liés à l’investissement dans les sociétés non cotées.

Reste que le capital-investissement peut s’avérer risqué si les sociétés financées ne tiennent pas leurs engagements de croissance ou font faillite. La valorisation actuelle des titres non cotés détenus par un fonds peut toujours baisser. Dans ce cas, les titres seraient cédés au terme de l’opération. Ainsi, le capital investi n’est pas garanti. En outre, le private equity implique d’immobiliser des capitaux sur le long terme. Toutefois, certains produits permettent de sortir par anticipation. En général, l’investisseur connaît la pertinence de son investissement une fois la phase de désinvestissement du fonds terminée.