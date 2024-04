Les portefeuilles de Roland Laskine : Après une longue phase de complaisance, ne tombons pas dans un pessimisme excessif

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 26 avril 2024

Les soutiens traditionnels des marchés se dérobent. Les investisseurs ne peuvent compter ni sur la croissance de l'économie, ni sur une baisse rapide des taux d'intérêt. Cerise sur le gâteau, certaines des plus grandes valeurs technologiques américaines, qui tirent la cote à la hausse depuis des années, commencent à décevoir. Même si les mauvaises nouvelles viennent essentiellement des Etats-Unis, les actions européennes ne parviennent pas à résister à une correction qui tend à se généraliser sur toutes les grandes places boursières. Sur la semaine écoulée (à la clôture de jeudi) les indices CAC 40 et EuroStoxx 50 ont perdu autour de 0,80%, ce qui est plus élevé que les grands indices américains Nasdaq Composite, Dow Jones et le S&P 500 parvenus à se maintenir dans le vert. Comme nous l'indiquions la semaine dernière dans notre compte-rendu hebdomadaire, « peu de chances de voir les valeurs européennes continuer de surperformer Wall Street », la capacité de résistance des valeurs européennes se révèle bien limitée.

Laskine

Dans ce contexte, nous ne regrettons pas d'avoir très fortement réduit les positions sur l'ensemble de nos sélections dès le début du mois d'avril. Sur trente jours glissants, nos portefeuilles Offensif et Défensif font mieux que le CAC 40. Sur un an, l'Offensif que nous avons fortement remanié en l'orientant plus vers des valeurs de type « value », à la fois faiblement valorisées et plus cycliques, réduit son retard par rapport à l'indice de référence de la Bourse de Paris avec un gain de 4,76%, comparé à une hausse du marché de 6,44%. Nous ne désespérons pas, sur ce portefeuille, de rapidement retrouver et dépasser la performance du CAC 40. Avec une chute de plus de 10% sur douze mois, le Défensif a en revanche accumulé un important retard. Il sera sans doute difficile de combler l'écart avant la fin de l'année. De son côté, notre sélection de fonds ISR/PEA continue de très bien se comporter avec une hausse de 12,76% sur un an, deux fois supérieure à celle de l'indice parisien. Alors que les fonds ISR font aujourd'hui l'objet de critiques portant sur la pertinence de critères de sélection des valeurs éligibles, cette belle performance montre que « l'investissement responsable » produit malgré tout de bons résultats.

Les difficultés qui plombent la Bourse américaine ne sont pas nouvelles, nous les avons évoquées à plusieurs reprises au cours des semaines passées. Les marchés sont à la fois déstabilisés par l'annonce d'une progression du PIB américain ressortie pour le premier trimestre à seulement 1,6% et par un taux d'inflation PCE sous-jacent ayant atteint 3,7%, contre 3,4% attendus par les instituts de conjoncture. Ces données ont été mal accueillies parce qu'avec une telle hausse des prix à la consommation, la Fed n'a aucune raison de se précipiter pour baisser ses taux directeurs. Elles remettent ainsi en cause le scénario d'atterrissage en douceur de l'économie américaine (le fameux « soft landing ») et de détente de la politique monétaire de la Réserve fédérale des Etats-Unis sur laquelle misent les marchés depuis plus de dix-huit mois.

Laskine

Non seulement les anticipations en matière de baisse des taux directeurs sont repoussées mois après mois, mais 20% des investisseurs s'attendent désormais à une hausse prochaine des conditions de financement de l'économie. Une hypothèse qui n'était même pas évoquée il y a encore quelques semaines ! Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner de voir les taux d'intérêt à 10 ans monter à 4,7% cette semaine, à leur plus haut niveau depuis novembre dernier. Par réaction, le rendement des emprunts d'Etat français de même durée s'est hissé à 3,114%, ce qui n'est de bon augure pour la tendance à la Bourse de Paris.

L'état d'esprit à l'égard du secteur de la technologie a également changé. Les valeurs liées à l'intelligence artificielle (l'IA) sont toujours recherchées, mais les investisseurs se montrent de plus en plus regardant sur la rentabilité des affaires concernées et sur les niveaux de valorisation. Ce jeudi, en dépit de l'annonce d'un doublement des bénéfices trimestriels de Meta Platforms, le titre a chuté de 10,6% à Wall Street après que la direction a indiqué que les dépenses d'investissements dans le secteur de l'IA et la réalité virtuelle sont de plus en plus élevées. La maison mère de Facebook a annoncé qu'elle prévoit de consacrer à ces activités entre 35 et 40 milliards de dollars, contre 30 à 37 milliards prévus initialement. Les bonnes performances opérationnelles de Microsoft et d'Alphabet sont venues apaiser des inquiétudes sur ce secteur, mais la « tech » n'est plus en état de jouer son rôle de « booster » inconditionnel des marchés.

Quelle stratégie pour les semaines à venir ? Les commentateurs boursiers passent leur temps à passer d'un extrême à l'autre. Après avoir fait preuve d'une complaisance totale à l'égard des niveaux de valorisation des grandes valeurs de croissance, les articles consacrés à la montée des périls et à l'imminence d'un crash boursier commencent à se multiplier. Surtout à quelques jours du début du mois de mai réputé difficile en Bourse. Ces déclarations sont très excessives. Notre sentiment est que le marché est tout simplement entré dans une phase de doute, qui s'explique par un manque de visibilité sur la plupart des sujets qui faisaient jusqu'à une date récente l'unanimité parmi les analystes. La Bourse étant plus tournée vers l'anticipation que vers la prise en compte de l'existant, le fait que les doutes sur le calendrier des prochaines baisses de taux de la part des banques centrales, sur les perspectives de croissance ou sur la rentabilité future de l'IA, soient désormais clairement évoqués, peut signifier qu'ils commencent à être intégrés dans les cours. On peut s'attendre à une poursuite de l'effritement des cours dans les semaines à venir, mais il n'y a pas de raisons de redouter de grandes catastrophes qui surviennent toujours après l'annonce d'une nouvelle totalement inattendue. Les ventes bénéficiaires et les désengagements importants auxquels nous avons procédé dès le début du mois sont aujourd'hui suffisants pour nous permettre d'affronter une poursuite de la consolidation des marchés. De ce point de vue, le « job » a été fait ! Nous disposons aujourd'hui, dans tous nos portefeuilles, de liquidités suffisantes pour amortir les baisses éventuelles et surtout nous tenir prêts à revenir progressivement à l'achat une fois que nous aurons le sentiment que la purge sera passée.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine