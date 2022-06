information fournie par AFP Video • 28/06/2022 à 18:43

Des frères et sœurs et des avocats de Ghislaine Maxwell, ainsi que la victime Annie Farmer et son avocate, arrivent au tribunal de New York où l'ex-mondaine connaîtra sa peine, après avoir été reconnue coupable fin 2021 de trafic sexuel de mineures pour le compte du financier décédé Jeffrey Epstein. IMAGES