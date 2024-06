Placements : comment se constituer un patrimoine ?

Une bonne stratégie patrimoniale vous permettra de vous constituer un patrimoine au fil des années (Crédits photo : Adobe Stock - )

Un patrimoine se constitue progressivement au fil des années, en fonction de votre situation et de vos objectifs. Même en partant de rien ou avec une capacité d'épargne modeste, il est possible de vous construire votre patrimoine petit à petit, à condition de mettre en place une stratégie avec des objectifs clairs sur le moyen et long terme.

Pourquoi est-il important de vous constituer un patrimoine ?

Chacun a ses propres motivations, ses propres objectifs pour se construire un patrimoine au fil des années. Il peut s'agir de la volonté de se sécuriser en s'assurant d'avoir un toit qui vous appartiennent pour vous loger, de se constituer une épargne pour faire face aux aléas de la vie, de se créer un complément de revenus, de préparer sa retraite ou encore de pouvoir transmettre quelque chose à ses enfants le moment venu.

Dans tous les cas, il est possible de se constituer un patrimoine même en partant de zéro, à condition de faire preuve de stratégie et d'anticipation car il s'agit d'une opération de long terme qui s'étalera sur plusieurs années voire plusieurs décennies.

A lire aussi // Les meilleurs placements pour préparer votre retraite... dès 25 ans

Les Français et la retraite : l'idée d'ajouter une part de capitalisation fait son chemin

Ces 4 choses que vous devez savoir pour souscrire votre premier prêt immobilier

A quel âge commencer à constituer votre patrimoine ?

Le plus tôt possible ! Dès votre entrée sur le marché du travail, prenez l'habitude de mettre de l'argent de côté, même de petites sommes, avec régularité.

Vous vous constituerez ainsi dans un premier temps une «épargne de précaution», c'est-à-dire une somme qui vous aidera à faire face en cas de dépenses imprévues ou de changement de situation comme une perte d'emploi. Les spécialistes recommandent de mettre de côté l'équivalent de trois à six mois de salaire pour cette épargne de précaution.

Votre épargne de précaution doit être accessible à tout moment, vous pouvez par exemple vous servir d'un livret règlementé type Livret A. N'hésitez pas à mettre en place un virement automatique afin d'épargner de manière régulière, sans être tenté de dépenser la somme dédiée pour autre chose.

Quand vous aurez atteint un montant suffisant pour votre épargne de précaution, continuez d'épargner pour vous constituer cette fois un apport, qui vous permettra d'investir par la suite.

Quelle stratégie pour construire votre patrimoine ?

Se constituer un patrimoine est une opération de longue haleine qui demande avant tout d'établir une stratégie en fonction de votre profil particulier :

Quelle est votre capacité d'épargne objective, c'est-à-dire en vous laissant de quoi régler vos factures et charges mais aussi un reste à vivre suffisant, par exemple pour vos loisirs ?

Votre projet est-il à moyen ou long terme ? Par exemple, souhaitez-vous acquérir votre résidence principale ou vous constituer un complément de revenus pour la retraite ?

Pouvez-vous permettre d'immobiliser les sommes investies pendant plusieurs années ?

Quelle est votre appétence au risque ? Autrement dit, êtes-vous prêt à risquer de perdre, tout ou partie des sommes investies dans l'espoir d'un rendement plus élevé ? Ou préférez-vous sécuriser vos placements, quitte à obtenir des rendements moins élevés ?

En fonction de vos réponses à ces différentes questions, vous définirez votre profil d'investisseur et une stratégie se dessinera. Vous pouvez aussi vous faire accompagner d'un professionnel comme un conseiller en gestion de patrimoine pour vous aider à y voir plus clair.

Par quoi commencer pour vous créer un patrimoine ?

Chaque parcours patrimonial est unique et doit s'ajuster au fur et à mesure aux aléas de la vie mais en général de grandes étapes se dessinent.

Entre 20 et 30 ans : prendre le réflexe d'épargner dès son entrée dans la vie active pour se constituer une épargne de précaution puis un apport pour de futurs investissements.

prendre le réflexe d'épargner dès son entrée dans la vie active pour se constituer une épargne de précaution puis un apport pour de futurs investissements. Entre 30 et 50 ans : acquisition de la résidence principale puis premiers investissements en fonction de vos objectifs et de vos possibilités. Les supports d'investissement possibles sont multiples : assurance-vie, investissements en Bourse ou investissements immobiliers type SCPI, immobilier locatif, etc.

En fonction de votre situation financière, les investissements effectués peuvent avoir un impact fiscal et vous permettre de vous constituer un patrimoine tout en diminuant votre imposition.

A partir de 50 ans : il s'agira plutôt d'anticiper une éventuelle perte de revenus à la retraite en vous créant des revenus complémentaires si ce n'est pas déjà fait mais aussi d'anticiper la suite en préparant votre succession et la transmission du patrimoine que vous vous êtes créés au fil des années.

Quelles sont les clés d'une bonne stratégie patrimoniale ?

Une bonne stratégie patrimoniale prend en compte votre situation financière, vos objectifs, et doit être adaptée au fil des années en fonction des changements survenus dans votre vie : elle ne sera logiquement pas la même à 25 ans qu'à 40 ans ou à 60 ans.

En matière de gestion patrimoniale, l'anticipation et la diversification sont les maîtres-mots.

L'anticipation : il s'agit à la fois de commencer à épargner le plus tôt possible, même à un âge ou des mots comme «retraite» ou «succession» semblent être des concepts lointains.

Il s'agit aussi d'anticiper ses besoins pour les années à venir, par exemple en n'investissant pas sur un support où l'épargne sera bloquée plusieurs années si l'on n'est pas tout à fait sûr de ne pas en avoir besoin avant l'échéance.

La diversification : le bon sens populaire le dit, «il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier». Sur le plan patrimonial, il s'agit donc de diversifier vos supports de placement, assurance-vie, immobilier, Bourse, etc., afin de limiter les pertes en cas de crise économique d'un secteur.

le bon sens populaire le dit, «il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier». Sur le plan patrimonial, il s'agit donc de diversifier vos supports de placement, assurance-vie, immobilier, Bourse, etc., afin de limiter les pertes en cas de crise économique d'un secteur. Enfin, un troisième pilier ne doit pas être négligé, celui de la fiscalité. En effet, quel que soit le placement ou l'investissement que vous envisagez de faire, prenez toujours le temps de vous renseigner sur son éventuel impact fiscal sur votre situation.

Gardez à l'esprit que lorsque votre patrimoine s'étoffe, cela peut avoir diverses conséquences.

Votre imposition : percevoir des revenus complémentaires peut vous faire changer de tranche d'imposition sur vos revenus. De plus, si la valeur nette de votre patrimoine immobilier dépasse 1.300.000 euros, vous serez soumis à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Vous devez anticiper d'éventuels prélèvements sociaux pour certains investissements lorsque vous calculez leur rentabilité future, par exemple pour une location meublée de type LMNP ou même pour des revenus fonciers issus d'une location nue.

Enfin, si vous êtes dans l'optique de préparer votre succession, il est important d'avoir une idée précise des droits de succession auxquels seront soumis vos héritiers.

La thématique fiscale étant assez pointue, vous pouvez vous appuyer sur un professionnel de la gestion de patrimoine qui vous aidera à y voir plus clair et à vous orienter si nécessaire vers des placements bénéficiant d'avantages fiscaux.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Vous avez un projet immobilier ? Le crédit immobilier proposé par BoursoBank, c’est :

Ouvert à tous, CDI, CDD, professions libérales… * Une réponse de principe immédiate * Pas d’indemnité de remboursement anticipé * 100% en ligne * Découvrez ce que BoursoBank peut vous proposer. * détails et conditions. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours et la vente est subordonnée à l'obtention du prêt. Si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur remboursera les sommes versées.