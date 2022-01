Placement hors Bourse: tout savoir sur l’action non cotée

Les actions non cotées ont le vent en poupe crédit photo : GettyImages

L’investissement non coté ou “private equity” a le vent en poupe. Face à la baisse des rendements des livrets traditionnels, face à la volatilité des marchés financiers et à la méfiance accrue vis-à-vis de la Bourse, les actions non cotées suscitent l’intérêt croissant des épargnants. Qu’est-ce qu’une action non cotée ? Comment investir dans ce marché ? Quels en sont les avantages, mais aussi quels en sont les risques ?

Sommaire:

Qu’est-ce qu’une action non cotée?

Comment investir en actions non cotées?

Placements non cotés: quels avantages?

Investir sans passer par la Bourse: quels risques?

Actions non cotées: les bonnes pratiques

Qu’est-ce qu’une action non cotée?

Si nous entendons souvent parler des actions cotées en Bourse, le secteur de l’investissement non coté demeure beaucoup plus confidentiel. Une action est dite cotée à partir du moment où elle peut être achetée ou vendue sur le marché boursier. Son prix, ou cours, varie en fonction de l’offre et de la demande. À l’inverse, une action non cotée ne peut pas être échangée en Bourse. Ce type d’actions est généralement émis par des PME ou des ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) qui recherchent des financements directement auprès d’investisseurs. Les informations financières de ces sociétés (et le cours de leurs actions) ne sont pas publiées, et il peut être difficile d’en acquérir car les détenteurs ne sont généralement pas connus ou ne souhaitent pas les vendre.

En tant qu’investisseur, vous disposez des mêmes droits que pour les actions cotées, à savoir le droit de vote en assemblée générale et le droit à une rémunération sous forme de dividendes , à condition que l’entreprise soit bénéficiaire.

Qu’est-ce que la cotation? La cotation désigne l’attribution d’une valeur de marché à un titre émis par une société sur le marché boursier. Cette valeur évolue selon la loi de l’offre et de la demande. En France, la cotation assistée en continu, ou CAC 40, est le principal indice boursier. Il s’agit d’un panier composé de quarante valeurs de sociétés françaises choisies parmi les cent entreprises dont les volumes d’échanges de titres sont les plus importants.

Comment investir en actions non cotées?

Pour investir en actions non cotées, vous devez détenir un compte-titres ou un PEA (Plan d’Epargne en Actions) auprès d’un intermédiaire financier (banque, courtier en ligne, plateforme de financement participatif…). L’achat d’actions peut se faire directement auprès de l’entreprise ou d’un investisseur prêt à céder ses parts, à un prix agréé par les deux parties devant un notaire ou un avocat. La valorisation des actions non cotées est déterminée en fonction de la santé de l’entreprise.

Il est également possible d’investir par l’intermédiaire d’acteurs spécialisés dans la mise en relation entre investisseurs et entreprises tels que les fonds d’investissement, les plateformes d’investissement ou les business angels .

Les fonds d’investissement se divisent en trois catégories:

les FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) composés de PME régionales de moins de 250 salariés et de moins de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ;

les FCPI (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation) pour les sociétés innovantes de moins de 2.000 salariés ;

les FCPR (Fonds Communs de Placement à Risque) composés de sociétés récentes.

Placements non cotés: quels avantages?

L’investissement non coté dispose d’une multitude d’avantages, raison pour laquelle il est de plus en plus prisé. D’après la Banque de France, le marché non coté représentait 17,5 milliards d’euros d’investissements au 1er trimestre 2020, et 19,6 milliards d’euros au second trimestre.

Le premier de ces avantages est le rendement. Les actions non cotées ne sont pas soumises aux fluctuations boursières et offrent des possibilités de rendements très attractifs, avec des taux globalement plus élevés que l’investissement boursier ou immobilier. France Invest (société d’investissement) évalue le taux de rendement interne moyen à 9,7%.

Dans le cadre du dispositif Madelin , les contribuables qui souscrivent au capital de sociétés non cotées peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18% des sommes investies, dans la limite d’un versement de 50.000 euros et d’une réduction de 9.000 euros pour une personne seule (montants doublés pour un couple disposant d’une imposition commune). Ce taux est majoré à 25% pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2022. Cette disposition ne s’applique pas si les actions sont placées sur un PEA, ou si elles sont vendues avant cinq ans. Les dividendes liés à des titres non cotés détenus dans un PEA sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite de 10% du montant de ces placements.

Les actifs non cotés permettent en outre d’investir dans l’économie réelle. En fléchant son argent vers une TPE ou une PME du territoire qui a besoin de financements pour se développer, l’investisseur participe directement à la croissance et à l’emploi, et peut s’impliquer personnellement dans l’avenir de la structure. De plus en plus d’épargnants s’appuient sur des critères sociaux ou environnementaux afin de réaliser des placements en accord avec leurs valeurs.

Investir sans passer par la Bourse: quels risques?

Si l’investissement non coté séduit par ses rendements élevés, ce type de placement n’en reste pas moins risqué. En effet, le non coté concerne des entreprises souvent jeunes, donc plus fragiles, dont le développement futur est incertain. Le capital n’est pas garanti, et vous pouvez perdre tout ou partie de la somme investie. Par ailleurs, les entreprises non cotées ne sont pas tenues aux mêmes obligations que les sociétés boursières en matière de transparence financière. Sans cotation, il est difficile de savoir combien vaut une action et trouver des informations objectives sur l’entreprise pour vous aider à déterminer les perspectives de rendement de l’action peut s’avérer compliqué.

Notez également que le non côté est un placement à long terme. Cela tient au profil de l’entreprise: vous misez sur une société jeune et sur son développement dans le temps. Il vous faudra donc être patient. De plus, si vous investissez via un PEA ou un PEA-PME , vous devrez attendre au minimum cinq ans pour bénéficier d’avantages fiscaux.

L’achat d’actions non cotées se fait principalement de “gré à gré” entre deux parties, même s’il est possible de passer par des fonds d’investissement. La revente s’avère toutefois incertaine: en l’absence d’un marché réglementé, il est difficile de déterminer leur prix, et il n’existe aucune garantie de trouver un acheteur à qui revendre les titres rapidement. Il s’agit donc d’un placement peu liquide.

Actions non cotées: les bonnes pratiques

Compte tenu des éléments avancés ci-dessus, voici quelques bonnes pratiques à adopter avant de vous lancer sur le marché non coté.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un placement à long terme. Il faudra donc être en mesure de laisser la somme affectée sans y toucher pendant plusieurs années. Cela est-il compatible avec vos besoins et vos capacités d’épargne? Par ailleurs, comme nous l’avons vu, il s’agit d’investissements risqués. Pour minimiser le risque de perte, il est donc recommandé de diversifier ses placements et de disposer d’une épargne de précaution.

Le cycle de vie et le projet de l’entreprise ont également un impact: investir dans une société en phase de création ou de transition est plus incertain qu’une augmentation de capital pour accroître sa force de production. Le profil-risque doit être déterminé avec précision, tout comme les objectifs et la capacité de perte.

Cinq critères pour bien investir Le pôle de compétitivité France Innovation identifie cinq points fondamentaux à analyser pour bien choisir où investir:

• le secteur d’activité,

• les valeurs de l’entreprise,

• le cycle de vie de la société,

• le risque,

• le secteur géographique.