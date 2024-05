Les Français et la retraite : l'idée d'ajouter une part de capitalisation fait son chemin

Les Français évoluent dans leur manière de préparer leur retraite (Crédits photo : Adobe Stock - )

Même s'ils restent attachés au système par répartition, les Français sont de plus en plus nombreux à épargner en parallèle pour s'assurer un complément de revenu une fois le moment venu. De plus, l'idée d'un système mixte répartition/capitalisation progresse dans les mentalités…

Un rapport apaisé avec cette période de la vie

Après une année 2023 génératrice d'angoisses du fait de la réforme des retraites, les Français ont en 2024 une vision plus apaisée de cette grande transition qu'est l'arrivée à la retraite.

Ainsi, selon le Baromètre Assurances de BPCE (1), lorsqu'on interroge les Français sur ce que leur inspire cette période de la vie, le premier mot qui vient est «liberté» avec 39% (+ 2 points par rapport à 2023) devant «l'incertitude» (34% vs. 33% l'an dernier).

Entre les éditions 2023 et 2024, les termes positifs ont d'ailleurs gagné du terrain par rapport aux sentiments négatifs :

La plénitude (19%, +1 point),

L'espoir (14%, +1 point)

La peur (15%, -1 point),

La tristesse (7%, -1 point)

La colère (5%, -4 points)

La retraite est projetée comme une phase d'épanouissement personnel puisque la moitié des Français souhaite profiter de cette étape importante de la vie pour prendre plus de temps pour eux, pour leurs proches (45%) et pour voyager plus souvent (44%).

A lire aussi // Investir : et si vous vous lanciez dans l'immobilier locatif ?

Ces avantages du crédit immobilier BoursoBank

MaPrimeAdapt' : la nouvelle aide conçue pour les seniors

Les Français sont de plus en plus nombreux à préparer leur retraite de leur côté

Pour autant, les Français sont réalistes et 65% estiment que leurs pensions sont ou seront insuffisantes pour vivre correctement (2). Ils anticipent en conséquence puisque 48% des actifs déclarent épargner pour leur retraite «régulièrement» ou «de temps en temps» (4).

Cette proportion grandit globalement avec l'âge des répondants mais qui est déjà très élevée chez les nouveaux arrivants sur le marché du travail :

37% des 18-24 ans

46% des 25-34 ans

42% des 35-49 ans

57% des 50-64 ans

Parmi les facteurs qui pourraient pousser les Français à épargner davantage pour leur retraite, «la capacité à vivre correctement» (43%) et «rester indépendant financièrement» (37%) arrivent en tête.

La retraite par capitalisation n'est plus un tabou

Même si les Français restent attachés au système de répartition et souhaitent son maintien à 44% (2), la retraite par capitalisation n'est plus un tabou :

41% des Français sont favorables à la mise en place d'un système mixte répartition / capitalisation

15% des Français sont même favorables à un système exclusivement par capitalisation.

Se tourner vers un système mixte est d'ailleurs la solution plébiscitée à la question « comment sécuriser dans les années à venir le régime de retraite en France ? » selon un sondage réalisé en 2023 (3) :

Instaurer une part obligatoire de retraite par capitalisation 43%

Augmenter les cotisations 31%

Allonger la durée de travail 19%

Diminuer les prestations 18%

Assurance-vie et immobilier locatif en tête pour préparer sa retraite

Ce sont 40% des Français qui estiment que, depuis un an, la valeur de leur épargne diminue en raison du retour de l'inflation (2). Face à la montée des prix, 65 % d'entre eux réduisent leurs dépenses de consommation quand 27% n'ont d'autres solutions que de puiser dans leur épargne.

Dans ce contexte, obligés de choisir, ils privilégient dans un premier temps la constitution d'une épargne de précaution à celle d'une épargne retraite.

Ils restent toutefois bien conscients de l'enjeu et 48% estiment que pour maintenir son niveau de vie à la retraite, être propriétaire de sa résidence principale est la première solution à privilégier.

Parmi les autres pistes à suivre, l'assurance-vie arrive en seconde position (18%) à égalité avec l'investissement immobilier locatif. Enfin, les produits d'épargne retraite ne recueillent que 14% des votes.

(1) Troisième édition du Baromètre Assurances de BPCE L'Observatoire, Avril 2024.

(2) «Les Français, l'épargne et la retraite», AG2R La Mondiale, Amphitéa, Cercle de l'épargne, 2023.

(3) Sondage OpinionWay pour Les Echos Patrimoine / Le Conservateur, septembre 2023.

(4) «Les Français face au changement», Baromètre Assurances de BPCE L'Observatoire, Mars 2024.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Vous souhaitez ouvrir un PER pour bénéficier d'une rente viagère à la retraite ? Découvrez le PER proposé par BoursoBank et bénéficiez :



- Du PER le moins cher du marché tous frais confondus (Observatoire Quantalys des Plans Epargne Retraite (PER) septembre 2021)

- Du choix entre 3 profils de gestion : prudent, équilibré et dynamique

- D'un contrat géré par des experts BlackRock (R), un des leaders de la gestion d'actifs dans le monde

- D'une gestion optimisée de votre capital pour vous assurer une meilleure retraite. Découvrez Matla, le PER de BoursoBank Ce produit présente un risque en perte de capital.