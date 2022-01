Plan d’Epargne Retraite (PER): quatre atouts à connaître

Le PER permet de défiscaliser et de se constituer une épargne pour sa retraite crédit photo : GettyImages

Le Plan d’Epargne Retraite (PER), créé par la Loi Pacte en octobre 2019, rencontre un vif succès auprès des épargnants. Près de quatre millions de personnes ont en effet ouvert un plan en moins de deux ans. Cet engouement ne constitue pas une surprise : le PER est un véritable outil de défiscalisation. Mais pas seulement. Contrairement aux précédents produits d’épargne retraite, il offre de nombreuses possibilités de déblocage anticipé. À l’âge de la retraite, les options de sortie sont également attractives : il est notamment possible de récupérer son capital en une seule fois. Enfin, la diversité des placements proposés au sein du PER constitue un autre atout.

Sommaire:

Atout n° 1: le PER est un outil de défiscalisation

Atout n° 2: les possibilités de déblocage anticipé sont nombreuses

Atout n° 3: la sortie peut se faire de quatre manières différentes

Atout n° 4: les placements proposés au sein du PER sont diversifiés

Atout n° 1: le PER est un outil de défiscalisation

Le Plan d’Epargne Retraite est un dispositif qui a été créé pour inciter les Français à épargner en vue de leur retraite. Il permet à chacun de se constituer un pécule et de le faire fructifier, tout au long de sa vie active.

Afin d’encourager les particuliers à ouvrir un PER , ce plan a été doté d’un avantage fiscal majeur. Le principe est simple: les versements effectués sont, dans une certaine limite, déductibles de votre assiette fiscale, c’est-à-dire de vos revenus imposables. Ainsi, en épargnant sur votre PER, vous réduisez le montant de votre Impôt sur le Revenu (IR).

Le PER est un outil de défiscalisation simple, mais très efficace. Compte tenu de son mécanisme, plus votre Tranche Marginale d’Imposition (TMI) est élevée, plus votre économie d’impôt sera importante. Par exemple, si vous versez 10.000 euros et si votre TMI est de 30%, vous pourrez déduire votre versement de vos revenus imposables et réaliser une économie d’impôt de 3.000 euros (10.000

x 30%). Si votre TMI atteint 45%, vous économiserez 4.500 euros.

À noter Il est possible de renoncer à la défiscalisation des versements. Dans ce cas, la fiscalité diffère à la sortie du PER.

Que vous soyez salarié ou fonctionnaire, vos versements ne sont toutefois déductibles que dans la limite la plus élevée des deux plafonds suivants:

10% des revenus professionnels nets de frais de l’année précédente, dans la limite de 10% de huit PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale), soit 32.908,80 euros en 2021.

10 % du PASS de l’année précédente, soit 4.113,60 € en 2021.

À savoir Les versements que vous effectuez la même année sur d’autres dispositifs d’épargne retraite complémentaire, tels que le PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire) , entrent dans le même plafond de déduction fiscale. Il faut donc les prendre en compte au moment de déterminer vos versements pour défiscaliser.

Atout n° 2: les possibilités de déblocage anticipé sont nombreuses

Le PER ayant été créé pour inciter les Français à se constituer une épargne pour la retraite, les sommes placées sont normalement bloquées jusqu’à la cessation de toute activité professionnelle. Néanmoins, dans certains cas précis, il reste possible de “débloquer” votre épargne avant cette échéance, ce qui constitue un avantage considérable.

Les situations permettant un déblocage anticipé sont les suivantes:

L’invalidité (de 2e ou de 3e catégorie de la Sécurité sociale) du titulaire, de ses enfants, de son époux ou épouse ou de son partenaire de PACS (Pacte Civil de Solidarité).

Le décès de l’époux ou épouse ou du partenaire de PACS.

L’expiration des droits aux allocations chômage pour les personnes confrontées à une perte involontaire d‘emploi (licenciement, départ pour un motif légitime…).

Le surendettement (c’est la commission de surendettement ou le juge qui doit écrire au gestionnaire du plan pour obtenir le déblocage).

La cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire.

L’acquisition de la résidence principale.

À noter Pour obtenir le déblocage anticipé d’un PER, il faut s’adresser à l‘organisme gestionnaire en fournissant les éléments suivants: un justificatif d’identité, un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) du compte sur lequel vous souhaitez obtenir le versement et un justificatif de la situation exceptionnelle de déblocage anticipé que vous invoquez. Soyez vigilant quant aux frais qui seront appliqués.

Atout n° 3: la sortie peut se faire de quatre manières différentes

Une fois l’âge légal de la retraite atteint, vous pouvez récupérer votre épargne de différentes manières. La plus simple consiste à demander le versement intégral du capital détenu sur votre plan. Cette solution constitue d’ailleurs une avancée majeure par rapport aux anciens produits d’épargne retraite qui ne proposaient qu’une sortie en rente.

La sortie en capital peut toutefois être modulée en fonction de vos besoins. Par conséquent, il est possible d’opérer plusieurs retraits successifs, sans pour autant fermer votre PER. Un retrait partiel permet de continuer à faire travailler le solde du capital et d’en reporter la fiscalisation.

Une troisième possibilité consiste à demander une sortie en rente viagère. Concrètement, vous ne récupérez pas le capital détenu sur le plan, mais percevez une somme identique tous les mois ou trimestres jusqu’à votre décès. Le montant de la rente viagère est calculé par l’assureur en fonction de trois principaux paramètres: le capital accumulé, l’espérance de vie du bénéficiaire et le type de rente demandé. En ce qui concerne ce dernier paramètre, il faut en effet savoir que vous pouvez choisir entre deux options: une rente simple ou une rente réversible. Dans le cas d’une rente simple, vous la percevez jusqu’à votre décès. Dans le cas d’une rente réversible, celle-ci continue à être versée au bénéficiaire de votre choix et jusqu’à son décès. Bien évidemment, le montant d’une rente réversible est inférieur à celui d’une rente simple. Pour contrebalancer en partie cet inconvénient, il est possible de demander un taux de réversion inférieur à 100%. Le montant de la rente versée au titulaire du PER est alors réévalué à la hausse, au détriment de celui de la rente versée au bénéficiaire de la réversion.

À savoir La sortie ne peut se faire que si son montant atteint un montant minimum hors réversion, fixé à 40 euros par mois. Sous ce plafond, les assureurs peuvent réaliser un versement unique.

Enfin, il est également possible de combiner une sortie en capital et le versement d’une rente . Cette dernière option offre une grande flexibilité puisque vous êtes totalement libre de définir le dosage qui vous convient.

Atout n° 4: les placements proposés au sein du PER sont diversifiés

Opérer des versements sur votre PER pour défiscaliser ne constitue qu’une étape de l’exploitation de votre plan. Les sommes versées doivent en effet être placées pour fructifier jusqu’au déblocage, quelle que soit sa forme. La performance des placements sélectionnés au sein du PER déterminera en partie le capital versé au déblocage ou la rente obtenue.

À cet égard, l’atout du PER est d’offrir de nombreuses pistes d’investissement, à l’image des contrats d’assurance-vie. Pour commencer, ils permettent d’investir sur un ou des fonds en euros. Au regard de la faiblesse des taux d’intérêt sur les marchés obligataires, les fonds en euros n’affichent pas des rendements très élevés. Ils ont néanmoins l’avantage de constituer une poche de sécurité vers laquelle se replier en cas de besoin (âge avancé du titulaire du plan ou volonté de prendre des gains sur les placements plus risqués).

Ensuite, il est possible d’acheter des unités de compte , c’est-à-dire des fonds investis dans les marchés financiers. Ces fonds permettent de s’exposer au compartiment actions, en privilégiant une approche diversifiée ou en ciblant des secteurs ou des pays en particulier. Des fonds obligataires sont également accessibles, ainsi que des fonds diversifiés (action et obligations).

De plus en plus, les PER proposent aussi de larges gammes d’ETF (Exchange Traded Funds). Ces fonds indiciels ont l’avantage de reproduire la performance de leur indice de référence sans mauvaise surprise. Leurs frais de gestion sont en outre réduits par rapport à des fonds classiques.

Enfin, il est possible d’intégrer une dose d’immobilier dans votre PER en achetant des SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) et des OPCI (Organismes de Placement Collectif en Immobilier).