Domicile, coworking, bureau : quel est le meilleur lieu de travail pour un indépendant ?

En tant qu'indépendant, vous avez sûrement déjà réfléchi au lieu de travail le plus inspirant et réaliste pour développer votre activité. Cela dépend évidemment de votre secteur, du stade de votre projet, de votre besoin en interactions sociales et, bien sûr, de votre budget. Voici un tour d'horizon des solutions envisageables pour travailler efficacement de chez vous, ailleurs ou en mode hybride.

Lancer son activité : le plus souvent à domicile

Il est courant, en tant qu'indépendant, de débuter une nouvelle activité professionnelle de chez soi, pour bien s'organiser sur le plan pratique et minimiser la prise de risques.

Quels sont les avantages d'être indépendant basé à son domicile ?

Pourquoi est-ce si avantageux alors qu'on est seul et potentiellement à l'étroit ? Voici les raisons principales :

Un critère économique lié au télétravail, sans charges locatives.

Un gain de temps pour un démarrage sans attente.

La possibilité de choisir librement son lieu de résidence, à condition que les contacts avec la clientèle et la livraison des prestations puissent se faire à distance.

À noter : cette option est acceptable si vous avez la possibilité de dédier un coin de votre logement à votre activité (avec bureau, placard de rangement et matériel ou fournitures nécessaires) sans remettre en cause votre confort et votre espace de vie. Elle peut servir de tremplin temporaire en vue d'éprouver votre business model et votre propre résilience.

Quels sont les points d'attention quand on est indépendant à la maison ?

Il n'est pas rare de se laisser déborder par ses multiples casquettes de parent, de conjoint et d'entrepreneur. Cette tentation est naturelle, car l'indépendant pense souvent que tout sera plus simple en restant sur place, en gagnant du temps sur les trajets et les pauses café entre collègues qu'il ne fait plus. Mais ce n'est pas toujours le cas ! En réalité, la pression d'une nouvelle activité d'indépendant nécessite une pleine concentration, en évitant les sources humaines et domestiques de distractions.

Malgré les risques inhérents à ce mode de travail, 61% des autoentrepreneurs travaillent chez eux d'après Statista (1).

Indépendant, comment savoir si vous êtes durablement fait pour le télétravail ?

Voici les signaux qui peuvent laisser penser que vous êtes mûr pour accomplir votre mission en «full remote» sans être en souffrance :

Votre capacité à bien gérer vos priorités et à structurer vos journées par thème (relances et prospection commerciale, production, brainstorming, comptabilité, entretien de votre réseau etc.).

Une prise de conscience de l'importance d'une vraie déconnexion pour votre bien-être mental.

Votre autonomie et votre acceptation d'une certaine forme de solitude au quotidien (qui peut être vue comme une tranquillité par certains ou comme un manque social par d'autres).

Éventuellement, pour bien scinder vos univers (personnel et professionnel), vous pouvez opter pour un service de domiciliation d'entreprise qui vous permettra de recevoir vos courriers en toute confidentialité à une autre adresse que la vôtre, tout en décentralisant potentiellement une partie de l'administratif, grâce à des services connexes disponibles à la demande (secrétariat, traduction, impression…).

Dans ce cas, pensez à informer votre banque de votre nouvelle domiciliation postale pour une mise à jour immédiate de vos données liées au compte bancaire professionnel. Cette prestation vous donnera aussi l'occasion de sortir de la maison et de récupérer des documents reçus, comme si vous aviez un bureau situé à l'extérieur.

Le coworking, comme lieu d'échanges et facteur de stimulation

L'installation dans un espace de coworking peut apporter beaucoup à l'entrepreneur, qui a besoin d'un cadre et de contacts humains pour prendre son envol ou accroître sa productivité. Quels sont les bénéfices réels pour lui ?

Pourquoi choisir le coworking en tant qu'entrepreneur ?

Si vous ressentez le besoin de vous rendre au bureau le matin ou d'être dans une ambiance de travail dynamique, le concept de coworking peut s'avérer propice. En tissant des liens humains avec d'autres travailleurs présents sur place, vous pourrez échanger sur votre expérience d'entrepreneur indépendant, partager des bonnes pratiques et discuter des défis rencontrés dans le travail en solitaire.

Le saviez-vous ? Le sentiment d'appartenir à une communauté dans une atmosphère à la fois studieuse et décontractée offre un équilibre précieux aux coworkers qui ont recours régulièrement ou occasionnellement aux espaces partagés (2).

Combien coûte le coworking ?

Cela dépend évidemment de la durée réservée dans l'espace de coworking et des éventuelles autres prestations commandées. En général, un forfait horaire ou journalier entre 20 et 25 euros comprend généralement un emplacement, un accès au wifi et certains équipements sur place (imprimante, machine à café). En sus, il faut ajouter par exemple le prix de la location d'une salle de réunion, l'accès à une terrasse, le petit-déjeuner.

Si vous n'êtes pas sûr d'y rester longtemps et que vous souhaitez tester l'impact de l'expérience sur votre productivité et votre inspiration, mieux vaut ne pas s'engager dans le temps. Parmi les acteurs les plus accessibles du marché bien implantés en France, on trouve : la Cordée (5 villes – 10 espaces), Anticafé (3 villes) et Remix Coworking (Paris, 3 espaces). D'autres offres plus compétitives existent aussi dans certains hôtels qui ont aménagé des salles ou halls vacants en espaces coworking. Enfin, des médiathèques ou espaces communs de certaines municipalités sont aménagés pour les entrepreneurs, moyennant une participation modérée pour la mise à disposition des locaux.

À éviter : pour les métiers de l'artisanat nécessitant du matériel et des outils spécifiques, ce lieu de travail ne sera pas adéquat ; un atelier conviendra davantage. De même, les métiers bruyants, avec des soins à destination de clients en présentiel ou nécessitant un fort respect de la confidentialité ne devront pas s'exercer dans un espace de coworking.

La location de bureaux privatifs pour une plus grande tranquillité

Si un rythme alterné domicile/extérieur correspond bien à vos aspirations, des formules existent dans des petits bureaux où des professionnels recherchent un partenaire pour partager leurs locaux par un système de rotation hebdomadaire. Afin de combler leurs jours d'absence ou dédiés aux visites en clientèle, ils proposent à un autre professionnel de louer 2 à 3 jours par semaine un bureau privatif (ex : tous les lundis et mardis). Bénéficiant de votre propre lieu de travail ou cabinet, vous avez aussi accès aux parties communes que sont : la salle d'attente, la kitchenette et les WC. Un placard peut accueillir vos dossiers et affaires personnelles dès que vous quitterez les lieux pour reprendre le télétravail chez vous jusqu'à la semaine suivante.

Notre recommandation : ne pas signer un bail trop long (ou se laisser une période probatoire) afin de tester la pertinence de l'emplacement et le rythme de votre activité sur site, par rapport à vos attentes. Le suivi de vos dépenses depuis une application bancaire dédiée, comme dans l'offre Bourso Business de BoursoBank, vous donnera une indication de la marge de manœuvre dont vous disposez avant d'envisager de nouvelles charges récurrentes.

Connaître votre rythme de travail quotidien et vos besoins vous aidera à identifier le lieu le plus inspirant pour développer efficacement votre activité.

