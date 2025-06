Cette habitude très répandue réduit vos chances de devenir propriétaire un jour

Arrêter de fumer peut gonfler son apport personnel et réduire la facture de l’assurance emprunteur.

L’apport personnel exigé par les banques pour acquérir un logement s’élève au moins à 10% du montant total de l’achat, sachant que 20 à 30 % d’apport personnel sont particulièrement appréciés. Certains acquéreurs peinent à réunir cette somme qui peut être colossale. D’autres bénéficient d’un coup de pouce familial bienvenu : division de terrain pour transmettre une parcelle, don manuel, prêt familial sans intérêt…D’autres encore cherchent à épargner au maximum, par leurs propres moyens.

Le courtier Pretto suggère une piste d’épargne qui peut faire sourire de prime abord : arrêter de fumer. « Et si le tabac était un levier d’épargne ? », s’interroge-t-il. Et effectivement, étant donné que le prix des cigarettes ne cesse d’augmenter, cette solution peut être prise au sérieux. Avec un prix du paquet fixé à 12,50 € début 2025, et une nouvelle hausse à 13 € prévue en juin pour certaines marques, la facture grimpe très vite. La dépense mensuelle d’un fumeur quotidien s’élèverait à 375 euros par mois, soit 4500 par an.

Pour un couple composé de fumeurs, la facture grimpe à 9000 euros par an et même 27.000 euros sur trois ans. « Un montant vertigineux qui équivaut à 10 % du prix d’un bien immobilier de 40 m² en Île-de-France », analyse Pretto. «Le tabagisme contribue à la pauvreté, car les ménages dépensent en tabac des sommes qu’ils auraient pu consacrer à des besoins essentiels tels que l’alimentation et le logement », indique l’Organisation mondiale de la santé, OMS. « Arrêter de fumer, c’est aujourd’hui plus qu’un enjeu de santé publique. Pour de nombreux primo-accédants, c’est un levier d’épargne et un accélérateur d’accession à la propriété » , affirme Pierre Chapon, cofondateur de Pretto, courtier en crédit immobilier.

L’assurance coûte jusqu’à 70% plus cher pour les fumeurs

Ce courtier propose une simulation avec un couple qui gagne 3500 euros de revenus par mois à deux. Ils achètent à un taux d’emprunt de 3,05% sur 25 ans. Leur capacité d’emprunt s’ils ne fument pas s’élève à 256.013 euros. S’ils fument et dépensent donc à deux 750 euros par mois en cigarettes, leur capacité d’emprunt chute à 201.755 euros, soit une baisse de 55.158 euros. « En clair, fumer tue : votre santé, votre capacité d’épargne, et votre capacité d’emprunt », explique IN&FI Crédits, un autre courtier.

L’assurance emprunteur, obligatoire pour obtenir un prêt, coûte jusqu’à 70% plus cher pour les fumeurs que pour les non-fumeurs. Les fumeurs sont en effet plus à risque, ce qui provoque une majoration des cotisations. Pour un prêt de 197.000 euros sur 20 ans, pour les non-fumeurs, l’assurance coûte 17.788 euros et pour les fumeurs 30.465 euros. Un surcoût de 12.677 euros, soit une hausse de 71%. Cela dépend de l'âge et de l’état de santé de l’emprunteur. « Attention, le fait de fumer peut entraîner une hausse du coût de l’assurance-emprunteur de 30 à 60 % selon l’âge et l’état de santé de l’emprunteur. Par exemple, pour un célibataire de 40 ans, cadre, le taux d’assurance pourra passer de 0,20 à 0,30% s’il fume ou pas , nuance Lola Sougey-Lardin, responsable assurances de personnes chez NousAssurons, réseau de courtage en assurances. Avant d’ajouter : « Cela dépend aussi des assureurs. Certaines compagnies font la distinction entre vrai fumeur et fumeur occasionnel, soit moins de 5 cigarettes par semaine. Et attention aux fumeurs de cigarette électronique : si elle contient de la nicotine, elle sera assimilée à du tabac ! Dans tous les cas, mieux vaut dire la vérité à son assureur ou son courtier ! »