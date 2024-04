Une famille pourrait se retrouver à la rue après avoir acheté une maison aux nombreux vices cachés

Les nouveaux propriétaires ne peuvent pas réaliser les travaux non prévus dans leur maison achetée en 2022. (illustration) (Jarmoluk / Pixabay)

« Cette maison devait être le bonheur de notre vie. Elle est devenue notre pire cauchemar » . Installée à Sainte-Gemme-Martaillac, dans le Lot-et-Garonne, une famille pourrait se retrouver à la rue après avoir été victime d'une série de déconvenues dans une maison achetée en 2022. Elle dénonce des vices cachés par les anciens propriétaires et pointe également la responsabilité de l'agence immobilière, rapporte Le Républicain .

Des travaux plus chers que prévu

Au cours la visite, rien n'avait alerté le couple d'acheteurs, hormis un accès impossible aux combles. « Nous avons fait confiance sur parole à l’agent immobilier ainsi qu’aux propriétaires de l’époque » , explique la mère de famille à nos confrères. Seule dépense à prévoir : quelques travaux de toiture pour un montant de 20 000 euros.

Mais deux jours après leur installation dans le logement, les nouveaux occupants ont déchanté. Une partie de la maison a été inondée au cours d'un orage. Contacté, un charpentier leur annonce finalement un devis de 45 000 euros, qu'il aurait d'ailleurs déjà adressé aux anciens propriétaires.

Sous la menace d'un arrêté

Et les problèmes ne s'arrêtent pas là : la piscine doit être entièrement rénovée, la fosse septique n'a jamais été vidée, la véranda a été construite sans permis... Pire, la famille frôle l'incendie de sa maison en allumant un feu dans sa cheminée. Cette dernière est composée notamment de placo et de fibre de verre.

Aujourd'hui, les propriétaires sont dans l'impasse. Ils n'ont pas les fonds pour réparer la toiture et sont sous la menace d'un arrêté qui pourrait les contraindre à quitter les lieux. La famille en appelle à la solidarité pour tenter de la sauver de cette impasse. Elle s'est également retournée contre les vendeurs et l'agence immobilière pour vices cachés et défaut de conseil. Mais les procédures pourraient prendre plusieurs années.