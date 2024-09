L’immobilier, pierre angulaire de votre stratégie retraite

L'immobilier est au coeur d'une stratégie retraite efficace (Crédits: Adobe Stock)

La retraite est souvent synonyme de baisse des revenus, et ce d'autant plus que l'avenir du système actuel par répartition reste incertain. Dans ces conditions, préparer votre retraite de manière pro-active est essentiel pour aborder sereinement cette nouvelle étape quand le moment viendra. Pour cela, l'immobilier reste une valeur sûre à intégrer dès que possible dans votre stratégie patrimoniale.

Première étape : devenir propriétaire de votre résidence principale

Devenir propriétaire de votre résidence principale le plus tôt possible présente de nombreux avantages.

Au lieu de verser un loyer à votre bailleur, à perte du point vue patrimonial, vous remboursez chaque mois une mensualité et vous capitalisez peu à peu.

L'idéal est d'avoir soldé son crédit immobilier avant l'arrivée à la retraite, ce qui permet d'alléger considérablement votre budget et de compenser en partie la perte de revenus qui accompagne généralement la fin de la vie active.

Selon un baromètre de 2023 (1), 68% des seniors sont propriétaires de leur résidence principale, 12% ont une résidence secondaire et 13% possèdent un immobilier de placement .

Parmi les répondants du baromètre, 57% des seniors (50 ans et plus) vivent dans une maison, 40% dans un appartement et ils ne sont que 1% à vivre dans une résidence senior ou une maison de retraite.

Le maintien à domicile est largement plébiscité puisqu'ils sont 85% à souhaiter vieillir chez eux.

Or être propriétaire de son logement offre une plus grande stabilité, par exemple pas de risque de devoir déménager parce que votre bail est résilié, et permet d'entreprendre plus librement les travaux d'aménagement nécessaires en cas de perte d'autonomie .

Deuxième étape : investir dès que possible dans l'immobilier

Neuf ou ancien, location vide ou location meublée, nombreuses sont les options pour vous lancer dans l'investissement locatif et bénéficier au passage dans certains cas d'un dispositif de défiscalisation comme pour le LMNP (Location meublée non professionnelle).

Pour qu'une telle opération soit viable, vous devez vous assurer que les mensualités du crédit immobilier que vous envisagez de souscrire sera couvert par les loyers générés.

Pour cela, pensez à vérifier sur le terrain, par exemple auprès des agences immobilières implantées dans le secteur, la réalité de la demande locative et les prix réels pratiqués, tant pour le prix d'achat du bien que pour le montant auquel vous espérez le louer.

De cette manière, vous capitaliserez progressivement au fur et à mesure que votre crédit immobilier sera remboursé, sans pour autant impacter votre budget quotidien.

Vous devez aussi vous assurer d'être en capacité de couvrir les frais annexes du bien, par exemple si des travaux sont votés en copropriété, une éventuelle vacance entre deux locataires ainsi que l'impôt généré par les loyers perçus.

Une fois le crédit soldé, les loyers perçus peuvent, en fonction de vos projets et de vos besoins, constituer une source de revenus complémentaires pour améliorer votre niveau de vie ou contribuer à rembourser le crédit d'un nouveau bien locatif, créant ainsi un effet domino pour continuer à faire grossir votre patrimoine.

Bon à savoir : si vous craignez que cette opération ne soit trop chronophage ou source de stress, vous pouvez déléguer la gestion locative de votre bien. Dans ce cas, veillez à inclure les frais de gestion dans vos projections financières pour vous assurer que le montant de loyers sera suffisant pour les couvrir ou que vous êtes en capacité de les assumer vous-mêmes.

Investir dans l'immobilier si vous êtes déjà proche de la retraite

Il peut devenir délicat à partir d'un certain âge d'obtenir un crédit immobilier, mais des solutions existent tout de même pour consolider votre patrimoine.

Si vous êtes propriétaire de votre résidence principale mais que celle-ci est devenue trop grande depuis que vos enfants ont quitté le nid ou que vos souhaitez profiter de cette nouvelle période de votre vie pour changer de région, vous pouvez revendre votre bien pour en acheter un plus petit et surtout moins cher.

Vous dégagez ainsi un capital restant issu de la revente de votre bien qui peut vous servir à acheter un ou plusieurs biens que vous mettrez en location pour générer un complément de revenus, quitte à contracter un prêt sur une courte durée pour compléter ce montage financier.

Si vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire, vous pouvez prendre l'habitude de la mettre en location saisonnière, ou à l'inverse décider d'y vivre à l'année et de mettre votre résidence principale d'origine en location.

(1) «Qui sont les seniors en 2023 ?», Institut français des seniors, février 2023.

