Anticiper votre retraite : comment construire sereinement votre projet ?

Bien préparée, la retraite est le moment de réaliser vos plus beaux projets (Crédits: Adobe Stock)

Pour que votre départ à la retraite se passe au mieux, il est indispensable d'anticiper dès que possible ce que sera votre projet pour cette nouvelle tranche de vie. Estimer votre train de vie, optimiser votre patrimoine, vous faire éventuellement accompagner par des professionnels, voici nos conseils pour construire sereinement votre projet.

Quel est votre projet de vie ?

Pour préparer au mieux votre retraite, et même si rien n'est figé, il est important de commencer par vous demander à quoi ressembleraient idéalement ces années.

Avez-vous plutôt envie d'en profiter pour faire des voyages ? De déménager et aller vivre ailleurs, que ce soit en France ou peut-être dans un autre pays ? De rester là où vous êtes actuellement mais en vous investissant dans des projets comme du bénévolat ?

Réfléchir en amont à savoir quel sera votre lieu de résidence et quelles seront vos activités est essentiel pour donner un cadre à votre projet de retraite.

A lire aussi // Les Français et la retraite : l'idée d'ajouter une part de capitalisation fait son chemin

Ces avantages du crédit immobilier BoursoBank

Assurance-vie : que devient un contrat en déshérence ?

Estimez votre train de vie

Une fois posées les grandes lignes de votre lieu de résidence et des activités qui animeront votre retraite, vous pouvez commencer à estimer vos charges et votre train de vie idéal.

En effet, vos besoins financiers ne seront pas les mêmes si vous souhaitez en priorité vous occuper de votre famille et faire quelques sorties ou si vous rêvez de voyager plusieurs fois par an.

Cela dépend également de l'aide financière que vous apportez à votre entourage : une fois à la retraite, aurez-vous toujours des enfants à charge ? Ou seront-ils autonomes financièrement ? Devez-vous prévoir d'aider vos propres parents à boucler leurs fins de mois ?

Ces éléments sont à prendre en compte le plus objectivement possible pour savoir si votre projet de retraite est réalisable en l'état ou si vous devez trouver des stratégies compensatoires pour financer votre train de vie à la retraite, par exemple en reculant votre date de départ à la retraite ou en cumulant pendant un temps emploi et retraite.

Anticipez l'optimisation de votre patrimoine

Pour mettre de votre côté toutes les chances de réaliser sereinement votre projet de retraite, vous devez dès que possible vous pencher sur la construction de votre patrimoine et la manière dont vous pouvez l'optimiser.

Il s'agit d'une stratégie à long terme donc mieux vaut se poser ces questions le plus tôt possible : quelle est votre capacité d'épargne actuelle ? Possédez-vous déjà une épargne de précaution ? Qu'avez-vous mis en place en termes de placements financiers, livrets d'épargne, assurance-vie , investissement immobilier ?

Enfin, avez-vous activé tous les leviers à votre disposition en matière d'optimisation fiscale ?

Ces sujets peuvent être complexes et faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine peut être utile pour avoir une vision d'ensemble de votre situation et pointer les améliorations que vous pouvez y apporter, notamment pour la partie défiscalisation.

Vous pourrez également en profiter pour vous poser la question de la transmission future de votre patrimoine à vos héritiers.

Se faire accompagner pour évaluer le montant de votre future retraite

A partir de 55 ans, votre caisse de retraite vous enverra une estimation indicative globale (EIG), un document récapitulatif pour vous faire une idée du montant de vos différentes pensions de retraite de base et complémentaire, en fonction de l'âge auquel vous déciderez de les liquider.

Bon à savoir : si vous êtes ou avez été affilié à plusieurs caisses de retraite, c'est généralement la dernière en date qui vous transmettra ce document qui est à conserver.

Vous recevrez une nouvelle estimation indicative globale (EIG) à vos 60 ans puis à vos 65 ans voire 70 ans si vous êtes encore en activité.

Vous pouvez réaliser une simulation d'estimation indicative globale (EIG) avant vos 55 ans sur le site de l'Assurance retraite.

Reconstituer 40 ans ou plus d'une carrière qui n'a souvent pas été linéaire, comprendre les règles des retraites de base et retraites complémentaires, être sûr qu'aucun élément n'a été oublié ou éventuellement demander une rectification…

Constituer votre dossier de retraite peut vite relever du parcours du combattant avec des enjeux importants puisque la moindre erreur peut vous coûter des sommes importantes sur le versement de votre retraite.

Certaines administrations comme l'Agirc-Arrco ou France Services peuvent vous proposer gratuitement l'appui de conseillers retraite dans vos démarches.

Pour une aide plus complète, vous pouvez aussi vous tourner vers les prestations payantes de spécialiste retraite d'un cabinet en gestion de carrière.

En fonction de votre situation et de vos besoins d'accompagnement, l'expert pourra vous aider à constituer votre dossier en s'assurant qu'aucun élément n'a été oublié pour le calcul de vos pensions ou même effectuer les démarches à votre place.

Consulté en amont, il peut aussi étudier dans le détail votre dossier afin de calculer avec vous le montant des différentes pensions auxquelles vous pourrez prétendre et vous aider à déterminer le moment optimal pour prendre votre retraite.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Vous avez un projet immobilier ? Le crédit immobilier proposé par BoursoBank, c’est :

Ouvert à tous, CDI, CDD, professions libérales… * Une réponse de principe immédiate * Pas d’indemnité de remboursement anticipé * 100% en ligne * Découvrez ce que BoursoBank peut vous proposer. * détails et conditions. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours et la vente est subordonnée à l'obtention du prêt. Si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur remboursera les sommes versées.