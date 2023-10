5 minutes pour comprendre le vocabulaire des impôts

Quelles sont les dates/échéances fiscales importantes chaque année?

Entre septembre et décembre, l’administration fiscale met à jour le prélèvement à la source et envoie aux contribuables les déclarations d’impôt sur le revenu à payer. Ce même mois, les détenteurs d’un bien dont la valeur dépasse 1,3 million d’euros doivent payer l’impôt sur la fortune immobilière. En octobre, les propriétaires doivent s’acquitter de la taxe foncière. En novembre, le 15 au plus tard en cas de paiement non dématérialisé, les propriétaires d’une résidence secondaire sont redevables de la taxe d’habitation. Le 20 décembre au plus tard, toujours en cas de paiement non dématérialisé, ils doivent régler la taxe d’habitation des logements vacants.