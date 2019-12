5 moyens de décrocher le meilleur taux immobilier (Crédits photo : Adobe Stock - )

Les crédits immobiliers affichent actuellement des taux extrêmement bas. La conjoncture est donc tout particulièrement favorable à un investissement immobilier assorti d'un prêt. Pour mettre toutes les chances de son côté et voir son dossier accepté par la banque au taux le plus avantageux, idéalement inférieur à l'inflation, il existe tout de même quelques règles à suivre. Découvrez dans cet article les 5 astuces qui vous permettront de décrocher votre crédit immo au meilleur taux.

Peaufiner son dossier

D'abord, préparez bien votre dossier. Cela consiste bien sûr à remettre à votre interlocuteur toutes les pièces demandées, mais aussi à présenter un dossier exemplaire. Ainsi, vous aurez pris soin de solder vos éventuels crédits à la consommation. Vous fournirez en outre des relevés bancaires des six derniers mois exempts de tout découvert. Vous pouvez également accompagner votre demande de crédit d'une garantie de domiciliation de salaire. L'objectif est simple : inspirer confiance ! Avec vous, pas de surprise, Vous êtes sérieux et fiable.

Le présenter sous son meilleur jour

Pour renforcer l'attractivité de votre dossier de demande de prêt, il est recommandé de présenter son profil sous son meilleur jour et de tourner à son avantage les éléments de son dossier. Vous avez 40 ans et travaillez depuis votre entrée dans la vie active chez le même employeur ? Mettez en avant votre ancienneté. Vous avez 26 ans et venez de décrocher un job ? Mettez en avant votre jeune âge et votre potentiel professionnel.

N'oubliez pas de bien mentionner les biens dont vous pouvez déjà être propriétaire : un parking, une maison de famille en indivision, un investissement locatif, etc.

Si vous avez des revenus complémentaires, signalez-le !

Vous n'avez ni biens ni revenus complémentaires ? Ce n'est pas grave ! Mais insistez (preuves à l'appui) sur votre capacité à épargner. Vous pouvez par exemple préciser en combien de temps vous avez constitué votre apport grâce à l'épargne.

Prévoir un apport

D'ailleurs, l'apport sera un élément non négligeable de votre dossier de demande de prêt. En effet, les banques rechignent à prêter aux particuliers qui n'auraient pas d'apport. Idéalement, votre investissement initial doit couvrir 15 % à 20 % du prix du bien que vous souhaitez acquérir. Si l'apport est supérieur à 20 % du prix du bien, mettez en avant l'importance de votre investissement initial pour essayer d'obtenir un taux plus faible.

Faire jouer la concurrence

Cela peut paraître évident, mais il est toujours bon de le rappeler, on ne souscrit pas un crédit immobilier en ayant adressé une seule demande de crédit à la banque dont on est client. Bien sûr, vous pouvez en premier lieu déposer un dossier de demande de prêt à votre banque en ligne ou bien, si vous êtes client d'une banque de réseau, vous rendre dans votre agence et solliciter un rendez-vous avec votre conseiller pour effectuer une demande de crédit immobilier. Mais il est impératif de faire jouer la concurrence pour décrocher un taux attractif. Multipliez donc les demandes auprès d'établissements bancaires différents. Lors des négociations, n'oubliez pas de présenter les différentes offres des concurrents que vous avez sollicités.

Se faire accompagner par un courtier

Enfin, parce qu'il n'est pas toujours évident de constituer un dossier en bonne et due forme, de savoir quels éléments mettre en avant, et surtout d'enchaîner les rendez-vous ultra-chronophages et de multiplier les demandes de prêt immobilier en ligne, il peut être intéressant de faire appel à un courtier en crédit immobilier. Ce professionnel de l'immobilier aura à cœur de négocier pour vous le taux le plus avantageux mais il possède également une dimension conseil et accompagnement qui vous aidera sans aucun doute à bâtir le projet immobilier le plus en adéquation avec vos besoins et vos envies. Il saura par exemple vous expliquer comment fonctionne une option de remboursement anticipé, quels sont les avantages et les limites des taux modulables, mais aussi vous aiguiller en matière d'assurance de crédit immobilier.

Louis Yang (Café de la Bourse)