Légère hausse des Bourses européennes, Saint-Gobain en tête du CAC 40

(AOF) - Les marchés actions européens progressent légèrement sur fond de nombreux résultats d’entreprises. Hier soir après la clôture, les publications très attendues d’Alphabet et de Microsoft ont réservé de bonnes surprises. A Paris, Saint-Gobain a rassuré sur ses perspectives alors que la prudence d’Alten est sanctionnée. La macroéconomie reviendra au premier plan au début d’après midi avec la publication de l’indice des prix PCE aux Etats-Unis. Vers 12 heures, l'indice CAC 40 gagne 0,27% à 8037,56 points et l'EuroStoxx50, 0,69% à 4972,91 points.

Ce vendredi, le conseil d'administration du groupe minier d' Anglo American et ses conseillers ont rejeté l'offre de rachat de BHP . Après examen, il a conclu que la proposition "sous-évalue considérablement Anglo American et ses perspectives d'avenir". En Bourse, l'action Anglo American perd 0,57% à 2547 pence à la Bourse de Londres. Ce conseil d'administration avait confirmé hier avoir reçu "une proposition de regroupement non sollicitée, non contraignante et hautement conditionnelle" de la part de BHP, producteur australien de fer, diamants, uranium, charbon, pétrole et bauxite.

Plus forte progression du CAC 40, Saint-Gobain s’adjuge 6,59% à 75,04 euros après avoir confirmé viser une marge d’exploitation à deux chiffres malgré un repli de ses revenus au premier trimestre. " Le contenu de la conférence téléphonique avec les analystes a été rassurant, tant pour les volumes que pour les marges ", observe Jefferies. UBS rapporte que la direction pense que le creux en termes de volume a été atteint. " Historiquement, on achète le titre lorsque les volumes commencent à rebondir, ce qui est prévu par la direction et semble être le cas", explique Sitfel.

Alten (-7,45% à 119,30 euros) est relégué à la dernière place de l'indice SBF 120 en raison de commentaires prudents sur les perspectives. Au premier trimestre, le spécialiste de l'ingénierie et des services IT a enregistré un chiffre d'affaires de 1,067 milliard d'euros, en croissance de 3,1%, dont 6% en France et 1,6% hors de France. La croissance interne est ressortie 0,8%, dont 6% en France et - 1,7% hors de France. Le consensus s'élevait à 1,078 milliard pour les revenus et 2,3% pour la croissance interne.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En avril 2024, la confiance des ménages se dégrade légèrement. À 90, l'indicateur qui la synthétise diminue d'un point et reste au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2023). En avril 2024, le solde d'opinion des ménages relatif à leur situation financière future perd trois points et s'éloigne de sa moyenne de long terme. Celui relatif à leur situation financière passée augmente d'un point mais reste au-dessous de sa moyenne de longue période.

En mars 2024, en France, le nombre total de créations d'entreprises, tous types d'entreprises confondus, baisse sur un mois de 1,9% après 0,6% en février, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables.

Aux Etats-Unis, les données sur le revenu et la consommation des ménages en mars et l'indice des prix PCE en mars seront dévoilées à 14h30.

Aux Etats-Unis, la dernière estimation de l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan en avril sera connue à 16 heures.

Vers 12 heures, l'euro gagne 0,04% à 1,0733 dollar.